WWDC 2026 : programme officiel, Siri Intelligent, IA et iOS 27
Par Laurence - Publié le
Apple vient officiellement de dévoiler le programme complet de la WWDC 2026, sa grande conférence annuelle dédiée aux développeurs. L’événement se déroulera du 8 au 12 juin avec, comme chaque année, une keynote d’ouverture depuis l’Apple Park.
Sans grande surprise ni révélation, la keynote d’ouverture débutera le 8 juin à 10h00 heure de Californie, soit 19h00 en France. Elle sera retransmis en direct sur son site officiel, sur l’application Apple TV ainsi que sur YouTube (et sur Mac4ever.com). Quelques heures plus tard, la société organisera également son traditionnel
Mais cette année (croisons les doigts), la WWDC 2026 pourrait en réalité marquer le véritable lancement de la nouvelle stratégie IA d’Apple. Depuis plusieurs mois, les rumeurs se multiplient autour d’une refonte majeure de Siri. Apple préparerait une nouvelle génération de son assistant capable de fonctionner davantage comme ChatGPT ou Gemini, avec des conversations continues, une meilleure compréhension du contexte et des capacités beaucoup plus avancées.
Aux dernières rumeurs, Apple pourrait notamment présenter une nouvelle interface ainsi qu'une application dédiée, un historique de conversations, l’envoi de documents et d’images, ainsi qu’un mode conversationnel beaucoup plus naturel.
La firme travaillerait également avec Google pour intégrer certains modèles Gemini afin de renforcer les capacités de Siri dans iOS 27. D’autres modèles tiers pourraient aussi être pris en charge à terme. Après plusieurs années de retard face à OpenAI ou Google, Cupertino semble donc enfin prête à repositionner Siri comme un élément central de l’expérience iPhone.
La WWDC permettra évidemment aussi de découvrir les prochaines versions de tous les systèmes d'Apple (désormais numérotées en 27). La firme devrait continuer à intégrer progressivement Apple Intelligence dans quasiment toutes ses applications. Après les outils d’écriture, Genmoji ou Image Playground, l’IA devrait devenir beaucoup plus présente dans Messages, Spotlight, Siri ou encore Photos.
Le slogan choisi cette année par Apple,
Comme chaque année, Apple a également dévoilé les finalistes des Apple Design Awards 2026. Ces récompenses mettent en avant les applications et jeux les plus innovants de l’écosystème Apple, aussi bien sur le plan technique que créatif.
Parmi les applications sélectionnées figurent notamment Structured, NBA: Live Games & Scores ou encore (Not Boring) Camera. Côté jeux, Apple a retenu des titres comme Civilization VII ou Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Ces prix sont devenus au fil des années une véritable vitrine des développeurs travaillant sur les plateformes Apple.
Cette WWDC 2026 s’annonce comme l’une des conférences les plus importantes pour Apple depuis plusieurs années. Après avoir longtemps semblé en retrait sur l’intelligence artificielle, la firme doit désormais convaincre qu’elle peut réellement rivaliser avec les géants de l’IA générative. Et si les rumeurs actuelles se confirment, cette édition pourrait enfin marquer le début du véritable renouveau de Siri et de l’intégration massive de l’IA dans tout l’écosystème Apple.
Vous faites quoi le 8 juin ?
Sans grande surprise ni révélation, la keynote d’ouverture débutera le 8 juin à 10h00 heure de Californie, soit 19h00 en France. Elle sera retransmis en direct sur son site officiel, sur l’application Apple TV ainsi que sur YouTube (et sur Mac4ever.com). Quelques heures plus tard, la société organisera également son traditionnel
Platforms State of the Union, une seconde présentation davantage orientée vers les développeurs et les nouveautés techniques des différentes plateformes Apple.
Mais cette année (croisons les doigts), la WWDC 2026 pourrait en réalité marquer le véritable lancement de la nouvelle stratégie IA d’Apple. Depuis plusieurs mois, les rumeurs se multiplient autour d’une refonte majeure de Siri. Apple préparerait une nouvelle génération de son assistant capable de fonctionner davantage comme ChatGPT ou Gemini, avec des conversations continues, une meilleure compréhension du contexte et des capacités beaucoup plus avancées.
Aux dernières rumeurs, Apple pourrait notamment présenter une nouvelle interface ainsi qu'une application dédiée, un historique de conversations, l’envoi de documents et d’images, ainsi qu’un mode conversationnel beaucoup plus naturel.
La firme travaillerait également avec Google pour intégrer certains modèles Gemini afin de renforcer les capacités de Siri dans iOS 27. D’autres modèles tiers pourraient aussi être pris en charge à terme. Après plusieurs années de retard face à OpenAI ou Google, Cupertino semble donc enfin prête à repositionner Siri comme un élément central de l’expérience iPhone.
Une génération tournée vers l'IA
La WWDC permettra évidemment aussi de découvrir les prochaines versions de tous les systèmes d'Apple (désormais numérotées en 27). La firme devrait continuer à intégrer progressivement Apple Intelligence dans quasiment toutes ses applications. Après les outils d’écriture, Genmoji ou Image Playground, l’IA devrait devenir beaucoup plus présente dans Messages, Spotlight, Siri ou encore Photos.
Le slogan choisi cette année par Apple,
Coming bright up, semble d’ailleurs fortement suggérer une conférence très centrée sur l’intelligence artificielle et les nouvelles interfaces visuelles.
Apple met aussi les développeurs à l’honneur
Comme chaque année, Apple a également dévoilé les finalistes des Apple Design Awards 2026. Ces récompenses mettent en avant les applications et jeux les plus innovants de l’écosystème Apple, aussi bien sur le plan technique que créatif.
Parmi les applications sélectionnées figurent notamment Structured, NBA: Live Games & Scores ou encore (Not Boring) Camera. Côté jeux, Apple a retenu des titres comme Civilization VII ou Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Ces prix sont devenus au fil des années une véritable vitrine des développeurs travaillant sur les plateformes Apple.
Qu'en penser ?
Cette WWDC 2026 s’annonce comme l’une des conférences les plus importantes pour Apple depuis plusieurs années. Après avoir longtemps semblé en retrait sur l’intelligence artificielle, la firme doit désormais convaincre qu’elle peut réellement rivaliser avec les géants de l’IA générative. Et si les rumeurs actuelles se confirment, cette édition pourrait enfin marquer le début du véritable renouveau de Siri et de l’intégration massive de l’IA dans tout l’écosystème Apple.