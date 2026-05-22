Spotify lance les Memberships, des abonnements payants à vos podcasteurs
Par Vincent Lautier - Publié le
Spotify a présenté les Memberships, une fonction qui laisse les créateurs de podcasts vendre des abonnements payants directement dans l'application. Le principe ressemble beaucoup à Patreon : les fans paient pour du contenu exclusif et un accès privilégié à leur créateur préféré. Le lancement est prévu pour cet été.
Spotify a dévoilé cette fonction lors de sa journée investisseurs, et l'inspiration est assumée. Avec les Memberships, un podcasteur pourra proposer à ses auditeurs de payer pour aller plus loin : épisodes bonus, contenu réservé, accès direct au créateur. L'idée, c'est de transformer les fans les plus fidèles en source de revenus réguliers, sans passer par une plateforme tierce. Jusqu'à présent, un créateur qui voulait monétiser sa communauté devait jongler entre Spotify pour la diffusion et Patreon pour les abonnements. Là, tout se passe au même endroit. Le lancement est attendu pour cet été, sans date précise pour l'instant.
Spotify insiste sur un point : le créateur garde la main sur sa communauté. Il aura un tableau de bord pour suivre ses abonnés et ses revenus, un accès direct aux membres, et même la possibilité d'exporter la liste de ses abonnés en fichier CSV. Autrement dit, si vous voulez partir ailleurs un jour, vous récupérez vos contacts. Et ceux qui utilisent déjà Patreon ne sont pas obligés de tout plaquer : via Spotify Open Access, un podcasteur peut continuer à diffuser son contenu payant géré ailleurs. Spotify se présente donc comme un complément, pas forcément comme un remplaçant. Pour l'instant, du moins.
C'est le grand point d'interrogation. Spotify n'a toujours pas dit s'il prendra une commission sur les abonnements vendus via les Memberships. À titre de comparaison, Patreon ponctionne environ 10 % des revenus, et Spotify avait déjà évoqué en 2023 un prélèvement de 5 % sur les abonnements podcast. Difficile d'imaginer que la plateforme fasse ça gratuitement. Cette annonce s'inscrit dans une stratégie plus large : le Programme Partenaires de Spotify, qui rémunère les créateurs, est arrivé en France en janvier 2025, et ses conditions d'accès ont été allégées début 2026. Il faut désormais 3 épisodes publiés, 2000 heures d'écoute et 1000 auditeurs uniques sur 30 jours pour y prétendre.
L'idée est bonne pour les podcasteurs : un seul endroit pour diffuser et encaisser, c'est moins de paperasse et moins d'outils à gérer. Reste cette commission fantôme dont personne ne parle. Tant que Spotify ne donne pas de chiffre, difficile de dire si c'est une meilleure affaire que Patreon ou pas. Et puis on connaît la maison : la plateforme a déjà été critiquée plus d'une fois pour la rémunération des artistes musicaux. Les podcasteurs feraient bien de lire les petites lignes avant de signer.
Un Patreon intégré à Spotify
Spotify a dévoilé cette fonction lors de sa journée investisseurs, et l'inspiration est assumée. Avec les Memberships, un podcasteur pourra proposer à ses auditeurs de payer pour aller plus loin : épisodes bonus, contenu réservé, accès direct au créateur. L'idée, c'est de transformer les fans les plus fidèles en source de revenus réguliers, sans passer par une plateforme tierce. Jusqu'à présent, un créateur qui voulait monétiser sa communauté devait jongler entre Spotify pour la diffusion et Patreon pour les abonnements. Là, tout se passe au même endroit. Le lancement est attendu pour cet été, sans date précise pour l'instant.
Des outils pour gérer ses abonnés
Spotify insiste sur un point : le créateur garde la main sur sa communauté. Il aura un tableau de bord pour suivre ses abonnés et ses revenus, un accès direct aux membres, et même la possibilité d'exporter la liste de ses abonnés en fichier CSV. Autrement dit, si vous voulez partir ailleurs un jour, vous récupérez vos contacts. Et ceux qui utilisent déjà Patreon ne sont pas obligés de tout plaquer : via Spotify Open Access, un podcasteur peut continuer à diffuser son contenu payant géré ailleurs. Spotify se présente donc comme un complément, pas forcément comme un remplaçant. Pour l'instant, du moins.
La question qui fâche : la commission
C'est le grand point d'interrogation. Spotify n'a toujours pas dit s'il prendra une commission sur les abonnements vendus via les Memberships. À titre de comparaison, Patreon ponctionne environ 10 % des revenus, et Spotify avait déjà évoqué en 2023 un prélèvement de 5 % sur les abonnements podcast. Difficile d'imaginer que la plateforme fasse ça gratuitement. Cette annonce s'inscrit dans une stratégie plus large : le Programme Partenaires de Spotify, qui rémunère les créateurs, est arrivé en France en janvier 2025, et ses conditions d'accès ont été allégées début 2026. Il faut désormais 3 épisodes publiés, 2000 heures d'écoute et 1000 auditeurs uniques sur 30 jours pour y prétendre.
On en dit quoi ?
L'idée est bonne pour les podcasteurs : un seul endroit pour diffuser et encaisser, c'est moins de paperasse et moins d'outils à gérer. Reste cette commission fantôme dont personne ne parle. Tant que Spotify ne donne pas de chiffre, difficile de dire si c'est une meilleure affaire que Patreon ou pas. Et puis on connaît la maison : la plateforme a déjà été critiquée plus d'une fois pour la rémunération des artistes musicaux. Les podcasteurs feraient bien de lire les petites lignes avant de signer.