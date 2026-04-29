Les meilleurs produits efficaces pour pièger guêpes et frelons asiatiques

Faux nids

Je peux enfin aller chercher mon courrier sans peur de me faire piquer.

Les guêpes adoraient faire leur nid dans une des boites de rangement de la piscine. Plus maintenant.

Piège

Des solutions simples et abordables

(en plus des moustiques, si ça vous intéresse, je pourrais faire un article dédié à ce que j’ai mis en place pour les éradiquer). Cela rend ma vie impossible :et piquer par ces insectes nuisibles., car après, ce sera trop tard. J’ai beaucoup d’endroits où les guêpes peuvent faire leur nid (barbecue extérieur, dessous de terrasse, boîte de rangement extérieure, j’en ai trouvé absolument partout…) donc il fallait que je fasse quelque chose maintenant.La première chose que j’ai testée est une idée toute bête :. Étant très territoriales, si les guêpes croisent ce qu’elles croient être un nid, elles vont éviter d’en faire un à proximité. J’ai par exemple un endroit, juste derrière ma boîte aux lettres, où j’ai régulièrement des nids de guêpes. En désespoir de cause, j’ai installé un leurre. Et miracle, non seulementC’est une idée que je trouvais trop simple pour qu’elle fonctionne. Mais justement,Comme le produit est vendu en pack de 8,, autour des zones de vie, comme la piscine.Ensuite,. Ayant des enfants en bas âge, je n’ai pas envie qu’ils se fassent attaquer par des insectes dans mon jardin alors qu’ils jouent tranquillement.De plus,. En effet, cette espèce est invasive et n’est pas originaire de nos contrées. De fait, elle s’attaque aux abeilles et aux bourdons. Non seulement eux, mais aussi bien d’autres espèces comme les coccinelles, les papillons et autres.Bref, il me faut un piège. J’en voulais un pour les frelons ainsi que pour les guêpes. Et je ne souhaitais pas non plus dépenser une fortune.Il se présente sous la forme d’un liquide qu’il faut diluer. C’était très facile à mettre en place : il fallait juste attendre.Installé il y a trois semaines, voici le résultat :Cela ressemble un peu à un film d'horreur : des dizaines de frelons et guêpes, piégés dans cette boite en plastique. Il faudrait que je renouvelle l'appât, mais certains insectes sont encore vivants et je n'ai pas envie d'ouvrir le piège et risquer de me faire piquer.Donc si vous voulez faire comme moi et vous débarrasser des frelons et des guêpes, il suffit d'acheter ces trois produits abordables.