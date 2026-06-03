Apple ouvre son premier Developer Center en Europe

Un nouveau point d’ancrage pour les développeurs européens

L’Europe accueille une communauté extraordinaire de développeurs qui créent des applications favorisant les connexions, la créativité et l’innovation. Lorsque les développeurs disposent des bons outils et des bonnes ressources, ils peuvent accomplir des choses remarquables

L’Europe, un marché stratégique pour Apple

Un écosystème déjà bien implanté

Qu’en penser ?



L’annonce intervient à un moment intéressant pour Apple. Alors que l’Union européenne multiplie les réglementations visant l’App Store, les navigateurs ou encore les boutiques alternatives, Cupertino cherche aussi à rappeler le poids économique de son écosystème sur le Vieux Continent. L’ouverture d’un Developer Center à Berlin constitue un signal fort envoyé aux développeurs européens, mais aussi aux institutions locales.



À l’heure où l’intelligence artificielle, visionOS et les nouveaux services prennent une place croissante dans l’écosystème Apple, disposer d’un centre dédié en Europe pourrait permettre à la firme d’accélérer l’adoption de ses technologies et de renforcer ses liens avec une communauté qui représente déjà plusieurs millions de développeurs.

Installé dans le quartier de Mitte, au cœur de Berlin, ce nouveau centre rejoint les infrastructures déjà présentes à Cupertino, Shanghai, Singapour et Bengaluru en Inde. L’objectif est d'offrir aux développeurs européensgrâce à des ateliers, des formations, des rendez-vous individuels et des laboratoires techniques animés par les experts de la firme.et couvriront l’ensemble des plateformes du constructeur : iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS et visionOS. Susan Prescott, vice-présidente des relations développeurs chez Apple, souligne l’importance du marché européen :Apple rappelle qu’en 2025,. La firme met également en avant plusieurs dispositifs destinés à soutenir les petits développeurs, notamment le programme Small Business Program quiL’ouverture d’un centre européen apparaît comme. Jusqu’à présent, les développeurs du continent devaient souvent se tourner vers Cupertino ou participer à des événements ponctuels pour bénéficier d’un accompagnement direct des équipes d’Apple.Ce nouveau Developer Center s’inscrit dans unemenée depuis plusieurs années. Apple rappelle notamment l’existence du, devenu un rendez-vous incontournable pour les jeunes développeurs, mais aussi ses 19 Apple Developer Academies réparties dans le monde., notamment en Italie et envia les. Les développeurs peuvent aujourd’hui s’appuyer sur plus de 250 000 API proposées par Apple, couvrant des domaines aussi variés que la santé avec HealthKit, l’intelligence artificielle avec Core ML, la cartographie avec MapKit ou encore le développement d’interfaces grâce à SwiftUI.