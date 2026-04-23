Une famille séquestrée dans le Finistère pour 700 000 euros de cryptomonnaies

On en dit quoi ?



C'est quand même flippant de voir qu'une famille entière puisse se retrouver ligotée dans son salon un lundi matin à cause d'un portefeuille crypto. Le problème est hélas assez simple : contrairement à un compte en banque qu'un agresseur ne peut pas vider en cinq minutes, un wallet crypto se transfère en quelques clics dès qu'on a la clé privée. Et une fois la transaction passée, bon courage pour la retracer. C'est aussi tout le paradoxe de ces monnaies qu'on présentait il y a quelques années comme l'avenir de la finance : la décentralisation qui les rend libres est exactement ce qui les rend vulnérables à ce genre d'attaques en face-à-face.