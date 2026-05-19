Plex TRIPLE le prix de son Pass à vie : 750 dollars au lieu de 250
Par Vincent Lautier - Publié le
Ça va faire grincer des dents. À partir du 1er juillet 2026, le Pass à vie Plex passe de 249,99 à 749,99 dollars, soit une multiplication par trois du tarif. Les détenteurs actuels conservent leurs avantages sans changement, et les formules mensuelles à 6,99 dollars et annuelles à 69,99 dollars restent disponibles.
Le changement entre en vigueur le 1er juillet 2026 à 00h01 UTC. D'ici là, vous pouvez encore acheter le Pass à vie au tarif actuel de 249,99 dollars, soit environ 230 euros. Après, il faudra débourser 749,99 dollars, soit environ 690 euros, ce qui représente plus de dix années d'abonnement annuel à 69,99 dollars. Les utilisateurs qui ont déjà le Pass à vie conservent tous leurs avantages sans rien payer de plus. Et les abonnements mensuels et annuels classiques ne bougent pas, tout comme le Remote Watch Pass à 1,99 dollar par mois, dont on vous a déjà parlé.
Plex a publié un billet de blog pour justifier sa décision. L'entreprise explique que les abonnements récurrents offrent plus de stabilité pour développer le logiciel sur la durée. Elle a même reconnu avoir envisagé de supprimer purement et simplement le Pass à vie, avant de choisir de le garder à un prix qui reflète, selon elle,
Le calcul est vite fait. Pour rentabiliser un Pass à 750 dollars face à l'abonnement annuel, il vous faut rester client de Plex pendant plus de dix ans. Et personne ne peut garantir aujourd'hui que la société sera toujours là dans dix ans, encore moins avec le même catalogue de fonctionnalités. C'est délirant, mais on le sait, beaucoup d'utilisateurs commencent à regarder du côté de Jellyfin, l'alternative open source et gratuite qui fait à peu près la même chose. Sauf que voilà, migrer toute sa médiathèque sur un autre serveur, c'est l'enfer sur terre.
Franchement, c'est un peu violent. Tripler le prix du Pass à vie, ça ressemble surtout à une manière de tuer cette option en douceur sans le dire frontalement. Plex le reconnaît à demi-mot d'ailleurs, en expliquant avoir hésité à supprimer le Pass à vie tout court. Le souci, c'est que cette stratégie risque de faire fuir une partie des utilisateurs les plus fidèles qui recommandaient le service, et les nouveaux utilisateurs. Pour les autres, l'abonnement mensuel à 6,99 dollars reste sans doute la formule la plus sage à ce tarif, à condition d'accepter de payer non stop. Quand je pense que j'ai payé mon abonnement à vie 120 euros en 2019...
Une hausse spectaculaire annoncée pour juillet
Le changement entre en vigueur le 1er juillet 2026 à 00h01 UTC. D'ici là, vous pouvez encore acheter le Pass à vie au tarif actuel de 249,99 dollars, soit environ 230 euros. Après, il faudra débourser 749,99 dollars, soit environ 690 euros, ce qui représente plus de dix années d'abonnement annuel à 69,99 dollars. Les utilisateurs qui ont déjà le Pass à vie conservent tous leurs avantages sans rien payer de plus. Et les abonnements mensuels et annuels classiques ne bougent pas, tout comme le Remote Watch Pass à 1,99 dollar par mois, dont on vous a déjà parlé.
Pourquoi un tel saut
Plex a publié un billet de blog pour justifier sa décision. L'entreprise explique que les abonnements récurrents offrent plus de stabilité pour développer le logiciel sur la durée. Elle a même reconnu avoir envisagé de supprimer purement et simplement le Pass à vie, avant de choisir de le garder à un prix qui reflète, selon elle,
la valeur réelle et continue du logiciel. Bref, Plex préfère vous voir payer un abonnement chaque mois plutôt que de toucher 250 dollars une bonne fois pour toutes. Côté technique, rien ne change dans les fonctionnalités offertes, ce sont strictement les mêmes avantages que pour le Pass à 250 dollars.
Une décision qui pousse vers la concurrence
Le calcul est vite fait. Pour rentabiliser un Pass à 750 dollars face à l'abonnement annuel, il vous faut rester client de Plex pendant plus de dix ans. Et personne ne peut garantir aujourd'hui que la société sera toujours là dans dix ans, encore moins avec le même catalogue de fonctionnalités. C'est délirant, mais on le sait, beaucoup d'utilisateurs commencent à regarder du côté de Jellyfin, l'alternative open source et gratuite qui fait à peu près la même chose. Sauf que voilà, migrer toute sa médiathèque sur un autre serveur, c'est l'enfer sur terre.
On en dit quoi ?
Franchement, c'est un peu violent. Tripler le prix du Pass à vie, ça ressemble surtout à une manière de tuer cette option en douceur sans le dire frontalement. Plex le reconnaît à demi-mot d'ailleurs, en expliquant avoir hésité à supprimer le Pass à vie tout court. Le souci, c'est que cette stratégie risque de faire fuir une partie des utilisateurs les plus fidèles qui recommandaient le service, et les nouveaux utilisateurs. Pour les autres, l'abonnement mensuel à 6,99 dollars reste sans doute la formule la plus sage à ce tarif, à condition d'accepter de payer non stop. Quand je pense que j'ai payé mon abonnement à vie 120 euros en 2019...