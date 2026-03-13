LEGO dévoile la fusée de Tintin, et son prix va vous envoyer sur la lune

On en dit quoi ?



C'est le genre de set qui va parler à pas mal de monde, et pas seulement aux fans de LEGO, quand on voit la popularité du petit reporter belge dans le monde. Le prix de 159,99 euros pour 1 283 pièces reste dans la moyenne des sets Ideas, même si on aurait aimé quelques pièces de plus pour ce tarif. Le fait que ce soit un projet de fan validé par LEGO donne aussi un côté sympathique à l'histoire. On espère que ce premier set Tintin en appellera d'autres, parce que la licence a quand même de quoi alimenter pas mal de boîtes.