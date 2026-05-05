Plex augmente encore ses prix
Par Vincent Lautier - Publié le
À partir du 1er juin 2026, Plex va augmenter le prix de son Remote Watch Pass de 50%. L'abonnement mensuel passe de 1,99$ à 2,99$ et la formule annuelle grimpe elle de 19,99$ à 29,99$. Une décision présentée comme la fin d'une
L'info a d'abord circulé sur Reddit, après que Plex a commencé à envoyer des emails à ses utilisateurs. Le ton est commercial, on parle de
Et la hausse arrive juste après l'extension du pass à de nouvelles plateformes comme la PlayStation, la Xbox et plusieurs marques de Smart TV. Bref, Plex resserre la vis là où le partage gratuit avait fait sa renommée, logique.
Pour rappel, l'année dernière, Plex avait déjà fait passer l'abonnement annuel du Plex Pass de 40$ à 70$ et le
Et forcément, dès qu'une boîte fait grincer des dents sur les prix, un nom revient toujours dans la conversation : Jellyfin. L'alternative est gratuite, open-source, et propose la plupart des fonctions clés de Plex, y compris le streaming à distance, sans pass ni compte obligatoire.
La contrepartie ? Une configuration un peu plus technique et une interface moins léchée que celle de Plex. Mais pour les bricoleurs qui en ont assez de la stratégie tarifaire chez le voisin, la bascule peut valoir le coup.
Plex avait construit son succès sur une promesse simple : un serveur à la maison, des amis à qui on prête sa bibliothèque, une appli propre partout. Sauf que voilà, les hausses s'enchaînent et finissent par taper directement les utilisateurs invités, ceux-là mêmes qui ne paient rien et qui n'ont jamais demandé à être inscrits dans un modèle économique.
Un dollar par mois, ça paraît rien, mais c'est surtout la trajectoire qui fait flipper. À ce rythme, dans deux ans, le Remote Watch Pass coûtera peut-être plus cher que l'annuel d'aujourd'hui, et le lifetime à 250$ paraîtra une affaire. Pour les plus courageux, Jellyfin n'a jamais semblé aussi tentant, même si la bascule est complexe quand on a plusieurs To de données.
offre de lancement, mais qui agace une partie de la communauté et relance l'intérêt pour Jellyfin, l'alternative gratuite et open-source.
Le partage à distance de moins en moins rentable
L'info a d'abord circulé sur Reddit, après que Plex a commencé à envoyer des emails à ses utilisateurs. Le ton est commercial, on parle de
fin du tarif d'introduction, mais le résultat est le même : si vous accédez à distance à la bibliothèque d'un ami sans que celui-ci possède un Plex Pass, vous allez payer un dollar de plus par mois.
Et la hausse arrive juste après l'extension du pass à de nouvelles plateformes comme la PlayStation, la Xbox et plusieurs marques de Smart TV. Bref, Plex resserre la vis là où le partage gratuit avait fait sa renommée, logique.
Le Plex Pass à vie en alternative ?
Pour rappel, l'année dernière, Plex avait déjà fait passer l'abonnement annuel du Plex Pass de 40$ à 70$ et le
à viede 120$ à 250$. Cette nouvelle hausse du Remote Watch Pass renforce la pression sur les petites formules récurrentes et rend mécaniquement l'offre à vie plus attractive. Pour quelqu'un qui partage son serveur avec plusieurs amis, le calcul du lifetime à 250$ devient vite tentant. C'est une mécanique de monétisation classique : on grignote les paliers intermédiaires pour pousser le client vers l'engagement long.
Jellyfin se frotte les mains
Et forcément, dès qu'une boîte fait grincer des dents sur les prix, un nom revient toujours dans la conversation : Jellyfin. L'alternative est gratuite, open-source, et propose la plupart des fonctions clés de Plex, y compris le streaming à distance, sans pass ni compte obligatoire.
La contrepartie ? Une configuration un peu plus technique et une interface moins léchée que celle de Plex. Mais pour les bricoleurs qui en ont assez de la stratégie tarifaire chez le voisin, la bascule peut valoir le coup.
On en dit quoi ?
Plex avait construit son succès sur une promesse simple : un serveur à la maison, des amis à qui on prête sa bibliothèque, une appli propre partout. Sauf que voilà, les hausses s'enchaînent et finissent par taper directement les utilisateurs invités, ceux-là mêmes qui ne paient rien et qui n'ont jamais demandé à être inscrits dans un modèle économique.
Un dollar par mois, ça paraît rien, mais c'est surtout la trajectoire qui fait flipper. À ce rythme, dans deux ans, le Remote Watch Pass coûtera peut-être plus cher que l'annuel d'aujourd'hui, et le lifetime à 250$ paraîtra une affaire. Pour les plus courageux, Jellyfin n'a jamais semblé aussi tentant, même si la bascule est complexe quand on a plusieurs To de données.