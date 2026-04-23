DJI Lito 1 et Lito X1 : la nouvelle gamme de drones pour débutants dès 339 euros

Lito X1

Une gamme pensée pour les débutants

Lito X1 ou Lito 1, que choisir ?

Lito X1

Prix et disponibilité

Lito 1

On en dit quoi ?



DJI continue de quadriller son marché avec une finesse qui devient inaccessible pour la concurrence. La gamme Lito vient se glisser entre le



Maintenant attention, quand on regarde de près, le Lito X1 à 419 euros se rapproche dangereusement du territoire du quand même un peu plus de marge technique. Bref, dans tous les cas, DJI continue de creuser l'écart avec ses concurrents, qui doivent commencer à se poser de sérieuses questions. DJI continue de quadriller son marché avec. La gamme Lito vient se glisser entre le Mini 4K à 269 euros et l' Avata 360 qui est officiellement en vente depuis ce matin. Pour les jeunes qui font leurs premières armes en photo aérienne, le ticket d'entrée à 339 euros est correct, surtout avec la détection d'obstacles omnidirectionnelle de série. C'est clairement la bonne cible pour un appareil de ce type.Maintenant attention, quand on regarde de près, le Lito X1 à 419 euros se rapproche dangereusement du territoire du Mini 4 Pro qui se positionne plus haut de gamme. En tous cas pour ce qui est le Lito, pour un débutant, est-ce qu'il vaut mieux un Lito 1 à 339 euros ou le X1 à 419 euros pour un vrai saut qualitatif ? On aurait tendance à pousser vers le X1 qui a. Bref, dans tous les cas, DJI continue de creuser l'écart avec ses concurrents, qui doivent commencer à se poser de sérieuses questions.

La gamme Lito cible en fait clairement les jeunes créateurs, ceux qui veulent filmer la vie d'étudiant, leurs sorties en plein air ou leurs moments créatifs sans passer par un drone pro. DJI parle d'entrée de gamme, mais. Les deux drones embarquent la détection d'obstacles omnidirectionnelle, qui fonctionne même à 5 lux, donc en éclairage faible. Le X1 va plus loin avec un LiDAR orienté vers l'avant pour une perception précise dans les environnements complexes. Voir ce niveau d'équipement sur un drone à moins de 500 euros, c'est plutôt rare.Si on regarde le positionnement, le Lito X1 joue la carte premium avec un capteur CMOS 1/1,3 pouce de 48 mégapixels, une ouverture f/1,7, et surtout le support duen 10 bits D-Log M. De quoi attaquer de la post-production propre. Le Lito 1 se contente d'un capteur CMOS 1/2 pouce en 48 mégapixels avec ouverture f/1,8, photo 8K et vidéo 4K. Sur le papier c'est plus simple, mais c'est déjà très au-dessus des drones jouets. Les deux offrent jusqu'à 36 bonnes minutes de vol par batterie et résistent à des vents de 10,7 m/s. Le X1 ajoute 42 Go de stockage interne, pratique quand on oublie la carte microSD sur le terrain.Les deux drones sont disponibles dès aujourd'hui sur store.dji.com et chez les revendeurs agréés. Le Lito 1 démarre à, et 479 euros en bundle Fly More avec la radiocommande DJI RC-N3. Le Lito X1 est proposé à 419 euros, et 579 euros en bundle Fly More avec la DJI RC 2 (qui intègre un écran). DJI Care Refresh, la protection complète contre les accidents, collisions et dégâts des eaux, couvre le Lito 1 pour un léger supplément. Les deux drones sont livrés avec ActiveTrack, QuickShots, MasterShots, Hyperlapse et Panorama, des modes automatisés qui facilitent bien la vie des débutants.