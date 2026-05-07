La nouvelle DJI Osmo Mobile 8P gagne le support d'Apple Dockkit
Par Vincent Lautier - Publié le
DJI dévoile aujourd'hui l'Osmo Mobile 8P, sa nouvelle nacelle pour smartphone à partir de 159 euros, avec une nouveauté importante : l'Osmo FrameTap, une télécommande détachable avec écran intégré pour piloter le cadrage à distance. La nacelle gère aussi l'ActiveTrack 8.0 et l'Apple DockKit, pour profiter du suivi natif iPhone depuis l'app Caméra.
La grosse nouveauté de cette génération, c'est donc l'Osmo FrameTap. Une petite télécommande qui se détache magnétiquement de la poignée de la nacelle et qui embarque son propre écran. Elle montre soit la vue de votre smartphone, soit celle du nouveau module multifonctionnel 2 (vendu en option).
Le joystick intuitif gère le mouvement et le zoom, et vous pouvez ajuster la luminosité et la température de la lumière d'appoint sur huit niveaux. De manière très concrète, vous posez votre téléphone sur la nacelle, vous vous éloignez, et vous pouvez toujours garder le contrôle complet du cadrage en main. C'est l'accessoire que les vloggers et créateurs solo attendaient depuis des années pour ne plus courir entre leur téléphone et leur sujet à chaque prise, ce qui faisait perdre un temps fou.
DJI propose désormais trois façons de garder un sujet bien centré. Le module multifonctionnel 2 (vendu en option donc), qui suit les personnes, les animaux, mais aussi des objets génériques comme des voitures ou des points de repère. L'ActiveTrack 8.0, accessible via l'application DJI Mimo, gagne elle en agilité dans les environnements bondés (concerts, événements sportifs) et sait contourner les obstacles ou gérer les mouvements rapides.
Pour les utilisateurs Apple que nous sommes, la nacelle prend désormais en charge le DockKit, le framework de suivi natif d'iOS. L'iPhone reconnaît donc directement la 8P et peut la piloter depuis l'application Appareil photo, sans installer l'app DJI. Ce qui est un vrai confort pour qui veut juste filmer ses enfants ou effectuer un appel FaceTime suivi.
Côté hardware, on retrouve la stabilisation 3 axes maison, en huitième génération, et la rotation panoramique 360° infinie. La nacelle pèse 386 grammes, embarque un trépied intégré redessiné pour mieux tenir sur des surfaces variées, et une barre d'extension de 215 mm. Autonomie annoncée jusqu'à 10 heures, et la batterie sert aussi de chargeur pour le téléphone via USB-C.
L'app DJI Mimo ajoute elle des modes cinématographiques : DynamicZoom avant et arrière, Obturateur lent pour les traînées lumineuses nocturnes, Action Shot pour suivre les sujets rapides, et un mode Grand écran qui enregistre directement en 2.35:1, sans recadrage en post-production. Il y a trois bundles au catalogue : le standard à 159 euros, le "Tracking Avancé" à 189 euros, et le "Créateur" à 219 euros avec l'excellent DJI Mic Mini 2 inclus.
Pour les utilisateurs d'iPhone qui filment beaucoup, l'Osmo Mobile 8P coche vraiment pas mal de cases. La FrameTap répond à un vrai problème qui est vraiment fréquent (avoir les commandes en main quand on est devant la caméra), et le DockKit fait gagner du temps à ceux qui voulaient juste filmer sans installer d'app supplémentaire. Le tarif d'attaque à 159 euros est cohérent face à la concurrence.
Côté limites, on attend de voir comment l'ActiveTrack 8.0 se comporte en conditions réelles, parce que DJI a déjà beaucoup promis dans ce domaine, et c'était un point parfois capricieux sur les versions précédentes. Mais bon, le combo FrameTap + DockKit, ça donne quand même très envie d'essayer. Dans mon cas, qui utilise souvent un deuxième iPhone pour filmer, ça pourrait même avoir beaucoup de sens d'utiliser ce produit, à voir !
Osmo FrameTap : la télécommande à écran
La grosse nouveauté de cette génération, c'est donc l'Osmo FrameTap. Une petite télécommande qui se détache magnétiquement de la poignée de la nacelle et qui embarque son propre écran. Elle montre soit la vue de votre smartphone, soit celle du nouveau module multifonctionnel 2 (vendu en option).
Le joystick intuitif gère le mouvement et le zoom, et vous pouvez ajuster la luminosité et la température de la lumière d'appoint sur huit niveaux. De manière très concrète, vous posez votre téléphone sur la nacelle, vous vous éloignez, et vous pouvez toujours garder le contrôle complet du cadrage en main. C'est l'accessoire que les vloggers et créateurs solo attendaient depuis des années pour ne plus courir entre leur téléphone et leur sujet à chaque prise, ce qui faisait perdre un temps fou.
Trois façons de garder le sujet dans le cadre
DJI propose désormais trois façons de garder un sujet bien centré. Le module multifonctionnel 2 (vendu en option donc), qui suit les personnes, les animaux, mais aussi des objets génériques comme des voitures ou des points de repère. L'ActiveTrack 8.0, accessible via l'application DJI Mimo, gagne elle en agilité dans les environnements bondés (concerts, événements sportifs) et sait contourner les obstacles ou gérer les mouvements rapides.
Pour les utilisateurs Apple que nous sommes, la nacelle prend désormais en charge le DockKit, le framework de suivi natif d'iOS. L'iPhone reconnaît donc directement la 8P et peut la piloter depuis l'application Appareil photo, sans installer l'app DJI. Ce qui est un vrai confort pour qui veut juste filmer ses enfants ou effectuer un appel FaceTime suivi.
Modes cinéma et trois bundles
Côté hardware, on retrouve la stabilisation 3 axes maison, en huitième génération, et la rotation panoramique 360° infinie. La nacelle pèse 386 grammes, embarque un trépied intégré redessiné pour mieux tenir sur des surfaces variées, et une barre d'extension de 215 mm. Autonomie annoncée jusqu'à 10 heures, et la batterie sert aussi de chargeur pour le téléphone via USB-C.
L'app DJI Mimo ajoute elle des modes cinématographiques : DynamicZoom avant et arrière, Obturateur lent pour les traînées lumineuses nocturnes, Action Shot pour suivre les sujets rapides, et un mode Grand écran qui enregistre directement en 2.35:1, sans recadrage en post-production. Il y a trois bundles au catalogue : le standard à 159 euros, le "Tracking Avancé" à 189 euros, et le "Créateur" à 219 euros avec l'excellent DJI Mic Mini 2 inclus.
On en dit quoi ?
Pour les utilisateurs d'iPhone qui filment beaucoup, l'Osmo Mobile 8P coche vraiment pas mal de cases. La FrameTap répond à un vrai problème qui est vraiment fréquent (avoir les commandes en main quand on est devant la caméra), et le DockKit fait gagner du temps à ceux qui voulaient juste filmer sans installer d'app supplémentaire. Le tarif d'attaque à 159 euros est cohérent face à la concurrence.
Côté limites, on attend de voir comment l'ActiveTrack 8.0 se comporte en conditions réelles, parce que DJI a déjà beaucoup promis dans ce domaine, et c'était un point parfois capricieux sur les versions précédentes. Mais bon, le combo FrameTap + DockKit, ça donne quand même très envie d'essayer. Dans mon cas, qui utilise souvent un deuxième iPhone pour filmer, ça pourrait même avoir beaucoup de sens d'utiliser ce produit, à voir !