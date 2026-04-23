Deliveroo et Uber accusés de "traite d’êtres humains" !

Qu'en penser ?



Cette plainte relance le débat sur l’économie des plateformes et le statut des travailleurs indépendants. Si ces services ont profondément transformé les usages, ils reposent aussi sur un modèle flexible qui interroge de plus en plus, notamment sur le plan social. C'est désormais à la justice de trancher. Si les accusations étaient retenues, les conséquences pourraient être majeures pour l’ensemble du secteur de la livraison à la demande, bien au-delà de Deliveroo et Uber.