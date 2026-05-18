WWDC 2026 : programme officiel, Siri Intelligent, IA et iOS 27

Qu'en penser ?



Cette WWDC 2026 s’annonce comme l’une des conférences les plus importantes pour Apple depuis plusieurs années. Après avoir longtemps semblé en retrait sur l’intelligence artificielle, la firme doit désormais convaincre qu’elle peut réellement rivaliser avec les géants de l’IA générative. Et si les rumeurs actuelles se confirment, cette édition pourrait enfin marquer le début du véritable renouveau de Siri et de l’intégration massive de l’IA dans tout l’écosystème Apple.