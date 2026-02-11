Que prépare donc Apple pour ses 50 ans ?

Une entreprise tournée vers l’avenir… mais prête à faire une pause

C’est un accomplissement extraordinaire

Vous pouvez être sûrs que nous allons célébrer.

Vous pouvez en être sûrs

Quand on s’arrête vraiment et qu’on pense aux 50 dernières années, cela fait chanter le cœur

Une célébration publique ou interne ?

Qu'en penser ?



Cette célébration intervient dans un contexte moins flamboyant qu’à l’époque des grandes révolutions produits. Apple accuse un retard perceptible dans l’intelligence artificielle générative, contrainte de s’appuyer sur des partenariats externes après avoir longtemps privilégié une stratégie interne plus discrète.



La gouvernance de Tim Cook, saluée pour sa rigueur opérationnelle et ses performances financières record, est aussi critiquée par certains pour son manque de souffle visionnaire comparé à l’ère Steve Jobs (mais peut-on vraiment comparer les deux hommes en dehors de tout contexte ?)



À cela s’ajoutent des tensions économiques et géopolitiques croissantes — entre pressions américaines sur la production, débats autour de la régulation des plateformes et climat politique polarisé — qui placent Apple au cœur d’enjeux dépassant largement la simple innovation technologique. À 50 ans, la firme célèbre un héritage immense, mais doit surtout prouver qu’elle peut encore définir l’avenir plutôt que s’y adapter.

En effet, 50 ans d’existence constituent un palier suffisamment important pour mériter un moment de réflexion. Selon Mark Gurman,. Il a expliqué que les équipes avaient récemment replongé dans les archives de l’entreprise : anciennes photographies, produits emblématiques, services marquants et figures clés ayant façonné l’histoire d’Apple., aurait-il déclaré, soulignant à quel point Apple a transformé non seulement l’industrie technologique, mais aussi le quotidien de millions d’utilisateurs à travers le monde.Interrogé sur la manière dont Apple marquerait cet anniversaire,, a-t-il affirmé, tout en précisant que les détails ne sont pas encore prêts à être dévoilés.Il a également admis que. Les équipes mobilisées pour préparer cet anniversaire ont ainsi dû adopter une approche différente, en prenant le temps de se replonger dans le passé — un réflexe peu naturel chez Apple.Pour le CEO, prendre le temps de mesurer le chemin parcouru au cours des cinq dernières décennies estEn revanche, il n'a rien indiqué sur la forme que prendra cet évènement.. En 2014, la firme avait toutefois marqué les 30 ans du Mac avec une campagne spéciale, des interviews de dirigeants et une mise en avant dédiée sur son site web.. De la révolution du Macintosh à celle de l’iPhone, en passant par l’iPod, l’iPad et les services numériques, Apple a profondément redéfini plusieurs industries.La célébration sera-t-elle réservée aux employés, ou donnera-t-elle lieu à un événement mondial, peut-être accompagné d’annonces symboliques ? À l’heure où l’entreprise mise fortement sur l’intelligence artificielle et prépare de nouvelles catégories de produits,. Peut-être en profitera-t-elle pour sortir un nouveau produit (domotique ?)