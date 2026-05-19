Plex TRIPLE le prix de son Pass à vie : 750 dollars au lieu de 250

On en dit quoi ?



Franchement, c'est un peu violent. Tripler le prix du Pass à vie, ça ressemble surtout à une manière de tuer cette option en douceur sans le dire frontalement. Plex le reconnaît à demi-mot d'ailleurs, en expliquant avoir hésité à supprimer le Pass à vie tout court. Le souci, c'est que cette stratégie risque de faire fuir une partie des utilisateurs les plus fidèles qui recommandaient le service, et les nouveaux utilisateurs. Pour les autres, l'abonnement mensuel à 6,99 dollars reste sans doute la formule la plus sage à ce tarif, à condition d'accepter de payer non stop. Quand je pense que j'ai payé mon abonnement à vie 120 euros en 2019...