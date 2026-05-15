Intel pourrait produire certaines puces pour Apple dès 2027

10 ans de relations exclusives

Un changement dès 2027

Une dangereuse dépendance

Quelques nuances tout de même

Qu'en penser ?



Si cette collaboration se confirme, elle représenterait malgré tout un tournant important. Depuis le lancement des Apple Silicon, Apple était devenue l’un des plus grands symboles du succès de TSMC face à Intel.



Même si TSMC restera très largement dominant dans l’écosystème Apple, ce possible retour d’Intel marque un changement stratégique important pour Cupertino. Entre tensions géopolitiques, volonté américaine de relocaliser la production de semi-conducteurs et besoin de sécuriser ses chaînes d’approvisionnement, Apple semble désormais vouloir éviter de dépendre d’un seul acteur.



Et pour Intel, décrocher même une petite partie des futures puces d’iPhone ou de Mac représenterait surtout une victoire symbolique majeure après plusieurs années difficiles face à TSMC et Apple Silicon.

Depuis 2016, TSMC est devenu le fournisseur exclusif des systèmes sur puce d’Apple, aussi bienCettea largement contribué aux performances impressionnantes des iPhone, à l’autonomie des Mac Apple Silicon, et à l’avance technologique actuelle d’Apple dans les processeurs ARM. Mais cette domination exclusive pourrait commencer à changer.alors qu’Apple avait progressivement coupé ses liens avec Intel depuis l’arrivée des puces Apple Silicon.Selon Ming-Chi Kuo,autour de la fabrication de certaines puces Apple. La production pourrait progressivement monter en puissance. Pour l’instant,exactement quelles puces seraient concernées, ni quels appareils utiliseraient ces composants. Mais il évoque surtout des produits d’entrée de gamme, ou plus abordables.Apple testerait actuellement le, considéré comme l’une des technologies les plus avancées du fondeur américain. Mais elle évaluerait également d’autres futurs procédés de gravure Intel. Même si TSMC resterait largement, cette diversification pourrait devenir stratégique pour plusieurs raisons.Depuis plusieurs années,. Dépendre massivement d’un seul acteur comme TSMC pose plusieurs problèmes potentiels : tensions géopolitiques autour de Taïwan, capacités de production limitées, négociations tarifaires, ou risques industriels. En travaillant avec deux fondeurs, Apple pourrait sécuriser davantage sa production, négocier de meilleurs prix, et gagner en flexibilité industrielle.L’administration Trump pousse actuellement très fortement au retour de la production technologique avancée sur le sol américain. Et Intel mise justement énormément sur ses nouvelles usines américaines pour redevenir un acteur majeur des semi-conducteurs.Faire fabriquer certaines puces Apple aux États-Unis permettrait donc à Cupertino d’, de réduire certaines critiques sur sa dépendance asiatique, et de participer au mouvement de relocalisation industrielle voulu par les autorités américaines.. Il ne s’agirait pas d’un retour à l’époque des Mac Intel utilisant des puces x86 conçues directement par Intel. Apple continuerait bien à développer ses propres architectures Apple Silicon.Intel a accumulé plusieurs retards industriels, des difficultés technologiques, et des pertes de leadership ces dernières années face à TSMC. Même si Intel semble progressivement revenir dans la course avec ses nouvelles technologies de gravure,avant de confier des volumes importants à son ancien partenaire.