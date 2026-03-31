50 ans d’Apple : Paul McCartney en concert privé à l'Apple Park
Par Laurence - Publié le
Après quelques rumeurs, Apple marque son cinquantième anniversaire avec un invité de prestige. En effet, elle accueille Paul McCartney pour un concert exceptionnel directement au sein de son siège, l’Apple Park. Une performance rare, réservée uniquement aux employés, qui vient clôturer plusieurs semaines de célébrations.
Selon plusieurs témoignages relayés en ligne, dont une publication sur Reddit, Paul McCartney a été aperçu en pleine répétition la veille au soir sur le rainbow stage situé à l’intérieur de l’anneau de l’Apple Park. Pour l’occasion, cette structure emblématique a été transformée en véritable scène de concert, avec éclairages professionnels et écrans géants de part et d’autre afin d’assurer une visibilité optimale.
Le show doit se tenir ce soir, en amont de l’anniversaire officiel d’Apple qui sera célébré le 1er avril. Il s’annonce comme le point d’orgue d’un programme festif organisé en interne depuis plusieurs semaines.
Contrairement à certains événements publics de la marque, ce concert resterait strictement interne. D’après les informations disponibles, les employés n’auraient pas été autorisés à inviter des proches, signe que l’événement est pensé comme une célébration exclusive pour les équipes Apple.
Ce choix renforce le caractère symbolique de la soirée : un moment privilégié pour les salariés, dans un cadre iconique, avec une figure majeure de la musique mondiale.
Ce concert s’inscrit dans une série d’événements organisés par Apple pour marquer ses 50 ans. La firme a déjà proposé plusieurs performances dans ses lieux emblématiques à travers le monde : Alicia Keys à l’Apple Store Grand Central ou Mumford & Sons à l’Apple Battersea
Avec Paul McCartney, Apple frappe encore plus fort en invitant une légende vivante, ancien membre des Beatles, pour un concert au cœur même de son campus futuriste.
Alors est-ce qu’Apple diffusera ce concert au grand public ? À ce stade, aucune information officielle ne confirme une captation ou une sortie ultérieure sur Apple TV+. Un tel contenu aurait pourtant du sens, tant pour valoriser l’événement que pour enrichir le catalogue de contenus musicaux de la plateforme. Avec ce concert privé de Paul McCartney, Apple transforme son anniversaire en événement culturel à part entière. Une manière de célébrer son histoire, tout en renforçant son image à la croisée de la technologie et du divertissement.
Un concert inédit au cœur de l’Apple Park
Selon plusieurs témoignages relayés en ligne, dont une publication sur Reddit, Paul McCartney a été aperçu en pleine répétition la veille au soir sur le rainbow stage situé à l’intérieur de l’anneau de l’Apple Park. Pour l’occasion, cette structure emblématique a été transformée en véritable scène de concert, avec éclairages professionnels et écrans géants de part et d’autre afin d’assurer une visibilité optimale.
Le show doit se tenir ce soir, en amont de l’anniversaire officiel d’Apple qui sera célébré le 1er avril. Il s’annonce comme le point d’orgue d’un programme festif organisé en interne depuis plusieurs semaines.
Un événement réservé aux employés Apple
Contrairement à certains événements publics de la marque, ce concert resterait strictement interne. D’après les informations disponibles, les employés n’auraient pas été autorisés à inviter des proches, signe que l’événement est pensé comme une célébration exclusive pour les équipes Apple.
Ce choix renforce le caractère symbolique de la soirée : un moment privilégié pour les salariés, dans un cadre iconique, avec une figure majeure de la musique mondiale.
Une série de célébrations internationales
Ce concert s’inscrit dans une série d’événements organisés par Apple pour marquer ses 50 ans. La firme a déjà proposé plusieurs performances dans ses lieux emblématiques à travers le monde : Alicia Keys à l’Apple Store Grand Central ou Mumford & Sons à l’Apple Battersea
Avec Paul McCartney, Apple frappe encore plus fort en invitant une légende vivante, ancien membre des Beatles, pour un concert au cœur même de son campus futuriste.
Bientôt sur Apple TV+ ?
Alors est-ce qu’Apple diffusera ce concert au grand public ? À ce stade, aucune information officielle ne confirme une captation ou une sortie ultérieure sur Apple TV+. Un tel contenu aurait pourtant du sens, tant pour valoriser l’événement que pour enrichir le catalogue de contenus musicaux de la plateforme. Avec ce concert privé de Paul McCartney, Apple transforme son anniversaire en événement culturel à part entière. Une manière de célébrer son histoire, tout en renforçant son image à la croisée de la technologie et du divertissement.