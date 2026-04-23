Une famille séquestrée dans le Finistère pour 700 000 euros de cryptomonnaies
Par Vincent Lautier - Publié le
À Ploudalmézeau, dans le Finistère, cinq membres d'une même famille ont été séquestrés lundi matin par deux hommes armés et masqués. Les agresseurs sont repartis avec environ 700 000 euros en cryptomonnaies. Le père de famille, absent au moment des faits, travaille dans la crypto. Les suspects sont toujours en fuite.
Les faits se sont déroulés lundi 20 avril 2026, vers 9 heures du matin, dans un lotissement tranquille au nord de Brest. Deux hommes armés et masqués ont défoncé la porte du pavillon et se sont retrouvés face à la mère, ses deux jeunes enfants et les grands-parents. Ils ont ligoté toute la famille, qui est restée ainsi pendant plusieurs heures. Ce sont finalement des voisins qui ont donné l'alerte en milieu de journée, une fois les malfaiteurs repartis avec leur butin. Le père, qui exerce dans le secteur des cryptomonnaies, n'était pas présent au moment de l'attaque. Selon le maire David Carrega, il s'agissait d'une famille tranquille dans un quartier résidentiel.
Les agresseurs savaient visiblement ce qu'ils venaient chercher. Sous la menace, ils ont récupéré les codes d'accès d'un portefeuille numérique estimé à environ 700 000 euros en cryptomonnaies. Le parquet de Rennes a précisé que le préjudice réel restait en cours d'évaluation. L'enquête a été confiée à la JIRS de Rennes, la juridiction interrégionale spécialisée dans le crime organisé, ce qui laisse penser que les enquêteurs y voient une opération ciblée plutôt qu'un cambriolage opportuniste.
Le problème, c'est que l'affaire de Ploudalmézeau est loin d'être isolée. Depuis le début de l'année 2026, plus de quarante séquestrations ou enlèvements liés aux cryptomonnaies ont déjà été recensés en France, selon les autorités. Pour comparaison, on était sur une trentaine d'affaires pour toute l'année 2025, et le phénomène était encore marginal en 2024. Les détenteurs de cryptos, dont l'activité professionnelle ou la visibilité en ligne peut les rendre identifiables, sont devenus une cible de choix pour des bandes organisées qui s'attaquent directement aux familles pour obtenir les clés d'accès aux portefeuilles.
C'est quand même flippant de voir qu'une famille entière puisse se retrouver ligotée dans son salon un lundi matin à cause d'un portefeuille crypto. Le problème est hélas assez simple : contrairement à un compte en banque qu'un agresseur ne peut pas vider en cinq minutes, un wallet crypto se transfère en quelques clics dès qu'on a la clé privée. Et une fois la transaction passée, bon courage pour la retracer. C'est aussi tout le paradoxe de ces monnaies qu'on présentait il y a quelques années comme l'avenir de la finance : la décentralisation qui les rend
Le déroulé des faits
Les faits se sont déroulés lundi 20 avril 2026, vers 9 heures du matin, dans un lotissement tranquille au nord de Brest. Deux hommes armés et masqués ont défoncé la porte du pavillon et se sont retrouvés face à la mère, ses deux jeunes enfants et les grands-parents. Ils ont ligoté toute la famille, qui est restée ainsi pendant plusieurs heures. Ce sont finalement des voisins qui ont donné l'alerte en milieu de journée, une fois les malfaiteurs repartis avec leur butin. Le père, qui exerce dans le secteur des cryptomonnaies, n'était pas présent au moment de l'attaque. Selon le maire David Carrega, il s'agissait d'une famille tranquille dans un quartier résidentiel.
Un portefeuille numérique à 700 000 euros
Les agresseurs savaient visiblement ce qu'ils venaient chercher. Sous la menace, ils ont récupéré les codes d'accès d'un portefeuille numérique estimé à environ 700 000 euros en cryptomonnaies. Le parquet de Rennes a précisé que le préjudice réel restait en cours d'évaluation. L'enquête a été confiée à la JIRS de Rennes, la juridiction interrégionale spécialisée dans le crime organisé, ce qui laisse penser que les enquêteurs y voient une opération ciblée plutôt qu'un cambriolage opportuniste.
Un phénomène qui explose en France
Le problème, c'est que l'affaire de Ploudalmézeau est loin d'être isolée. Depuis le début de l'année 2026, plus de quarante séquestrations ou enlèvements liés aux cryptomonnaies ont déjà été recensés en France, selon les autorités. Pour comparaison, on était sur une trentaine d'affaires pour toute l'année 2025, et le phénomène était encore marginal en 2024. Les détenteurs de cryptos, dont l'activité professionnelle ou la visibilité en ligne peut les rendre identifiables, sont devenus une cible de choix pour des bandes organisées qui s'attaquent directement aux familles pour obtenir les clés d'accès aux portefeuilles.
On en dit quoi ?
C'est quand même flippant de voir qu'une famille entière puisse se retrouver ligotée dans son salon un lundi matin à cause d'un portefeuille crypto. Le problème est hélas assez simple : contrairement à un compte en banque qu'un agresseur ne peut pas vider en cinq minutes, un wallet crypto se transfère en quelques clics dès qu'on a la clé privée. Et une fois la transaction passée, bon courage pour la retracer. C'est aussi tout le paradoxe de ces monnaies qu'on présentait il y a quelques années comme l'avenir de la finance : la décentralisation qui les rend
libresest exactement ce qui les rend vulnérables à ce genre d'attaques en face-à-face.