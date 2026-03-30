Et si Apple s'offrait un concert de Paul McCartney pour ses 50 ans !
Par Laurence - Publié le
Apple s’apprête à célébrer en beauté son 50e anniversaire. Et rien se serait trop beau pour fêter ce demi-siècle d'existence. Après plusieurs semaines d’événements et de performances surprises à travers le monde (et aussi quelques belles sorties produits), la firme préparerait un évènement des plus surprenants au sein de son siège.
Selon Mark Gurman, les festivités se termineront cette semaine par un événement organisé directement sur le campus de l’Apple Park. Contrairement aux précédentes animations, ce final devrait rester très fermé — très privilégié — : l’événement serait réservé aux employés d’Apple et à quelques invités triés sur le volet. Et c'est tout !
D'après MacRumors, l’Apple Park Visitor Center fermera exceptionnellement plus tôt, à 15h (heure locale) le mardi 31 mars, signe qu’un dispositif particulier serait en préparation au sein du célèbre donuts.
Le point culminant de cette petite fête pourrait être un concert d’un artiste international des plus renommé. Sans confirmer explicitement son identité, Mark Gurman a laissé entendre qu’il pourrait s’agir de... Paul McCartney. Le journaliste évoque en effet une figure
Le choix ne serait pas anodin : Apple entretient depuis longtemps un lien étroit avec la musique, de l’iPod à Apple Music, en passant par ses collaborations historiques avec des artistes majeurs.
Mais l'histoire est un peu plus complexe, voire houleuse ! En effet, si Steve Jobs était un grand amateur de musique et grand fan des Beatles, l'histoire est un peu pus complexe, voire houleuse. Pendant des années, Apple a dû composer avec un obstacle majeur : les droits musicaux des Beatles.
En effet, la maison de production du groupe, Apple Corps, était en conflit avec Apple sur l’usage du nom
Apple célébrera officiellement ses 50 ans le 1er avril 2026. Aussi pourrait-elle prévoir ce fameux concert la veille, le 31 mars, ou le jour même. Quoi qu’il en soit, ce cinquantième anniversaire marque une étape clé pour l’entreprise fondée en 1976.
Entre héritage, culture produit et nouvelles ambitions — notamment dans l’intelligence artificielle — Apple semble vouloir marquer le coup avec un événement à la hauteur de son histoire. Ce final, même privé, pourrait ainsi devenir l’un des moments symboliques de cette année anniversaire. Surtout que la firme ne manquera pas de le rediffuser sur Apple TV ou Apple Music ! Voir en continu immersif sur son casque Vision Pro !
Un événement privé à l’Apple Park
Selon Mark Gurman, les festivités se termineront cette semaine par un événement organisé directement sur le campus de l’Apple Park. Contrairement aux précédentes animations, ce final devrait rester très fermé — très privilégié — : l’événement serait réservé aux employés d’Apple et à quelques invités triés sur le volet. Et c'est tout !
D'après MacRumors, l’Apple Park Visitor Center fermera exceptionnellement plus tôt, à 15h (heure locale) le mardi 31 mars, signe qu’un dispositif particulier serait en préparation au sein du célèbre donuts.
Paul McCartney en invité surprise ?
Le point culminant de cette petite fête pourrait être un concert d’un artiste international des plus renommé. Sans confirmer explicitement son identité, Mark Gurman a laissé entendre qu’il pourrait s’agir de... Paul McCartney. Le journaliste évoque en effet une figure
toujours en pleine forme, issue de la British Invasion, et qui aurait particulièrement enthousiasmé Steve Jobs.
Le choix ne serait pas anodin : Apple entretient depuis longtemps un lien étroit avec la musique, de l’iPod à Apple Music, en passant par ses collaborations historiques avec des artistes majeurs.
Mais l'histoire est un peu plus complexe, voire houleuse ! En effet, si Steve Jobs était un grand amateur de musique et grand fan des Beatles, l'histoire est un peu pus complexe, voire houleuse. Pendant des années, Apple a dû composer avec un obstacle majeur : les droits musicaux des Beatles.
En effet, la maison de production du groupe, Apple Corps, était en conflit avec Apple sur l’usage du nom
Apple. Et, ce différend a longtemps bloqué l’arrivée des Beatles sur iTunes. Ce n’est qu’en 2010, après des années de négociations, que la musique des Beatles arrivera enfin sur la plateforme. Un moment clé que Steve Jobs lui-même a présenté comme historique.
Une date symbolique pour Apple
Apple célébrera officiellement ses 50 ans le 1er avril 2026. Aussi pourrait-elle prévoir ce fameux concert la veille, le 31 mars, ou le jour même. Quoi qu’il en soit, ce cinquantième anniversaire marque une étape clé pour l’entreprise fondée en 1976.
Entre héritage, culture produit et nouvelles ambitions — notamment dans l’intelligence artificielle — Apple semble vouloir marquer le coup avec un événement à la hauteur de son histoire. Ce final, même privé, pourrait ainsi devenir l’un des moments symboliques de cette année anniversaire. Surtout que la firme ne manquera pas de le rediffuser sur Apple TV ou Apple Music ! Voir en continu immersif sur son casque Vision Pro !