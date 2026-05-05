Plex augmente encore ses prix

On en dit quoi ?



Plex avait construit son succès sur une promesse simple : un serveur à la maison, des amis à qui on prête sa bibliothèque, une appli propre partout. Sauf que voilà, les hausses s'enchaînent et finissent par taper directement les utilisateurs invités, ceux-là mêmes qui ne paient rien et qui n'ont jamais demandé à être inscrits dans un modèle économique.



Un dollar par mois, ça paraît rien, mais c'est surtout la trajectoire qui fait flipper. À ce rythme, dans deux ans, le Remote Watch Pass coûtera peut-être plus cher que l'annuel d'aujourd'hui, et le lifetime à 250$ paraîtra une affaire. Pour les plus courageux, Jellyfin n'a jamais semblé aussi tentant, même si la bascule est complexe quand on a plusieurs To de données.