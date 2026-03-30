Et si Apple s'offrait un concert de Paul McCartney pour ses 50 ans !

Une date symbolique pour Apple



Apple célébrera officiellement ses 50 ans le 1er avril 2026. Aussi pourrait-elle prévoir ce fameux concert la veille, le 31 mars, ou le jour même. Quoi qu’il en soit, ce cinquantième anniversaire marque une étape clé pour l’entreprise fondée en 1976.



Entre héritage, culture produit et nouvelles ambitions — notamment dans l’intelligence artificielle — Apple semble vouloir marquer le coup avec un événement à la hauteur de son histoire. Ce final, même privé, pourrait ainsi devenir l’un des moments symboliques de cette année anniversaire. Surtout que la firme ne manquera pas de le rediffuser sur Apple TV ou Apple Music ! Voir en continu immersif sur son casque Vision Pro !