WhatsApp et Waze imposés sans téléphone pro : la justice donne raison au salarié
Par Vincent Lautier - Publié le
Selon une info Clubic, la cour d'appel de Paris vient de condamner une société de transport sanitaire qui obligeait un ambulancier à utiliser WhatsApp et Waze sur son téléphone perso, sans le moindre équipement professionnel. L'arrêt du 24 mars 2026 ordonne le remboursement du mobile et requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'histoire racontée par Clubic concerne Paul, un ambulancier embauché en CDI en 2015 dans une société parisienne de transport sanitaire. Au quotidien, aucun téléphone pro fourni, aucun équipement, rien. L'employeur lui demandait de recevoir ses ordres de mission par WhatsApp, d'échanger avec le régulateur via la même messagerie, et d'utiliser Waze pour la navigation. Tout ça sur instruction explicite, et avec son matériel à lui. La société est placée en redressement judiciaire en avril 2019 et les conditions de travail se dégradent en parallèle. Premier avertissement en décembre 2019, deux autres en février et mars 2020. C'est aussi par WhatsApp que tombe le premier blâme, avec un message qui dit noir sur blanc :
Sur le fond, la cour donne raison à l'ambulancier sur l'essentiel. Plus de 6 400 euros d'indemnités pour heures supplémentaires non payées, prise d'acte validée et requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les indemnités qui vont avec.
Et puis surtout, point qui intéressera pas mal de salariés, la cour ordonne le remboursement des 168 euros du mobile acheté par Paul. Le raisonnement est limpide selon Clubic : si l'employeur impose WhatsApp et Waze sans fournir le matériel, les frais engagés deviennent des frais professionnels à sa charge. Une logique potentiellement transposable à pas mal de boîtes qui font la même chose sans jamais sortir le chéquier.
C'est quand même une décision qui pose un gros précédent. Combien de salariés utilisent leur smartphone perso pour des outils imposés par leur employeur, sans jamais voir un centime de remboursement ? Beaucoup. L'arrêt du 24 mars 2026 ne va pas changer les pratiques du jour au lendemain, mais il donne des munitions à tous ceux qui voudraient faire valoir leurs droits. Et puis bon, en 2026, on pourrait imaginer que les boîtes qui demandent à leurs équipes de bosser via WhatsApp aient au moins l'idée de fournir un téléphone. Apparemment non. Et vous, votre employeur vous a déjà demandé d'installer un truc pro sur votre téléphone perso ?
Un ambulancier qui bossait avec son propre smartphone
L'histoire racontée par Clubic concerne Paul, un ambulancier embauché en CDI en 2015 dans une société parisienne de transport sanitaire. Au quotidien, aucun téléphone pro fourni, aucun équipement, rien. L'employeur lui demandait de recevoir ses ordres de mission par WhatsApp, d'échanger avec le régulateur via la même messagerie, et d'utiliser Waze pour la navigation. Tout ça sur instruction explicite, et avec son matériel à lui. La société est placée en redressement judiciaire en avril 2019 et les conditions de travail se dégradent en parallèle. Premier avertissement en décembre 2019, deux autres en février et mars 2020. C'est aussi par WhatsApp que tombe le premier blâme, avec un message qui dit noir sur blanc :
Ce message tient lieu d'avertissement.
Le téléphone perso, ça se rembourse
Sur le fond, la cour donne raison à l'ambulancier sur l'essentiel. Plus de 6 400 euros d'indemnités pour heures supplémentaires non payées, prise d'acte validée et requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les indemnités qui vont avec.
Et puis surtout, point qui intéressera pas mal de salariés, la cour ordonne le remboursement des 168 euros du mobile acheté par Paul. Le raisonnement est limpide selon Clubic : si l'employeur impose WhatsApp et Waze sans fournir le matériel, les frais engagés deviennent des frais professionnels à sa charge. Une logique potentiellement transposable à pas mal de boîtes qui font la même chose sans jamais sortir le chéquier.
On en dit quoi ?
C'est quand même une décision qui pose un gros précédent. Combien de salariés utilisent leur smartphone perso pour des outils imposés par leur employeur, sans jamais voir un centime de remboursement ? Beaucoup. L'arrêt du 24 mars 2026 ne va pas changer les pratiques du jour au lendemain, mais il donne des munitions à tous ceux qui voudraient faire valoir leurs droits. Et puis bon, en 2026, on pourrait imaginer que les boîtes qui demandent à leurs équipes de bosser via WhatsApp aient au moins l'idée de fournir un téléphone. Apparemment non. Et vous, votre employeur vous a déjà demandé d'installer un truc pro sur votre téléphone perso ?