Lexar lance une carte microSD de 2 To pour les drones DJI, la Switch et bien plus encore
Par Vincent Lautier - Publié le
Lexar ajoute une version 2 To à sa gamme de cartes microSD Silver Plus, qui monte à 255 Mo/s en lecture et 180 Mo/s en écriture. C'est la carte microSD UHS-I de 2 To la plus rapide du marché, selon la marque. Recommandée par DJI, elle est aussi compatible Nintendo Switch, Steam Deck, GoPro et Insta360. La gamme démarre à 21,99 euros sur Amazon pour la version 64 Go, et elle est disponible.
La Lexar Professional Silver Plus existe en six capacités : 64, 128, 256, 512 Go, 1 To et 2 To. La version 2 To affiche des débits de 255 Mo/s en lecture et 180 Mo/s en écriture, ce qui représente des performances 245% supérieures aux cartes microSD UHS-I classiques. Les modèles de 64 Go à 1 To plafonnent à 205 Mo/s en lecture (et entre 100 et 150 Mo/s en écriture selon la capacité). Pour exploiter ces vitesses au maximum, Lexar recommande d'utiliser son lecteur RW360 avec la version 2 To, et le RW310 pour les capacités de 64 Go à 1 To.
La carte est classée V30, ce qui lui permet de filmer en 4K Ultra HD à 60 images par seconde sans saccades et de gérer la photo en rafale sans perte d'image.
Lexar, dont nous vous parlons ici depuis que nous les avons visités en Chine, insiste sur le fait que la Silver Plus est officiellement recommandée par DJI pour ses drones. La carte fonctionne aussi avec les caméras Insta360 et GoPro, et avec les consoles portables Nintendo Switch et Steam Deck. Avec 2 To de stockage, on peut stocker une quantité confortable de jeux sur une Switch ou enregistrer de longues séquences en 4K sans changer de carte.
Côté durabilité, la carte est certifiée étanche IPX7 et résiste aux chocs, aux vibrations, aux variations de température (de -25 a 85 °C en fonctionnement), aux rayons X et aux champs magnétiques. Lexar fournit aussi un outil de récupération de fichiers (Lexar Recovery Tool) et une garantie à vie limitée.
2 To sur une microSD, c'est quand même une capacité qui aurait semblé absurde il y a quelques années. Et 255 Mo/s en lecture sur de l'UHS-I, c'est un bon score. Par contre, Lexar ne communique pas encore le prix de la version 2 To (seul le tarif de départ à 22 euros pour la 64 Go est annoncé), et c'est un peu dommage. Si vous avez un drone DJI ou un Steam Deck qui déborde, c'est en tous cas une bonne option.
La microSD UHS-I la plus rapide en 2 To
La Lexar Professional Silver Plus existe en six capacités : 64, 128, 256, 512 Go, 1 To et 2 To. La version 2 To affiche des débits de 255 Mo/s en lecture et 180 Mo/s en écriture, ce qui représente des performances 245% supérieures aux cartes microSD UHS-I classiques. Les modèles de 64 Go à 1 To plafonnent à 205 Mo/s en lecture (et entre 100 et 150 Mo/s en écriture selon la capacité). Pour exploiter ces vitesses au maximum, Lexar recommande d'utiliser son lecteur RW360 avec la version 2 To, et le RW310 pour les capacités de 64 Go à 1 To.
La carte est classée V30, ce qui lui permet de filmer en 4K Ultra HD à 60 images par seconde sans saccades et de gérer la photo en rafale sans perte d'image.
Compatible drones, caméras d'action et consoles portables
Lexar, dont nous vous parlons ici depuis que nous les avons visités en Chine, insiste sur le fait que la Silver Plus est officiellement recommandée par DJI pour ses drones. La carte fonctionne aussi avec les caméras Insta360 et GoPro, et avec les consoles portables Nintendo Switch et Steam Deck. Avec 2 To de stockage, on peut stocker une quantité confortable de jeux sur une Switch ou enregistrer de longues séquences en 4K sans changer de carte.
Côté durabilité, la carte est certifiée étanche IPX7 et résiste aux chocs, aux vibrations, aux variations de température (de -25 a 85 °C en fonctionnement), aux rayons X et aux champs magnétiques. Lexar fournit aussi un outil de récupération de fichiers (Lexar Recovery Tool) et une garantie à vie limitée.
On en dit quoi ?
2 To sur une microSD, c'est quand même une capacité qui aurait semblé absurde il y a quelques années. Et 255 Mo/s en lecture sur de l'UHS-I, c'est un bon score. Par contre, Lexar ne communique pas encore le prix de la version 2 To (seul le tarif de départ à 22 euros pour la 64 Go est annoncé), et c'est un peu dommage. Si vous avez un drone DJI ou un Steam Deck qui déborde, c'est en tous cas une bonne option.