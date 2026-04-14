Uber teste des robotaxis premium avec Lucid et Nuro

Qu’en penser ?



Avec ce projet, Uber explore une voie différente dans la guerre des robotaxis : celle du segment premium. Plutôt que de chercher à remplacer immédiatement les chauffeurs humains par des véhicules moins chers, la plateforme teste une montée en gamme, où autonomie rime avec confort et expérience. Si les utilisateurs adhèrent à ce positionnement, cela pourrait redessiner le marché avec une offre à plusieurs niveaux, du trajet économique au robotaxi de luxe.