Amazon rachète Globalstar pour 11,57 milliards et récupère le contrat satellite d'Apple
Par Vincent Lautier - Publié le
Amazon met 11,57 milliards de dollars sur la table pour s'offrir Globalstar, l'opérateur satellite américain qui fait tourner l'Emergency SOS de l'iPhone depuis 2022. Dans la foulée, Apple signe un nouveau contrat avec Amazon pour continuer à alimenter ses services satellite via le réseau Amazon Leo. Jeff Bezos se paye enfin de quoi faire trembler Starlink. Enfin, sur le papier.
C'est donc officiel depuis ce 14 avril : Amazon rachète Globalstar dans une opération évaluée à 11,57 milliards de dollars. Les actionnaires de Globalstar pourront toucher 90 dollars en cash par action, ou récupérer 0,3210 action Amazon avec la même valeur plafond. Le paiement cash est limité à 40% des titres, au-delà le reste bascule automatiquement en actions Amazon. La clôture de l'opération est prévue pour 2027, sous réserve des feux verts des régulateurs et de quelques jalons techniques que Globalstar doit encore remplir. Au passage, Apple avait investi environ 1,5 milliard de dollars dans Globalstar pour sécuriser l'Emergency SOS sur l'iPhone 14 et les suivants. La Pomme récupère donc un nouveau partenaire d'infrastructure, et pas des moindres.
C'est la question que tout le monde se pose : est-ce que votre iPhone va perdre ses fonctions satellite ? Bonne nouvelle, Apple et Amazon ont signé en parallèle un accord qui assure la continuité. L'Emergency SOS, Messages par satellite, Find My et Roadside Assistance continueront de fonctionner sur iPhone 14 et plus, ainsi que sur l'Apple Watch Ultra 3. Greg Joswiak d'Apple a même rappelé quelques cas d'usage marquants des trois dernières années, comme cette femme récupérée en hélico après avoir dévissé d'une falaise de 75 mètres au Colorado.
Comme souvent, Apple aime bien donner quelques exemples de cas concrets pour justifier tout ce qui a trait à la sécurité ou à la santé de ses produits. À partir de 2028, Amazon Leo déploiera son propre système Direct-to-Device avec la promesse d'un débit et d'une efficacité spectrale supérieurs aux systèmes actuels. Les nouveaux satellites Globalstar seront fabriqués par MDA Space.
La comparaison est assez délicate pour Amazon Leo. Starlink aligne aujourd'hui environ 10 000 satellites en orbite basse et sert plus de 9 millions d'utilisateurs dans le monde. Amazon en exploite un peu plus de 200 et doit absolument en déployer la moitié de son objectif (3 200 au total) avant juillet 2026 pour respecter ses obligations réglementaires américaines.
Avec Globalstar dans la poche, Amazon récupère deux douzaines de satellites en plus, des licences de spectre mondiales et surtout une expertise de 30 ans en communications mobiles par satellite. Panos Panay, passé de Microsoft à Amazon, gère le dossier côté produits.
L'Emergency SOS sur iPhone aura eu une drôle de trajectoire : lancé avec Globalstar, financé en partie par Apple elle-même, et bientôt géré par Amazon. Pour l'utilisateur final, l'important c'est que le service continue sans coupure, et sur ce point les deux entreprises se sont manifestement mises d'accord avant l'annonce. Plutôt rassurant.
Après, les 11,57 milliards misés par Amazon posent une vraie question : est-ce que ça suffit à rattraper Starlink et ses 10 000 satellites en orbite ? Pas sûr. Jeff Bezos a déjà perdu la course à la fusée réutilisable face à Musk, et le ratio 200 contre 10 000 n'a rien de flatteur non plus. Mais le rachat d'un acteur historique comme Globalstar est peut-être la seule façon de continuer la course sur un secteur de plus en plus stratégique.
Un chèque à 11,57 milliards et Apple dans le package
C'est donc officiel depuis ce 14 avril : Amazon rachète Globalstar dans une opération évaluée à 11,57 milliards de dollars. Les actionnaires de Globalstar pourront toucher 90 dollars en cash par action, ou récupérer 0,3210 action Amazon avec la même valeur plafond. Le paiement cash est limité à 40% des titres, au-delà le reste bascule automatiquement en actions Amazon. La clôture de l'opération est prévue pour 2027, sous réserve des feux verts des régulateurs et de quelques jalons techniques que Globalstar doit encore remplir. Au passage, Apple avait investi environ 1,5 milliard de dollars dans Globalstar pour sécuriser l'Emergency SOS sur l'iPhone 14 et les suivants. La Pomme récupère donc un nouveau partenaire d'infrastructure, et pas des moindres.
L'Emergency SOS de votre iPhone ne change pas (pour l'instant)
C'est la question que tout le monde se pose : est-ce que votre iPhone va perdre ses fonctions satellite ? Bonne nouvelle, Apple et Amazon ont signé en parallèle un accord qui assure la continuité. L'Emergency SOS, Messages par satellite, Find My et Roadside Assistance continueront de fonctionner sur iPhone 14 et plus, ainsi que sur l'Apple Watch Ultra 3. Greg Joswiak d'Apple a même rappelé quelques cas d'usage marquants des trois dernières années, comme cette femme récupérée en hélico après avoir dévissé d'une falaise de 75 mètres au Colorado.
Comme souvent, Apple aime bien donner quelques exemples de cas concrets pour justifier tout ce qui a trait à la sécurité ou à la santé de ses produits. À partir de 2028, Amazon Leo déploiera son propre système Direct-to-Device avec la promesse d'un débit et d'une efficacité spectrale supérieurs aux systèmes actuels. Les nouveaux satellites Globalstar seront fabriqués par MDA Space.
Face à Starlink, un vrai retard à rattraper
La comparaison est assez délicate pour Amazon Leo. Starlink aligne aujourd'hui environ 10 000 satellites en orbite basse et sert plus de 9 millions d'utilisateurs dans le monde. Amazon en exploite un peu plus de 200 et doit absolument en déployer la moitié de son objectif (3 200 au total) avant juillet 2026 pour respecter ses obligations réglementaires américaines.
Avec Globalstar dans la poche, Amazon récupère deux douzaines de satellites en plus, des licences de spectre mondiales et surtout une expertise de 30 ans en communications mobiles par satellite. Panos Panay, passé de Microsoft à Amazon, gère le dossier côté produits.
On en dit quoi ?
L'Emergency SOS sur iPhone aura eu une drôle de trajectoire : lancé avec Globalstar, financé en partie par Apple elle-même, et bientôt géré par Amazon. Pour l'utilisateur final, l'important c'est que le service continue sans coupure, et sur ce point les deux entreprises se sont manifestement mises d'accord avant l'annonce. Plutôt rassurant.
Après, les 11,57 milliards misés par Amazon posent une vraie question : est-ce que ça suffit à rattraper Starlink et ses 10 000 satellites en orbite ? Pas sûr. Jeff Bezos a déjà perdu la course à la fusée réutilisable face à Musk, et le ratio 200 contre 10 000 n'a rien de flatteur non plus. Mais le rachat d'un acteur historique comme Globalstar est peut-être la seule façon de continuer la course sur un secteur de plus en plus stratégique.