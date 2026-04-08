WhatsApp sur CarPlay : une vraie app est enfin disponible !

Qu’en penser ?



Avec cette mise à jour, WhatsApp comble enfin un retard évident sur CarPlay. L’application devient plus cohérente avec les usages modernes, où la voiture se transforme progressivement en extension du smartphone.



Une question centrale demeure toujours : jusqu’où Apple ira-t-elle dans l’ouverture de CarPlay ? L’arrivée d’interfaces plus complètes pour les apps tierces laisse entrevoir un écosystème de plus en plus riche, mais aussi plus exigeant en matière de sécurité et d’ergonomie.



Dans ce contexte, WhatsApp pose une première pierre solide. Une évolution logique, qui pourrait rapidement devenir un standard pour toutes les applications de communication en voiture.