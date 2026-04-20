Lexar lance une carte microSD de 2 To pour les drones DJI, la Switch et bien plus encore

On en dit quoi ?



2 To sur une microSD, c'est quand même une capacité qui aurait semblé absurde il y a quelques années. Et 255 Mo/s en lecture sur de l'UHS-I, c'est un bon score. Par contre, Lexar ne communique pas encore le prix de la version 2 To (seul le tarif de départ à 22 euros pour la 64 Go est annoncé), et c'est un peu dommage. Si vous avez un drone DJI ou un Steam Deck qui déborde, c'est en tous cas une bonne option.