Apple a-t-elle caché quelques surprises dans l'Apple Park pour la WWDC 2026 ?

Tiens une décoration Liquid Glass ?

La mascotte du MacBook Neo, déjà présente à Apple Park

Fin

John Ternus est-il le nouveau Finder ?

Rendez-vous dans quelques heures



Entre l’évolution de Siri, les ajustements de Liquid Glass, les premières traces du Finder Guy à Apple Park et les nombreuses rumeurs autour d’iOS 27, cette WWDC 2026 s’annonce particulièrement riche.

Plusieurs développeurs présents sur place ontL’une d’elles semble directement faire référence à Liquid Glass, la nouvelle identité visuelle introduite l’an dernier.De quoi relancer les rumeurs selon lesquelles. Parmi les hypothèses les plus crédibles figure l’arrivée d’un réglage permettant aux utilisateurs d’ajuster eux-mêmes le niveau de transparence du système. Une demande régulièrement formulée depuis la présentation de Liquid Glass.Depuis plusieurs mois,: un adorable petit Finder Guy qui aurait été baptiséselon plusieurs sources proches de la marque. Apparu dans plusieurs campagnes TikTok et vidéos promotionnelles, le personnage est rapidement devenu l’une des mascottes les plus appréciées de l’univers Apple.Or, à quelques heures de la keynote,Le personnage figure sur l’un des pin's officiels aux côtés de Claris the Dogcow, du célèbre drapeau pirate du Macintosh et d’un logo arc-en-ciel célébrant les 50 ans d’Apple.Certains observateurs commencent à se demander si le Mac ne pourrait pas occuper une place plus importante que prévu lors de cette édition 2026.De même aux dires de certains,pourtant créé bien avant son embauche... Vous en pensez quoi ?