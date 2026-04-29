Il avale 248 Go de data en Espagne, et Free l’encourage

On en dit quoi ?



C'est plutôt sympa de voir Free assumer son positionnement jusqu'au bout. Le ton Bah tu t'es fait kiffer mon gourmand colle bien avec la communication habituelle de la maison, et ça plait à la communauté de fanboys de Free, qui est nombreuse est très active. Maintenant garons en tête que Free a probablement misé sur le fait que la majorité des voyageurs occasionnels resteront raisonnables, et que les quelques gros consommateurs serviront de coup de pub plutôt que de boulet financier. Pour les utilisateurs, c'est en attendant un forfait intéressant pour ceux qui voyagent beaucoup.