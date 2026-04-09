Scandale ! Apple Pay vide votre compte en banque
Par Vincent Lautier - Publié le
Une vidéo TikTok d'une jeune femme en larmes qui découvre qu'Apple Pay utilise
La créatrice TikTok Tina Vlamis, connue sous le pseudo @itstinacolada, a publié une vidéo en août 2025 dans laquelle elle joue une jeune femme effondrée après avoir compris que les paiements Apple Pay sont prélevés sur sa carte bancaire. Dans la vidéo, elle explique en pleurant qu'elle pensait avoir accumulé des
L'indice le plus évident, c'est bien sûr la référence à Steve Jobs, hélas décédé en 2011. Tina Vlamis est une comédienne qui publie régulièrement ce type de sketchs sur TikTok, avec toujours le même ressort : jouer un personnage crédule qui découvre un fait évident avec un retard considérable.
Le problème, c'est que la vidéo a été massivement relayée sur X (et sur Reddit) comme si elle était authentique. Des comptes avec des centaines de milliers d'abonnés l'ont partagée au premier degré, en s'indignant ou en se moquant de la jeune femme, sans prendre deux secondes pour vérifier la source. Et dans les commentaires, pas mal de monde semblait trouver la confusion parfaitement plausible.
Pour ceux qui se posent quand même la question : Apple Pay est un service de paiement mobile qui utilise les cartes bancaires enregistrées dans l'application Wallet de votre iPhone, Apple Watch ou Mac. Quand vous payez avec Apple Pay, le montant est débité de votre compte bancaire ou de votre carte de crédit, exactement comme un paiement par carte classique.
Apple ne prélève en fait rien de plus, ne prend pas de commission côté acheteur, et ne génère aucune forme de monnaie virtuelle, de points ou de récompenses. Le service sert juste à remplacer la carte physique par votre téléphone, avec une couche de sécurité supplémentaire (Face ID ou Touch ID et un numéro de carte tokenisé qui n'est jamais transmis au commerçant).
Il existe bien un programme Apple Card aux Etats-Unis qui offre du cashback, mais il est lié à la carte Apple Card elle-même, pas à Apple Pay. Et même dans ce cas, le cashback est crédité en pourcentage des achats réels, pas en "Apple Dollars" fictifs.
Ce qui est un peu fascinant avec cette histoire, c'est que la blague fonctionne parce qu'elle touche un vrai sujet. Entre les programmes de fidélité, les cashbacks, les crédits promotionnels et les monnaies de jeu, on passe une bonne partie de notre vie numérique à accumuler des trucs qui ressemblent à de l'argent sans en être. Du coup, l'idée qu'une plateforme vous "offre" des unités de paiement en échange de vos données n'est pas si absurde qu'elle en a l'air. On vit quand même dans un monde où beaucoup de gens pensent que tout ce qui est numérique est gratuit et que les services en ligne tombent du ciel. Cette vidéo est drôle, mais le fond l'est un peu moins.
de vrais dollarset pas des
Apple Dollarsaccumulés gratuitement fait le tour des réseaux sociaux. La vidéo est une parodie, mais le nombre de personnes qui l'ont prise au sérieux est assez inquiétant.
La vidéo qui a tout déclenché
La créatrice TikTok Tina Vlamis, connue sous le pseudo @itstinacolada, a publié une vidéo en août 2025 dans laquelle elle joue une jeune femme effondrée après avoir compris que les paiements Apple Pay sont prélevés sur sa carte bancaire. Dans la vidéo, elle explique en pleurant qu'elle pensait avoir accumulé des
Apple Dollarsen acceptant les cookies et en partageant ses données personnelles, et que ces points servaient à payer ses achats. Elle raconte avoir dépensé sans compter, s'être offert des brushings alors qu'elle a les cheveux raides, et avoir appelé Apple pour demander à parler à Steve Jobs. Le service client lui répond qu'il n'est "plus parmi nous".
C'est une blague
L'indice le plus évident, c'est bien sûr la référence à Steve Jobs, hélas décédé en 2011. Tina Vlamis est une comédienne qui publie régulièrement ce type de sketchs sur TikTok, avec toujours le même ressort : jouer un personnage crédule qui découvre un fait évident avec un retard considérable.
Le problème, c'est que la vidéo a été massivement relayée sur X (et sur Reddit) comme si elle était authentique. Des comptes avec des centaines de milliers d'abonnés l'ont partagée au premier degré, en s'indignant ou en se moquant de la jeune femme, sans prendre deux secondes pour vérifier la source. Et dans les commentaires, pas mal de monde semblait trouver la confusion parfaitement plausible.
Apple Pay, petit rappel pour ceux du fond
Pour ceux qui se posent quand même la question : Apple Pay est un service de paiement mobile qui utilise les cartes bancaires enregistrées dans l'application Wallet de votre iPhone, Apple Watch ou Mac. Quand vous payez avec Apple Pay, le montant est débité de votre compte bancaire ou de votre carte de crédit, exactement comme un paiement par carte classique.
Apple ne prélève en fait rien de plus, ne prend pas de commission côté acheteur, et ne génère aucune forme de monnaie virtuelle, de points ou de récompenses. Le service sert juste à remplacer la carte physique par votre téléphone, avec une couche de sécurité supplémentaire (Face ID ou Touch ID et un numéro de carte tokenisé qui n'est jamais transmis au commerçant).
Il existe bien un programme Apple Card aux Etats-Unis qui offre du cashback, mais il est lié à la carte Apple Card elle-même, pas à Apple Pay. Et même dans ce cas, le cashback est crédité en pourcentage des achats réels, pas en "Apple Dollars" fictifs.
On en dit quoi ?
Ce qui est un peu fascinant avec cette histoire, c'est que la blague fonctionne parce qu'elle touche un vrai sujet. Entre les programmes de fidélité, les cashbacks, les crédits promotionnels et les monnaies de jeu, on passe une bonne partie de notre vie numérique à accumuler des trucs qui ressemblent à de l'argent sans en être. Du coup, l'idée qu'une plateforme vous "offre" des unités de paiement en échange de vos données n'est pas si absurde qu'elle en a l'air. On vit quand même dans un monde où beaucoup de gens pensent que tout ce qui est numérique est gratuit et que les services en ligne tombent du ciel. Cette vidéo est drôle, mais le fond l'est un peu moins.