Panasonic Lumix L10 : un compact expert à 1 499 € pour les 25 ans de Lumix
Par Vincent Lautier - Publié le
Panasonic célèbre les 25 ans de sa marque Lumix avec un nouveau compact expert, le Lumix L10. Au menu, un objectif fixe Leica DC Vario-Summilux 24-75 mm ouvrant à f/1.7-2.8, un capteur Micro 4/3 de 20,4 mégapixels et de la vidéo 5,6K. Les précommandes ouvrent le 15 mai à 1 499 € pour une sortie en juin 2026 en France.
Voilà des années que les amateurs réclamaient un compact haut de gamme chez Panasonic. Le Lumix L10 répond à la demande avec un format directement hérité du LX100 de 2014 : un boîtier en métal anodisé de 508 grammes, une finition cuir Saffiano et surtout cet objectif fixe Leica DC Vario-Summilux. Le zoom équivalent 24-75 mm en plein format ouvre de f/1.7 à f/2.8, ce qui le place très haut sur le segment des compacts experts. Difficile de ne pas y voir une réponse directe au Fujifilm X100VI, qui domine le rayon depuis deux ans avec des files d'attente de plusieurs mois.
À l'intérieur, on retrouve le capteur Micro 4/3 BSI de 20,4 mégapixels effectifs déjà vu sur le Lumix GH7, l'un des hybrides les plus cotés pour la vidéo. L'autofocus passe à la détection de phase hybride avec 779 collimateurs et reconnaissance IA des sujets (visages, animaux, véhicules, sports urbains). En photo, ça monte à 30 i/s avec l'obturateur électronique et 11 i/s avec le mécanique. Côté vidéo, c'est costaud : 5,6K à 60 i/s et 4K jusqu'à 120 i/s en 10 bits, avec V-Log et preview LUT. Le L10 a tout d'un mini GH7 dans un format à peine plus gros qu'un X100VI.
Le Lumix L10 sera proposé à 1 499 € en noir (DC-L10E-K) ou argent (DC-L10E-S), avec précommandes ouvertes le 15 mai et premières livraisons en juin 2026. Panasonic ajoute 3 ans de garantie offerts en plus des 2 ans de base si vous enregistrez l'appareil sur son site, ce qui porte la couverture à 5 ans au total. Une édition Titanium Gold (DC-L10E-N) à 1 599 € rejoindra la gamme en quantité limitée, vendue uniquement sur la boutique officielle Panasonic. Au menu : finition dorée, bouchon d'objectif automatique, dragonne dédiée, déclencheur souple compatible, logo Lumix repositionné au dos et thème gold dans les menus.
Le timing est plutôt bon. Lumix fête ses 25 ans et la marque profite de l'occasion pour relancer un segment qu'elle avait un peu délaissé. Le succès du Fujifilm X100VI a clairement réveillé tout le monde sur l'opportunité du compact expert haut de gamme. Le L10 a un argument de taille face à Fuji avec son zoom 24-75 mm là où le X100VI propose une focale fixe 35 mm. C'est plus polyvalent en voyage, plus souple pour la photo de rue et le portrait.
Reste que 1 499 € pour un compact, même très bien équipé, c'est un budget important. Un hybride Lumix S5 II ou un Sony A7C II tournent dans la même zone de prix avec un capteur plein format. Le L10 vise donc un public bien précis : ceux qui veulent un appareil compact, complet et stylé pour la photo du quotidien, sans la corvée de sortir un sac d'objectifs. Pour ce profil, ça se tient. À voir ce que donneront les premiers tests, mais sur le papier, ça envoie, et je vous dis ça en tant qu'utilisateur de X100VI. D'ailleurs question, vous faites toujours de la photo avec autre chose que votre iPhone vous ? Si oui, avec quel matériel ?
Le retour des compacts experts chez Panasonic
Voilà des années que les amateurs réclamaient un compact haut de gamme chez Panasonic. Le Lumix L10 répond à la demande avec un format directement hérité du LX100 de 2014 : un boîtier en métal anodisé de 508 grammes, une finition cuir Saffiano et surtout cet objectif fixe Leica DC Vario-Summilux. Le zoom équivalent 24-75 mm en plein format ouvre de f/1.7 à f/2.8, ce qui le place très haut sur le segment des compacts experts. Difficile de ne pas y voir une réponse directe au Fujifilm X100VI, qui domine le rayon depuis deux ans avec des files d'attente de plusieurs mois.
Un capteur Micro 4/3 et de la vidéo 5,6K
À l'intérieur, on retrouve le capteur Micro 4/3 BSI de 20,4 mégapixels effectifs déjà vu sur le Lumix GH7, l'un des hybrides les plus cotés pour la vidéo. L'autofocus passe à la détection de phase hybride avec 779 collimateurs et reconnaissance IA des sujets (visages, animaux, véhicules, sports urbains). En photo, ça monte à 30 i/s avec l'obturateur électronique et 11 i/s avec le mécanique. Côté vidéo, c'est costaud : 5,6K à 60 i/s et 4K jusqu'à 120 i/s en 10 bits, avec V-Log et preview LUT. Le L10 a tout d'un mini GH7 dans un format à peine plus gros qu'un X100VI.
Prix, disponibilité et édition Titanium Gold
Le Lumix L10 sera proposé à 1 499 € en noir (DC-L10E-K) ou argent (DC-L10E-S), avec précommandes ouvertes le 15 mai et premières livraisons en juin 2026. Panasonic ajoute 3 ans de garantie offerts en plus des 2 ans de base si vous enregistrez l'appareil sur son site, ce qui porte la couverture à 5 ans au total. Une édition Titanium Gold (DC-L10E-N) à 1 599 € rejoindra la gamme en quantité limitée, vendue uniquement sur la boutique officielle Panasonic. Au menu : finition dorée, bouchon d'objectif automatique, dragonne dédiée, déclencheur souple compatible, logo Lumix repositionné au dos et thème gold dans les menus.
On en dit quoi ?
Le timing est plutôt bon. Lumix fête ses 25 ans et la marque profite de l'occasion pour relancer un segment qu'elle avait un peu délaissé. Le succès du Fujifilm X100VI a clairement réveillé tout le monde sur l'opportunité du compact expert haut de gamme. Le L10 a un argument de taille face à Fuji avec son zoom 24-75 mm là où le X100VI propose une focale fixe 35 mm. C'est plus polyvalent en voyage, plus souple pour la photo de rue et le portrait.
Reste que 1 499 € pour un compact, même très bien équipé, c'est un budget important. Un hybride Lumix S5 II ou un Sony A7C II tournent dans la même zone de prix avec un capteur plein format. Le L10 vise donc un public bien précis : ceux qui veulent un appareil compact, complet et stylé pour la photo du quotidien, sans la corvée de sortir un sac d'objectifs. Pour ce profil, ça se tient. À voir ce que donneront les premiers tests, mais sur le papier, ça envoie, et je vous dis ça en tant qu'utilisateur de X100VI. D'ailleurs question, vous faites toujours de la photo avec autre chose que votre iPhone vous ? Si oui, avec quel matériel ?