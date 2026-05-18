Le nouveau logo disco de Spotify agace les utilisateurs

La boule de la discorde

Spotify a dû rassurer les internautes

Qu'en penser ?



Même si cette polémique reste légère, elle montre à quel point l’identité visuelle des applications, le design mobile, et l’esthétique des interfaces sont devenus extrêmement importants. Un simple changement d’icône peut désormais provoquer des milliers de réactions en ligne. Et dans le cas de Spotify, cette petite boule disco prouve surtout une chose : les utilisateurs sont souvent beaucoup plus attachés à leurs icônes d’apps qu’on pourrait l’imaginer.

Cette nouvelle icône n’est pourtant qu’un changement temporaire destiné à célébrer les 20 ans de Spotify. La plateforme de streaming musical voulait offriravec une esthétique disco assumée. Mais visiblement, l’opération marketing n’a pas été comprise immédiatement par tout le monde.Très vite, plusieurs internautes ont critiqué le style photoréaliste, le manque de cohérence avec les autres icônes iOS, ou simplement le fait que leur écran d’accueil ait changé sans prévenir. Car si cela peut sembler anecdotique, l’apparence de l'écran d'accueil reste un sujet étonnamment sensible chez beaucoup d’utilisateurs d’iPhone.Avec les widgets, les thèmes personnalisés, les fonds d’écran ou les packs d’icônes, certains accordent énormément d’importance à l’harmonie visuelle de leur écran d’accueil.Face aux réactions, Spotify a commencé à répondre directement à plusieurs messages sur les réseaux sociaux pour rassurer les utilisateurs. L’entreprise précise que cette icône est uniquement temporaire et que le logo classique reviendra dès cette semaine. Visiblement, Spotify ne s’attendait pas à ce que ce petit changement visuel déclenche autant de réactions.Cette histoire rappelle aussi qu’iOS permet déjà aux développeurs de proposer plusieurs icônes alternatives pour leurs applications.Certaines apps utilisent cette fonction pour des événements spéciaux, des thèmes saisonniers, ou des campagnes marketing. Instagram avait par exemple lancé une opération similaire en 2020 avec plusieurs logos rétro disponibles temporairement.