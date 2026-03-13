LEGO dévoile la fusée de Tintin, et son prix va vous envoyer sur la lune
Par Vincent Lautier - Publié le
LEGO vient d'annoncer son tout premier set officiel sous licence Tintin. La fusée lunaire d'Objectif Lune débarque en version
Le set LEGO Ideas 21367 est donc le premier produit officiel issu de la licence Tintin chez LEGO. Ce projet vient d'Alexis Dos Santos, un fan portugais qui avait soumis son design sur la plateforme LEGO Ideas en 2022. Pour être validé, le concept a dû récolter 10 000 votes. Le set final s'inspire des albums Objectif Lune et On a marché sur la Lune, mais vous l'aviez deviné je pense.
LEGO a quand même pas mal retravaillé le design original. La fusée reprend le fameux damier rouge et blanc et mesure plus de 49 cm de haut, 20 cm de long et 23 cm de large. Un panneau amovible en haut de la fusée permet d'accéder à une salle de contrôle détaillée, où vous pouvez placer un personnage sans combinaison. Le set est classé 18+, et la structure interne utilise des éléments Technic pour assurer la stabilité de l'ensemble.
Alors dans la boîte, vous avez six personnages en combinaison spatiale avec casque et bouteille d'oxygène : Tintin, le Capitaine Haddock, Dupond, Dupont et le Professeur Tournesol. Milou est aussi de la partie avec un moule inédit. La coiffure de Tintin est d'ailleurs une pièce spéciale créée pour l'occasion. Le set compte 1 283 pièces au total et est affiché à 159,99 euros.
C'est le genre de set qui va parler à pas mal de monde, et pas seulement aux fans de LEGO, quand on voit la popularité du petit reporter belge dans le monde. Le prix de 159,99 euros pour 1 283 pièces reste dans la moyenne des sets Ideas, même si on aurait aimé quelques pièces de plus pour ce tarif. Le fait que ce soit un projet de fan validé par LEGO donne aussi un côté sympathique à l'histoire. On espère que ce premier set Tintin en appellera d'autres, parce que la licence a quand même de quoi alimenter pas mal de boîtes.
LEGO Ideasavec 1 283 pièces, six figurines en combinaison spatiale et Milou. Ce set numéroté 21367 est en précommande à 159,99 euros sur le site officiel LEGO, et sera plus largement disponible au 1er avril.
Un projet de fan devenu réalité
Le set LEGO Ideas 21367 est donc le premier produit officiel issu de la licence Tintin chez LEGO. Ce projet vient d'Alexis Dos Santos, un fan portugais qui avait soumis son design sur la plateforme LEGO Ideas en 2022. Pour être validé, le concept a dû récolter 10 000 votes. Le set final s'inspire des albums Objectif Lune et On a marché sur la Lune, mais vous l'aviez deviné je pense.
LEGO a quand même pas mal retravaillé le design original. La fusée reprend le fameux damier rouge et blanc et mesure plus de 49 cm de haut, 20 cm de long et 23 cm de large. Un panneau amovible en haut de la fusée permet d'accéder à une salle de contrôle détaillée, où vous pouvez placer un personnage sans combinaison. Le set est classé 18+, et la structure interne utilise des éléments Technic pour assurer la stabilité de l'ensemble.
Y a quoi dans la boîte ?
Alors dans la boîte, vous avez six personnages en combinaison spatiale avec casque et bouteille d'oxygène : Tintin, le Capitaine Haddock, Dupond, Dupont et le Professeur Tournesol. Milou est aussi de la partie avec un moule inédit. La coiffure de Tintin est d'ailleurs une pièce spéciale créée pour l'occasion. Le set compte 1 283 pièces au total et est affiché à 159,99 euros.
On en dit quoi ?
C'est le genre de set qui va parler à pas mal de monde, et pas seulement aux fans de LEGO, quand on voit la popularité du petit reporter belge dans le monde. Le prix de 159,99 euros pour 1 283 pièces reste dans la moyenne des sets Ideas, même si on aurait aimé quelques pièces de plus pour ce tarif. Le fait que ce soit un projet de fan validé par LEGO donne aussi un côté sympathique à l'histoire. On espère que ce premier set Tintin en appellera d'autres, parce que la licence a quand même de quoi alimenter pas mal de boîtes.