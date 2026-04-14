Uber teste des robotaxis premium avec Lucid et Nuro
Par Laurence - Publié le
Uber accélère discrètement dans la course aux robotaxis. La plateforme vient de lancer une phase de test interne à San Francisco avec des véhicules autonomes haut de gamme, développés en partenariat avec Lucid Motors et Nuro.
Pour l’instant, seuls certains employés d’Uber peuvent commander ces véhicules via l’application — une étape classique avant un déploiement public. Les SUV utilisés sont des Lucid Gravity modifiés, bardés de capteurs (lidar, caméras, radars) et équipés du système autonome de Nuro. La firme s'est d'ailleurs offert le très médiatique Timothée Chalamet pour en incarner la marque ! Les trajets sont déjà effectués en mode autonome, avec un opérateur de sécurité présent derrière le volant.
Ce test concrétise un partenariat annoncé en 2025 portant sur plusieurs milliards. Uber a en effet investi 300 millions de dollars dans Lucid et prévoit d’acheter au moins 20 000 véhicules sur six ans. En parallèle, Nuro a également bénéficié d’un investissement massif. Le système de conduite repose notamment sur la plateforme Nvidia Drive AGX Thor, un standard de plus en plus répandu dans l’industrie.
Contrairement à ses concurrents, Uber ne mise pas uniquement sur des véhicules optimisés pour le coût. Ici, le choix de Lucid est révélateur : intérieur luxueux, technologie avancée, positionnement haut de gamme. Face à Waymo ou Cruise, qui privilégient des flottes plus économiques, Uber explore un autre segment, celui des trajets autonomes plus chers, mais plus confortables.
En outre, Uber ne développe plus sa propre technologie de conduite autonome. L’entreprise privilégie désormais un modèle multi-plateforme, à savoir Nuro pour le logiciel, Lucid pour le véhicule, Nvidia pour la puissance de calcul et, bien sûr, Uber pour l’expérience utilisateur. Cette stratégie plus modulaire va normalement limiter les coûts et accélère le déploiement.
Enfin, le choix de San Francisco n’est pas anodin. La ville est aujourd’hui le terrain de jeu principal des robotaxis, avec une réglementation avancée et une forte densité d’utilisateurs technophiles. Nuro y dispose déjà d’une flotte d’une centaine de véhicules en test à travers plusieurs États américains, afin de collecter des données et affiner son système.
Quoiqu'il en soit, cela représente une étape clé avant le grand public. Ces tests internes vont notamment permettre de travailler des points critiques, comme la prise en charge des passagers, la gestion des arrêts en ville, l'intégration dans l’app Uber ou encore une expérience utilisateur globale. Et aussi éviter les pannes géantes ! Bref autant d’éléments essentiels avant une ouverture au grand public, potentiellement d’ici fin 2026.
Avec ce projet, Uber explore une voie différente dans la guerre des robotaxis : celle du segment premium. Plutôt que de chercher à remplacer immédiatement les chauffeurs humains par des véhicules moins chers, la plateforme teste une montée en gamme, où autonomie rime avec confort et expérience. Si les utilisateurs adhèrent à ce positionnement, cela pourrait redessiner le marché avec une offre à plusieurs niveaux, du trajet économique au robotaxi de luxe.
Des robotaxis réservés aux employés
Pour l’instant, seuls certains employés d’Uber peuvent commander ces véhicules via l’application — une étape classique avant un déploiement public. Les SUV utilisés sont des Lucid Gravity modifiés, bardés de capteurs (lidar, caméras, radars) et équipés du système autonome de Nuro. La firme s'est d'ailleurs offert le très médiatique Timothée Chalamet pour en incarner la marque ! Les trajets sont déjà effectués en mode autonome, avec un opérateur de sécurité présent derrière le volant.
Ce test concrétise un partenariat annoncé en 2025 portant sur plusieurs milliards. Uber a en effet investi 300 millions de dollars dans Lucid et prévoit d’acheter au moins 20 000 véhicules sur six ans. En parallèle, Nuro a également bénéficié d’un investissement massif. Le système de conduite repose notamment sur la plateforme Nvidia Drive AGX Thor, un standard de plus en plus répandu dans l’industrie.
Le pari du robotaxi premium
Contrairement à ses concurrents, Uber ne mise pas uniquement sur des véhicules optimisés pour le coût. Ici, le choix de Lucid est révélateur : intérieur luxueux, technologie avancée, positionnement haut de gamme. Face à Waymo ou Cruise, qui privilégient des flottes plus économiques, Uber explore un autre segment, celui des trajets autonomes plus chers, mais plus confortables.
En outre, Uber ne développe plus sa propre technologie de conduite autonome. L’entreprise privilégie désormais un modèle multi-plateforme, à savoir Nuro pour le logiciel, Lucid pour le véhicule, Nvidia pour la puissance de calcul et, bien sûr, Uber pour l’expérience utilisateur. Cette stratégie plus modulaire va normalement limiter les coûts et accélère le déploiement.
San Francisco, laboratoire grandeur nature
Enfin, le choix de San Francisco n’est pas anodin. La ville est aujourd’hui le terrain de jeu principal des robotaxis, avec une réglementation avancée et une forte densité d’utilisateurs technophiles. Nuro y dispose déjà d’une flotte d’une centaine de véhicules en test à travers plusieurs États américains, afin de collecter des données et affiner son système.
Quoiqu'il en soit, cela représente une étape clé avant le grand public. Ces tests internes vont notamment permettre de travailler des points critiques, comme la prise en charge des passagers, la gestion des arrêts en ville, l'intégration dans l’app Uber ou encore une expérience utilisateur globale. Et aussi éviter les pannes géantes ! Bref autant d’éléments essentiels avant une ouverture au grand public, potentiellement d’ici fin 2026.
Qu’en penser ?
Avec ce projet, Uber explore une voie différente dans la guerre des robotaxis : celle du segment premium. Plutôt que de chercher à remplacer immédiatement les chauffeurs humains par des véhicules moins chers, la plateforme teste une montée en gamme, où autonomie rime avec confort et expérience. Si les utilisateurs adhèrent à ce positionnement, cela pourrait redessiner le marché avec une offre à plusieurs niveaux, du trajet économique au robotaxi de luxe.