Il avale 248 Go de data en Espagne, et Free l’encourage
Par Vincent Lautier - Publié le
Près d'un mois après le lancement de Free Max, l'opérateur Free a déjà un cas d'école pour vendre son forfait à 29,99 euros. Un abonné parti quelques jours en Espagne y a consommé 248,27 Go de data en sept jours, capture d'écran à l'appui. Et au lieu de paniquer, Free a ironisé sur X en répondant à l'abonné :
Pour rappel, Free Max a été lancé le mois dernier avec un argument assez simple : data illimitée en France et dans plus de 135 destinations à l'international, pour 29,99 euros par mois (19,99 euros pour les abonnés Freebox). Le compteur affiché par l'utilisateur @timote_rbbe sur X montre précisément 248,27 Go utilisés à l'étranger, ce qui sort largement du cadre des forfaits traditionnels qui plafonnent généralement entre 25 et 50 Go en roaming. La promesse n'est donc pas du marketing pur : il n'y a vraiment pas de plafond caché qui se déclenche au bout de quelques dizaines de gigas.
Là où c'est intéressant, c'est que Free a décidé de choisir de transformer l'abonné en ambassadeur plutôt que de le mettre en garde. Le compte officiel de l'opérateur a publiquement salué cette consommation hors normes, ce qui envoie un message aux clients tentés de partir en vacances : tapez dans la data, on tient le coup. Cette stratégie de communication est cohérente avec le positionnement maximaliste du forfait. Notez que quelques garde-fous existent quand même dans les conditions générales : Free Max est conçu pour des voyageurs occasionnels et pas pour des expatriés ou frontaliers vivant à l'année à l'étranger, et la SIM ne peut pas être glissée dans un routeur mobile pour servir de box bis (hélas).
C'est plutôt sympa de voir Free assumer son positionnement jusqu'au bout. Le ton
Bah tu t'es fait kiffer mon gourmand. L'opération communication est donc assumée.
Le test grandeur nature de la promesse Free Max
Pour rappel, Free Max a été lancé le mois dernier avec un argument assez simple : data illimitée en France et dans plus de 135 destinations à l'international, pour 29,99 euros par mois (19,99 euros pour les abonnés Freebox). Le compteur affiché par l'utilisateur @timote_rbbe sur X montre précisément 248,27 Go utilisés à l'étranger, ce qui sort largement du cadre des forfaits traditionnels qui plafonnent généralement entre 25 et 50 Go en roaming. La promesse n'est donc pas du marketing pur : il n'y a vraiment pas de plafond caché qui se déclenche au bout de quelques dizaines de gigas.
Free assume
Là où c'est intéressant, c'est que Free a décidé de choisir de transformer l'abonné en ambassadeur plutôt que de le mettre en garde. Le compte officiel de l'opérateur a publiquement salué cette consommation hors normes, ce qui envoie un message aux clients tentés de partir en vacances : tapez dans la data, on tient le coup. Cette stratégie de communication est cohérente avec le positionnement maximaliste du forfait. Notez que quelques garde-fous existent quand même dans les conditions générales : Free Max est conçu pour des voyageurs occasionnels et pas pour des expatriés ou frontaliers vivant à l'année à l'étranger, et la SIM ne peut pas être glissée dans un routeur mobile pour servir de box bis (hélas).
On en dit quoi ?
C'est plutôt sympa de voir Free assumer son positionnement jusqu'au bout. Le ton
Bah tu t'es fait kiffer mon gourmandcolle bien avec la communication habituelle de la maison, et ça plait à la communauté de fanboys de Free, qui est nombreuse est très active. Maintenant garons en tête que Free a probablement misé sur le fait que la majorité des voyageurs occasionnels resteront raisonnables, et que les quelques gros consommateurs serviront de coup de pub plutôt que de boulet financier. Pour les utilisateurs, c'est en attendant un forfait intéressant pour ceux qui voyagent beaucoup.