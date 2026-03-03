Starlink Mobile : SpaceX veut transformer votre smartphone en terminal satellite mondial

Une première génération déjà opérationnelle

image Starlink

• Starlink Mobile est désormais disponible dans 32 pays, couvrant environ 1,7 milliard de personnes.

• Le service s’appuie sur 35 opérateurs mobiles partenaires.

• La couverture actuelle dépasse 30 millions de km².

• SpaceX s’apprête également à annoncer un nouveau partenaire au Mexique.

• En Europe, l’entreprise commence à exploiter davantage son spectre 2 GHz, notamment pour les services d’urgence et les alertes publiques.

Quelles ambitions ?

Un modèle hybride assumé

Qu'en penser ?



Avec Starlink Mobile, SpaceX ne cherche pas à remplacer les réseaux existants, mais à effacer les dernières zones blanches de la planète. Si la V2 tient ses promesses, la frontière entre réseau terrestre et satellite pourrait devenir presque invisible pour l’utilisateur. Et c’est peut-être là la vraie rupture.

Déposé comme marque l’an dernier, le nom laissait planer le doute. Mais il ne s’agit pas de concurrencer frontalement les opérateurs terrestres, maisPour rappel, le programme direct-to-cell (D2C) a démarré en 2024. À l’époque, 20 % du territoire américain et près de 90 % de la surface terrestre restaient hors couverture mobile classique.C’est cette génération qui alimente déjà le service T-Satellite de T-Mobile aux États-Unis, en s’appuyant sur le spectre PCS () de l’opérateur.Sur scène, une démonstration vidéo a montréréalisant un appel vidéo fluide avec un interlocuteur connecté à un réseau terrestre à Seattle. Message implicite : le satellite n’est plus seulement une roue de secours.. Ces satellites exploiteront le spectre S-band acquis auprès d’, offrant une portée internationale. Le lancement commercial est visé pour mi-2027 aux États-Unis, avec une compatibilité annoncée pour la majorité des smartphones existants.Il s'agit ici delorsque le smartphone est à l’extérieur et connecté à Starlink Mobile. Les nouveaux satellites embarqueront du silicium conçu sur mesure par SpaceX et des antennes à réseau phasé capables de gérer des milliers de faisceaux spatiaux. Selon l’entreprise, le débit pourrait être multiplié par vingt par rapport à la première génération.Pour Mike Nichols,. Les réseaux mobiles classiques gardent l’avantage en, mais le satellite devient crucial là où les antennes ne peuvent pas aller — zones rurales, relief complexe, situations d’urgence ou surcharge ponctuelle.Cette approche séduit déjà des opérateurs, avec plusieurs contrats négociés (pas en France apparemment)., afin d’assurer une couverture dans des régions difficiles d’accès.Outre le haut débit satellite, SpaceX a signé un partenariat avec Kyivstar pour fournir une connectivité directe satellite-smartphone. En deux mois, environ trois millions d’abonnés seraient déjà connectés.