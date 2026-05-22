Spotify lance les Memberships, des abonnements payants à vos podcasteurs

On en dit quoi ?



L'idée est bonne pour les podcasteurs : un seul endroit pour diffuser et encaisser, c'est moins de paperasse et moins d'outils à gérer. Reste cette commission fantôme dont personne ne parle. Tant que Spotify ne donne pas de chiffre, difficile de dire si c'est une meilleure affaire que Patreon ou pas. Et puis on connaît la maison : la plateforme a déjà été critiquée plus d'une fois pour la rémunération des artistes musicaux. Les podcasteurs feraient bien de lire les petites lignes avant de signer.