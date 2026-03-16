Des robots humanoïdes armés déployés sur le front en Ukraine

On en dit quoi ?



Difficile de regarder ça sans penser à Terminator, et LeBlanc assume la comparaison. Le prototype tombe encore en panne de temps en temps, les 20 moteurs sont autant de points de défaillance, et personne ne sait vraiment comment la machine se comporte dans la boue ou sous la pluie. On est plus proche du gadget militaire coûteux que du soldat du futur, en tout cas pour le moment. Mais le fait que le Pentagone mette 24 millions de dollars sur la table et que l'Ukraine serve de terrain d'essai grandeur nature, ça donne quand même une idée assez nette de la direction que prennent les choses.