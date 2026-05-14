DJI dévoile l'Osmo Pocket 4P à Cannes
Par Vincent Lautier - Publié le
DJI a profité du Festival de Cannes pour présenter l'Osmo Pocket 4P, la nouvelle génération de sa caméra stabilisée de poche. La marque veut faire passer sa série Pocket dans une dimension plus cinématographique, avec une meilleure imagerie et un rendu pensé pour les créateurs. Le prix et les configurations seront communiqués plus tard.
DJI a choisi le Festival de Cannes pour dévoiler l'Osmo Pocket 4P, sur l'une des plus grandes scènes du cinéma mondial. Le choix du lieu n'a rien d'anodin : la marque, surtout connue pour ses drones, veut montrer que sa petite caméra a sa place auprès des professionnels de l'image. DJI rappelle qu'elle a lancé la catégorie des caméras sur stabilisateur en 2015, puis une des premières caméras stabilisées de poche en 2018. Avec la 4P, elle veut faire évoluer la série Pocket, d'un simple outil pour créateurs vers un véritable appareil de tournage cinéma. La marque s'appuie aussi sur son héritage dans le cinéma professionnel, avec ses gammes Ronin et Inspire. À Cannes, le constructeur indique que la caméra est déjà entre les mains de réalisateurs et de documentaristes venus la tester.
Côté nouveautés, DJI met en avant un système d'imagerie de nouvelle génération. Le communiqué parle d'une plage dynamique de niveau cinéma et d'un mode couleur 10 bits D-Log2, pratique pour l'étalonnage des couleurs en postproduction. La marque promet aussi de meilleures performances en basse lumière, grâce à un capteur plus avancé et de nouveaux algorithmes : DJI cite par exemple les paysages urbains nocturnes ou les scènes en intérieur.
Le rendu des portraits a été retravaillé, avec des tons de peau plus naturels, ce qui peut servir pour les interviews comme pour les vlogs. Les fonctions de zoom ont également été améliorées pour capturer des sujets plus éloignés sans perdre en qualité. DJI a aussi présenté ses batteries portables Power 1000 Mini, lancée en avril, et Power 2000, comme solutions d'alimentation pour accompagner la 4P sur le terrain. La caméra sera vendue via les canaux officiels DJI et les revendeurs agréés.
La 4P embarquerait un second objectif, un téléobjectif 3x, en plus de son capteur principal d'un pouce. On parle aussi d'une ouverture variable de F1.7 à F2.8, d'un zoom hybride 12x et d'un mode 4K jusqu'à 240 images par seconde pour les ralentis. Côté tarif, certaines sources évoquent un prix autour de 700 dollars, soit un cran au-dessus de la génération précédente. Tout ceci reste à confirmer : il faudra attendre la communication officielle de DJI, avec la fiche technique complète et les prix définitifs, pour en avoir le cœur net.
L'idée de présenter la 4P à Cannes est plutôt bonne. DJI place sa petite caméra là où le cinéma se regarde, et envoie un message clair : la série Pocket veut jouer dans la cour des grands. La Pocket 3 était déjà une excellente caméra, très appréciée des vloggeurs et des vidéastes en solo, donc une nouvelle version qui pousse encore le curseur côté image, ça donne forcément envie. Le fait que des réalisateurs l'aient déjà prise en main à Cannes est plutôt bon signe, même si on sait que c'est aussi de la communication et qu'il faudra évidemment juger sur pièces. On a hâte de voir la fiche technique complète et le prix définitf, mais sur le papier, la promesse est belle. En même temps DJI maitrise ses sujets, et on est rarement déçu par les évolutions de ces produits.
Une présentation sur le tapis rouge de Cannes
DJI a choisi le Festival de Cannes pour dévoiler l'Osmo Pocket 4P, sur l'une des plus grandes scènes du cinéma mondial. Le choix du lieu n'a rien d'anodin : la marque, surtout connue pour ses drones, veut montrer que sa petite caméra a sa place auprès des professionnels de l'image. DJI rappelle qu'elle a lancé la catégorie des caméras sur stabilisateur en 2015, puis une des premières caméras stabilisées de poche en 2018. Avec la 4P, elle veut faire évoluer la série Pocket, d'un simple outil pour créateurs vers un véritable appareil de tournage cinéma. La marque s'appuie aussi sur son héritage dans le cinéma professionnel, avec ses gammes Ronin et Inspire. À Cannes, le constructeur indique que la caméra est déjà entre les mains de réalisateurs et de documentaristes venus la tester.
Ce que DJI annonce officiellement
Côté nouveautés, DJI met en avant un système d'imagerie de nouvelle génération. Le communiqué parle d'une plage dynamique de niveau cinéma et d'un mode couleur 10 bits D-Log2, pratique pour l'étalonnage des couleurs en postproduction. La marque promet aussi de meilleures performances en basse lumière, grâce à un capteur plus avancé et de nouveaux algorithmes : DJI cite par exemple les paysages urbains nocturnes ou les scènes en intérieur.
Le rendu des portraits a été retravaillé, avec des tons de peau plus naturels, ce qui peut servir pour les interviews comme pour les vlogs. Les fonctions de zoom ont également été améliorées pour capturer des sujets plus éloignés sans perdre en qualité. DJI a aussi présenté ses batteries portables Power 1000 Mini, lancée en avril, et Power 2000, comme solutions d'alimentation pour accompagner la 4P sur le terrain. La caméra sera vendue via les canaux officiels DJI et les revendeurs agréés.
Et les détails ?
La 4P embarquerait un second objectif, un téléobjectif 3x, en plus de son capteur principal d'un pouce. On parle aussi d'une ouverture variable de F1.7 à F2.8, d'un zoom hybride 12x et d'un mode 4K jusqu'à 240 images par seconde pour les ralentis. Côté tarif, certaines sources évoquent un prix autour de 700 dollars, soit un cran au-dessus de la génération précédente. Tout ceci reste à confirmer : il faudra attendre la communication officielle de DJI, avec la fiche technique complète et les prix définitifs, pour en avoir le cœur net.
On en dit quoi ?
L'idée de présenter la 4P à Cannes est plutôt bonne. DJI place sa petite caméra là où le cinéma se regarde, et envoie un message clair : la série Pocket veut jouer dans la cour des grands. La Pocket 3 était déjà une excellente caméra, très appréciée des vloggeurs et des vidéastes en solo, donc une nouvelle version qui pousse encore le curseur côté image, ça donne forcément envie. Le fait que des réalisateurs l'aient déjà prise en main à Cannes est plutôt bon signe, même si on sait que c'est aussi de la communication et qu'il faudra évidemment juger sur pièces. On a hâte de voir la fiche technique complète et le prix définitf, mais sur le papier, la promesse est belle. En même temps DJI maitrise ses sujets, et on est rarement déçu par les évolutions de ces produits.