Que prépare donc Apple pour ses 50 ans ?
Par Laurence - Publié le
Fondée le 1er avril 1976, Apple s’apprête à célébrer un cap symbolique majeur : son cinquantième anniversaire. Un jalon historique que Tim Cook a évoqué lors d’une récente réunion interne avec les employés, laissant entendre qu’un événement spécial était en préparation.
En effet, 50 ans d’existence constituent un palier suffisamment important pour mériter un moment de réflexion. Selon Mark Gurman, Tim Cook s’est montré particulièrement introspectif lors de ce meeting. Il a expliqué que les équipes avaient récemment replongé dans les archives de l’entreprise : anciennes photographies, produits emblématiques, services marquants et figures clés ayant façonné l’histoire d’Apple.
Interrogé sur la manière dont Apple marquerait cet anniversaire, Tim Cook a été clair sur un point : il y aura bien une célébration.
Il a également admis que l’exercice sortait des habitudes d’une entreprise tournée avant tout vers l’avenir et l’innovation continue. Les équipes mobilisées pour préparer cet anniversaire ont ainsi dû adopter une approche différente, en prenant le temps de se replonger dans le passé — un réflexe peu naturel chez Apple.
Pour le CEO, prendre le temps de mesurer le chemin parcouru au cours des cinq dernières décennies est une expérience forte :
En revanche, il n'a rien indiqué sur la forme que prendra cet évènement. Apple a rarement organisé de grandes célébrations d’anniversaire. En 2014, la firme avait toutefois marqué les 30 ans du Mac avec une campagne spéciale, des interviews de dirigeants et une mise en avant dédiée sur son site web.
Pour ses 50 ans, l’enjeu est bien plus important. De la révolution du Macintosh à celle de l’iPhone, en passant par l’iPod, l’iPad et les services numériques, Apple a profondément redéfini plusieurs industries.
La célébration sera-t-elle réservée aux employés, ou donnera-t-elle lieu à un événement mondial, peut-être accompagné d’annonces symboliques ? À l’heure où l’entreprise mise fortement sur l’intelligence artificielle et prépare de nouvelles catégories de produits, cet anniversaire pourrait aussi servir de tremplin stratégique. Peut-être en profitera-t-elle pour sortir un nouveau produit (domotique ?)
Cette célébration intervient dans un contexte moins flamboyant qu’à l’époque des grandes révolutions produits. Apple accuse un retard perceptible dans l’intelligence artificielle générative, contrainte de s’appuyer sur des partenariats externes après avoir longtemps privilégié une stratégie interne plus discrète.
La gouvernance de Tim Cook, saluée pour sa rigueur opérationnelle et ses performances financières record, est aussi critiquée par certains pour son manque de souffle visionnaire comparé à l’ère Steve Jobs (mais peut-on vraiment comparer les deux hommes en dehors de tout contexte ?)
À cela s’ajoutent des tensions économiques et géopolitiques croissantes — entre pressions américaines sur la production, débats autour de la régulation des plateformes et climat politique polarisé — qui placent Apple au cœur d’enjeux dépassant largement la simple innovation technologique. À 50 ans, la firme célèbre un héritage immense, mais doit surtout prouver qu’elle peut encore définir l’avenir plutôt que s’y adapter.
Une entreprise tournée vers l’avenir… mais prête à faire une pause
Vous pouvez être sûrs que nous allons célébrer.
Une célébration publique ou interne ?
Qu'en penser ?
