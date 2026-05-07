La nouvelle DJI Osmo Mobile 8P gagne le support d'Apple Dockkit

On en dit quoi ?



Pour les utilisateurs d'iPhone qui filment beaucoup, l'Osmo Mobile 8P coche vraiment pas mal de cases. La FrameTap répond à un vrai problème qui est vraiment fréquent (avoir les commandes en main quand on est devant la caméra), et le DockKit fait gagner du temps à ceux qui voulaient juste filmer sans installer d'app supplémentaire. Le tarif d'attaque à 159 euros est cohérent face à la concurrence.



Côté limites, on attend de voir comment l'ActiveTrack 8.0 se comporte en conditions réelles, parce que DJI a déjà beaucoup promis dans ce domaine, et c'était un point parfois capricieux sur les versions précédentes. Mais bon, le combo FrameTap + DockKit, ça donne quand même très envie d'essayer. Dans mon cas, qui utilise souvent un deuxième iPhone pour filmer, ça pourrait même avoir beaucoup de sens d'utiliser ce produit, à voir !