Scandale ! Apple Pay vide votre compte en banque

On en dit quoi ?



Ce qui est un peu fascinant avec cette histoire, c'est que la blague fonctionne parce qu'elle touche un vrai sujet. Entre les programmes de fidélité, les cashbacks, les crédits promotionnels et les monnaies de jeu, on passe une bonne partie de notre vie numérique à accumuler des trucs qui ressemblent à de l'argent sans en être. Du coup, l'idée qu'une plateforme vous "offre" des unités de paiement en échange de vos données n'est pas si absurde qu'elle en a l'air. On vit quand même dans un monde où beaucoup de gens pensent que tout ce qui est numérique est gratuit et que les services en ligne tombent du ciel. Cette vidéo est drôle, mais le fond l'est un peu moins.