50 ans d’Apple : Paul McCartney en concert privé à l'Apple Park

Bientôt sur Apple TV+ ?



Alors est-ce qu’Apple diffusera ce concert au grand public ? À ce stade, aucune information officielle ne confirme une captation ou une sortie ultérieure sur Apple TV+. Un tel contenu aurait pourtant du sens, tant pour valoriser l’événement que pour enrichir le catalogue de contenus musicaux de la plateforme. Avec ce concert privé de Paul McCartney, Apple transforme son anniversaire en événement culturel à part entière. Une manière de célébrer son histoire, tout en renforçant son image à la croisée de la technologie et du divertissement.