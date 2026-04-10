Un robot humanoïde à moins de 5000 dollars bientôt en vente sur AliExpress
Par Vincent Lautier - Publié le
Le fabricant chinois Unitree s'apprête à lancer son robot humanoïde R1 sur AliExpress dès la semaine prochaine, avec l'Amérique du Nord, l'Europe, le Japon et Singapour dans le viseur. A moins de 5000 dollars en version d'entrée de gamme, c'est le robot humanoïde le moins cher du marché. Il fait des roues, se relève seul, et court en descente.
Le R1 mesure 1,21 mètre, pèse 25 kg et embarque 26 articulations. Unitree le présente comme
En Chine, le R1 est vendu depuis l'an dernier à partir de 29 900 yuans, soit environ 4 370 dollars. Pour le marché international, les prix commencent à 4 900 dollars en version "Air", et grimpent jusqu'à 35 000 dollars pour les versions éducatives les plus équipées.
Les chiffres de ventes d'Unitree donnent le vertige. En 2025, l'entreprise a expédié plus de 5 500 robots humanoïdes. Pour comparaison, Tesla, Figure AI et Agility Robotics en ont chacun expédié environ 150 sur la même période. Le fondateur Wang Xingxing vise entre 10 000 et 20 000 unités pour 2026, et selon TrendForce, Unitree devrait représenter près de la moitié de la production chinoise de robots humanoïdes cette année. Côté finances, le chiffre d'affaires a bondi de 392 millions à 1,71 milliard de yuans en un an, avec un premier exercice bénéficiaire. L'entreprise prépare d'ailleurs une entrée en bourse à Shanghai pour lever environ 610 millions de dollars.
La vente passera par le canal Brand+ d'AliExpress, qui regroupe des marques reconnues et propose la livraison gratuite avec retours. Unitree avait déjà ouvert une boutique sur la plateforme l'an dernier, mais ce lancement officiel marque un vrai passage à l'échelle. L'entreprise s'était fait connaître du grand public en Chine quand 16 de ses robots H1 avaient dansé en direct lors du gala du Nouvel An chinois, l'émission la plus regardée du pays. Reste à voir si le R1 trouvera preneurs en Europe et aux Etats-Unis, où la robotique grand public en est encore à ses débuts.
Unitree est en train de faire aux robots humanoïdes ce que les constructeurs chinois font aux voitures électriques : casser les prix et inonder le marché pendant que les concurrents américains en sont encore aux prototypes. 5 500 robots expédiés contre 150 pour Tesla, c'est assez parlant. Par contre, un robot de 1,20 mètre qui fait des acrobaties, ça reste pour l'instant plus une prouesse technique qu'un produit utile au quotidien. On attend de voir le prix final en euros et surtout ce qu'on peut vraiment en faire une fois la nouveauté passée, surtout s'il ne fait pas la vaisselle.
Un robot "né pour le sport"
Le R1 mesure 1,21 mètre, pèse 25 kg et embarque 26 articulations. Unitree le présente comme
né pour le sport, et les démonstrations sont assez parlantes : le robot humanoïde fait des roues, se relève seul, et descend des pentes en courant. On est encore loin d'un assistant domestique, mais pour un robot à ce prix, les capacités physiques sont impressionnantes.
En Chine, le R1 est vendu depuis l'an dernier à partir de 29 900 yuans, soit environ 4 370 dollars. Pour le marché international, les prix commencent à 4 900 dollars en version "Air", et grimpent jusqu'à 35 000 dollars pour les versions éducatives les plus équipées.
Unitree écrase la concurrence
Les chiffres de ventes d'Unitree donnent le vertige. En 2025, l'entreprise a expédié plus de 5 500 robots humanoïdes. Pour comparaison, Tesla, Figure AI et Agility Robotics en ont chacun expédié environ 150 sur la même période. Le fondateur Wang Xingxing vise entre 10 000 et 20 000 unités pour 2026, et selon TrendForce, Unitree devrait représenter près de la moitié de la production chinoise de robots humanoïdes cette année. Côté finances, le chiffre d'affaires a bondi de 392 millions à 1,71 milliard de yuans en un an, avec un premier exercice bénéficiaire. L'entreprise prépare d'ailleurs une entrée en bourse à Shanghai pour lever environ 610 millions de dollars.
AliExpress comme vitrine mondiale
La vente passera par le canal Brand+ d'AliExpress, qui regroupe des marques reconnues et propose la livraison gratuite avec retours. Unitree avait déjà ouvert une boutique sur la plateforme l'an dernier, mais ce lancement officiel marque un vrai passage à l'échelle. L'entreprise s'était fait connaître du grand public en Chine quand 16 de ses robots H1 avaient dansé en direct lors du gala du Nouvel An chinois, l'émission la plus regardée du pays. Reste à voir si le R1 trouvera preneurs en Europe et aux Etats-Unis, où la robotique grand public en est encore à ses débuts.
On en dit quoi ?
Unitree est en train de faire aux robots humanoïdes ce que les constructeurs chinois font aux voitures électriques : casser les prix et inonder le marché pendant que les concurrents américains en sont encore aux prototypes. 5 500 robots expédiés contre 150 pour Tesla, c'est assez parlant. Par contre, un robot de 1,20 mètre qui fait des acrobaties, ça reste pour l'instant plus une prouesse technique qu'un produit utile au quotidien. On attend de voir le prix final en euros et surtout ce qu'on peut vraiment en faire une fois la nouveauté passée, surtout s'il ne fait pas la vaisselle.