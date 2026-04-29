Les meilleurs produits efficaces pour pièger guêpes et frelons asiatiques
Par Nicolas Sabatier - Publié le
Je suis toujours attiré par une solution technique à mes problèmes quotidiens. Par exemple, j’ai eu des problèmes de frelons dans mon jardin. J’ai donc installé un piège en ayant peu d’espoir. Eh bien, je me suis trompé ! C’est pourquoi j’ai décidé de partager mes trouvailles avec vous.
J’ai beaucoup de guêpes et de frelons, dont certains asiatiques, qui pullulent dans mon jardin (en plus des moustiques, si ça vous intéresse, je pourrais faire un article dédié à ce que j’ai mis en place pour les éradiquer). Cela rend ma vie impossible : je ne peux pas profiter de mon jardin, et mes enfants non plus, car nous avons peur de nous faire attaquer et piquer par ces insectes nuisibles.
C’est le printemps, le moment idéal pour commencer à piéger les guêpes et frelons, car après, ce sera trop tard. J’ai beaucoup d’endroits où les guêpes peuvent faire leur nid (barbecue extérieur, dessous de terrasse, boîte de rangement extérieure, j’en ai trouvé absolument partout…) donc il fallait que je fasse quelque chose maintenant.
La première chose que j’ai testée est une idée toute bête : mettre des leurres de nid de guêpes un peu partout. Étant très territoriales, si les guêpes croisent ce qu’elles croient être un nid, elles vont éviter d’en faire un à proximité. J’ai par exemple un endroit, juste derrière ma boîte aux lettres, où j’ai régulièrement des nids de guêpes. En désespoir de cause, j’ai installé un leurre. Et miracle, non seulement je n’ai pas (encore…) de nid de guêpes, mais il y a beaucoup moins de bruissement d’insectes volants, comme s’ils évitaient la zone.
C’est une idée que je trouvais trop simple pour qu’elle fonctionne. Mais justement, j’étais attiré par le fait que ce soit une solution simple et en plus elle n’était pas onéreuse. Comme le produit est vendu en pack de 8, j'en ai profité pour en mettre un peu partout dans mon jardin, autour des zones de vie, comme la piscine.
Ensuite, je voulais non seulement les empêcher de s’installer, mais aussi les éliminer. Ayant des enfants en bas âge, je n’ai pas envie qu’ils se fassent attaquer par des insectes dans mon jardin alors qu’ils jouent tranquillement.
De plus, les frelons asiatiques, de plus en plus présents dans ma région, sont une menace majeure pour l’écosystème français. En effet, cette espèce est invasive et n’est pas originaire de nos contrées. De fait, elle s’attaque aux abeilles et aux bourdons. Non seulement eux, mais aussi bien d’autres espèces comme les coccinelles, les papillons et autres.
J’ai aussi beaucoup de frelons européens, assez agressifs, dont je veux me débarrasser. Bref, il me faut un piège. J’en voulais un pour les frelons ainsi que pour les guêpes. Et je ne souhaitais pas non plus dépenser une fortune.
Pour ce piège, il faut un appât. Il se présente sous la forme d’un liquide qu’il faut diluer. C’était très facile à mettre en place : il fallait juste attendre.
Installé il y a trois semaines, voici le résultat :
Les résultats m’ont agréablement surpris. Cela ressemble un peu à un film d'horreur : des dizaines de frelons et guêpes, piégés dans cette boite en plastique. Il faudrait que je renouvelle l'appât, mais certains insectes sont encore vivants et je n'ai pas envie d'ouvrir le piège et risquer de me faire piquer.
Donc si vous voulez faire comme moi et vous débarrasser des frelons et des guêpes, il suffit d'acheter ces trois produits abordables.
Et vous, avez-vous des astuces pour vous débarasser des insectes nuisibles ?
J’ai beaucoup de guêpes et de frelons, dont certains asiatiques, qui pullulent dans mon jardin (en plus des moustiques, si ça vous intéresse, je pourrais faire un article dédié à ce que j’ai mis en place pour les éradiquer). Cela rend ma vie impossible : je ne peux pas profiter de mon jardin, et mes enfants non plus, car nous avons peur de nous faire attaquer et piquer par ces insectes nuisibles.
C’est le printemps, le moment idéal pour commencer à piéger les guêpes et frelons, car après, ce sera trop tard. J’ai beaucoup d’endroits où les guêpes peuvent faire leur nid (barbecue extérieur, dessous de terrasse, boîte de rangement extérieure, j’en ai trouvé absolument partout…) donc il fallait que je fasse quelque chose maintenant.
Faux nids
La première chose que j’ai testée est une idée toute bête : mettre des leurres de nid de guêpes un peu partout. Étant très territoriales, si les guêpes croisent ce qu’elles croient être un nid, elles vont éviter d’en faire un à proximité. J’ai par exemple un endroit, juste derrière ma boîte aux lettres, où j’ai régulièrement des nids de guêpes. En désespoir de cause, j’ai installé un leurre. Et miracle, non seulement je n’ai pas (encore…) de nid de guêpes, mais il y a beaucoup moins de bruissement d’insectes volants, comme s’ils évitaient la zone.
C’est une idée que je trouvais trop simple pour qu’elle fonctionne. Mais justement, j’étais attiré par le fait que ce soit une solution simple et en plus elle n’était pas onéreuse. Comme le produit est vendu en pack de 8, j'en ai profité pour en mettre un peu partout dans mon jardin, autour des zones de vie, comme la piscine.
Piège
Ensuite, je voulais non seulement les empêcher de s’installer, mais aussi les éliminer. Ayant des enfants en bas âge, je n’ai pas envie qu’ils se fassent attaquer par des insectes dans mon jardin alors qu’ils jouent tranquillement.
De plus, les frelons asiatiques, de plus en plus présents dans ma région, sont une menace majeure pour l’écosystème français. En effet, cette espèce est invasive et n’est pas originaire de nos contrées. De fait, elle s’attaque aux abeilles et aux bourdons. Non seulement eux, mais aussi bien d’autres espèces comme les coccinelles, les papillons et autres.
J’ai aussi beaucoup de frelons européens, assez agressifs, dont je veux me débarrasser. Bref, il me faut un piège. J’en voulais un pour les frelons ainsi que pour les guêpes. Et je ne souhaitais pas non plus dépenser une fortune.
Pour ce piège, il faut un appât. Il se présente sous la forme d’un liquide qu’il faut diluer. C’était très facile à mettre en place : il fallait juste attendre.
Installé il y a trois semaines, voici le résultat :
Les résultats m’ont agréablement surpris. Cela ressemble un peu à un film d'horreur : des dizaines de frelons et guêpes, piégés dans cette boite en plastique. Il faudrait que je renouvelle l'appât, mais certains insectes sont encore vivants et je n'ai pas envie d'ouvrir le piège et risquer de me faire piquer.
Des solutions simples et abordables
Donc si vous voulez faire comme moi et vous débarrasser des frelons et des guêpes, il suffit d'acheter ces trois produits abordables.
Et vous, avez-vous des astuces pour vous débarasser des insectes nuisibles ?