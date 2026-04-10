Un robot humanoïde à moins de 5000 dollars bientôt en vente sur AliExpress

On en dit quoi ?



Unitree est en train de faire aux robots humanoïdes ce que les constructeurs chinois font aux voitures électriques : casser les prix et inonder le marché pendant que les concurrents américains en sont encore aux prototypes. 5 500 robots expédiés contre 150 pour Tesla, c'est assez parlant. Par contre, un robot de 1,20 mètre qui fait des acrobaties, ça reste pour l'instant plus une prouesse technique qu'un produit utile au quotidien. On attend de voir le prix final en euros et surtout ce qu'on peut vraiment en faire une fois la nouveauté passée, surtout s'il ne fait pas la vaisselle.