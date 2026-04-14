Amazon rachète Globalstar pour 11,57 milliards et récupère le contrat satellite d'Apple

On en dit quoi ?



L'Emergency SOS sur iPhone aura eu une drôle de trajectoire : lancé avec Globalstar, financé en partie par Apple elle-même, et bientôt géré par Amazon. Pour l'utilisateur final, l'important c'est que le service continue sans coupure, et sur ce point les deux entreprises se sont manifestement mises d'accord avant l'annonce. Plutôt rassurant.



Après, les 11,57 milliards misés par Amazon posent une vraie question : est-ce que ça suffit à rattraper Starlink et ses 10 000 satellites en orbite ? Pas sûr. Jeff Bezos a déjà perdu la course à la fusée réutilisable face à Musk, et le ratio 200 contre 10 000 n'a rien de flatteur non plus. Mais le rachat d'un acteur historique comme Globalstar est peut-être la seule façon de continuer la course sur un secteur de plus en plus stratégique.