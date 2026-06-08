Apple a-t-elle caché quelques surprises dans l'Apple Park pour la WWDC 2026 ?
Par Laurence - Publié le
À quelques heures du coup d’envoi de la WWDC 2026, il semble qu'Apple ait laissé filtrer quelques indices autour d’Apple Park. Entre l’apparition inattendue du petit Finder Guy devenu mascotte du MacBook Neo, des références de plus en plus explicites à Liquid Glass et les dernières indiscrétions sur Siri, Apple semble encore préparer quelques surprises pour sa conférence d’ouverture.
Plusieurs développeurs présents sur place ont partagé des photos des décorations installées autour de l’événement. L’une d’elles semble directement faire référence à Liquid Glass, la nouvelle identité visuelle introduite l’an dernier. Les lettres WWDC apparaissent dans une matière translucide tandis que l’environnement autour semble encore plus transparent.
De quoi relancer les rumeurs selon lesquelles Apple préparerait des ajustements importants pour son interface. Parmi les hypothèses les plus crédibles figure l’arrivée d’un réglage permettant aux utilisateurs d’ajuster eux-mêmes le niveau de transparence du système. Une demande régulièrement formulée depuis la présentation de Liquid Glass.
Depuis plusieurs mois, Apple mise sur un personnage inattendu pour promouvoir le MacBook Neo : un adorable petit Finder Guy qui aurait été baptisé
Or, à quelques heures de la keynote, Fin vient de faire une apparition remarquée dans les goodies distribués aux participants de la WWDC.
Le personnage figure sur l’un des pin's officiels aux côtés de Claris the Dogcow, du célèbre drapeau pirate du Macintosh et d’un logo arc-en-ciel célébrant les 50 ans d’Apple. Simple clin d’œil là encore ou véritable indice ? Certains observateurs commencent à se demander si le Mac ne pourrait pas occuper une place plus importante que prévu lors de cette édition 2026.
De même aux dires de certains, le prochain CEO d'Apple partagerait une certaine ressemblance avec le célèbre Finder, pourtant créé bien avant son embauche... Vous en pensez quoi ?
Entre l’évolution de Siri, les ajustements de Liquid Glass, les premières traces du Finder Guy à Apple Park et les nombreuses rumeurs autour d’iOS 27, cette WWDC 2026 s’annonce particulièrement riche.
Tiens une décoration Liquid Glass ?
Plusieurs développeurs présents sur place ont partagé des photos des décorations installées autour de l’événement. L’une d’elles semble directement faire référence à Liquid Glass, la nouvelle identité visuelle introduite l’an dernier. Les lettres WWDC apparaissent dans une matière translucide tandis que l’environnement autour semble encore plus transparent.
De quoi relancer les rumeurs selon lesquelles Apple préparerait des ajustements importants pour son interface. Parmi les hypothèses les plus crédibles figure l’arrivée d’un réglage permettant aux utilisateurs d’ajuster eux-mêmes le niveau de transparence du système. Une demande régulièrement formulée depuis la présentation de Liquid Glass.
La mascotte du MacBook Neo, déjà présente à Apple Park
Depuis plusieurs mois, Apple mise sur un personnage inattendu pour promouvoir le MacBook Neo : un adorable petit Finder Guy qui aurait été baptisé
Finselon plusieurs sources proches de la marque. Apparu dans plusieurs campagnes TikTok et vidéos promotionnelles, le personnage est rapidement devenu l’une des mascottes les plus appréciées de l’univers Apple.
Or, à quelques heures de la keynote, Fin vient de faire une apparition remarquée dans les goodies distribués aux participants de la WWDC.
Le personnage figure sur l’un des pin's officiels aux côtés de Claris the Dogcow, du célèbre drapeau pirate du Macintosh et d’un logo arc-en-ciel célébrant les 50 ans d’Apple. Simple clin d’œil là encore ou véritable indice ? Certains observateurs commencent à se demander si le Mac ne pourrait pas occuper une place plus importante que prévu lors de cette édition 2026.
John Ternus est-il le nouveau Finder ?
De même aux dires de certains, le prochain CEO d'Apple partagerait une certaine ressemblance avec le célèbre Finder, pourtant créé bien avant son embauche... Vous en pensez quoi ?
Rendez-vous dans quelques heures
Entre l’évolution de Siri, les ajustements de Liquid Glass, les premières traces du Finder Guy à Apple Park et les nombreuses rumeurs autour d’iOS 27, cette WWDC 2026 s’annonce particulièrement riche.