Le nouveau logo disco de Spotify agace les utilisateurs
Par Laurence - Publié le
Spotify a récemment surpris ses utilisateurs en modifiant brutalement l’icône de son application mobile. Exit le célèbre logo vert minimaliste : l’application affiche désormais une boule à facettes disco photoréaliste. Un changement qui a rapidement déclenché de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux car beaucoup d’utilisateurs pensaient que ce nouveau design était définitif.
Cette nouvelle icône n’est pourtant qu’un changement temporaire destiné à célébrer les 20 ans de Spotify. La plateforme de streaming musical voulait offrir une touche plus festive et décalée à son application avec une esthétique disco assumée. Mais visiblement, l’opération marketing n’a pas été comprise immédiatement par tout le monde.
Mais les utilisateurs n’ont pas du tout aimé ! Très vite, plusieurs internautes ont critiqué le style photoréaliste, le manque de cohérence avec les autres icônes iOS, ou simplement le fait que leur écran d’accueil ait changé sans prévenir. Car si cela peut sembler anecdotique, l’apparence de l'écran d'accueil reste un sujet étonnamment sensible chez beaucoup d’utilisateurs d’iPhone.
Avec les widgets, les thèmes personnalisés, les fonds d’écran ou les packs d’icônes, certains accordent énormément d’importance à l’harmonie visuelle de leur écran d’accueil. Et une énorme boule disco brillante au milieu d’icônes minimalistes n’a clairement pas plu à tout le monde.
Face aux réactions, Spotify a commencé à répondre directement à plusieurs messages sur les réseaux sociaux pour rassurer les utilisateurs. L’entreprise précise que cette icône est uniquement temporaire et que le logo classique reviendra dès cette semaine. Visiblement, Spotify ne s’attendait pas à ce que ce petit changement visuel déclenche autant de réactions.
Apple permet pourtant déjà de changer les icônes notamment avec Liquid Glass et iOS 26. Cette histoire rappelle aussi qu’iOS permet déjà aux développeurs de proposer plusieurs icônes alternatives pour leurs applications.
Certaines apps utilisent cette fonction pour des événements spéciaux, des thèmes saisonniers, ou des campagnes marketing. Instagram avait par exemple lancé une opération similaire en 2020 avec plusieurs logos rétro disponibles temporairement. Spotify aurait peut-être évité une partie des critiques en laissant cette boule disco comme simple option facultative plutôt qu’en l’imposant par défaut.
Même si cette polémique reste légère, elle montre à quel point l’identité visuelle des applications, le design mobile, et l’esthétique des interfaces sont devenus extrêmement importants. Un simple changement d’icône peut désormais provoquer des milliers de réactions en ligne. Et dans le cas de Spotify, cette petite boule disco prouve surtout une chose : les utilisateurs sont souvent beaucoup plus attachés à leurs icônes d’apps qu’on pourrait l’imaginer.
La boule de la discorde
Cette nouvelle icône n’est pourtant qu’un changement temporaire destiné à célébrer les 20 ans de Spotify. La plateforme de streaming musical voulait offrir une touche plus festive et décalée à son application avec une esthétique disco assumée. Mais visiblement, l’opération marketing n’a pas été comprise immédiatement par tout le monde.
Mais les utilisateurs n’ont pas du tout aimé ! Très vite, plusieurs internautes ont critiqué le style photoréaliste, le manque de cohérence avec les autres icônes iOS, ou simplement le fait que leur écran d’accueil ait changé sans prévenir. Car si cela peut sembler anecdotique, l’apparence de l'écran d'accueil reste un sujet étonnamment sensible chez beaucoup d’utilisateurs d’iPhone.
Avec les widgets, les thèmes personnalisés, les fonds d’écran ou les packs d’icônes, certains accordent énormément d’importance à l’harmonie visuelle de leur écran d’accueil. Et une énorme boule disco brillante au milieu d’icônes minimalistes n’a clairement pas plu à tout le monde.
Spotify a dû rassurer les internautes
Face aux réactions, Spotify a commencé à répondre directement à plusieurs messages sur les réseaux sociaux pour rassurer les utilisateurs. L’entreprise précise que cette icône est uniquement temporaire et que le logo classique reviendra dès cette semaine. Visiblement, Spotify ne s’attendait pas à ce que ce petit changement visuel déclenche autant de réactions.
Apple permet pourtant déjà de changer les icônes notamment avec Liquid Glass et iOS 26. Cette histoire rappelle aussi qu’iOS permet déjà aux développeurs de proposer plusieurs icônes alternatives pour leurs applications.
Certaines apps utilisent cette fonction pour des événements spéciaux, des thèmes saisonniers, ou des campagnes marketing. Instagram avait par exemple lancé une opération similaire en 2020 avec plusieurs logos rétro disponibles temporairement. Spotify aurait peut-être évité une partie des critiques en laissant cette boule disco comme simple option facultative plutôt qu’en l’imposant par défaut.
Qu'en penser ?
Même si cette polémique reste légère, elle montre à quel point l’identité visuelle des applications, le design mobile, et l’esthétique des interfaces sont devenus extrêmement importants. Un simple changement d’icône peut désormais provoquer des milliers de réactions en ligne. Et dans le cas de Spotify, cette petite boule disco prouve surtout une chose : les utilisateurs sont souvent beaucoup plus attachés à leurs icônes d’apps qu’on pourrait l’imaginer.