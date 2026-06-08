Sur la Lune, les astronautes de la NASA porteront du Prada sous leur scaphandre

On en dit quoi ?



Voir une marque de mode italienne s'occuper des sous-vêtements des astronautes a quelque chose d'assez savoureux, et pourtant le résultat n'a rien d'un gadget de défilé. Prada y joue son métier réel, celui du textile et de la coupe, là où Axiom gère l'ingénierie de survie, et la division du travail tient plutôt bien la route. On retiendra quand même que la pièce la plus pointue de toute la panoplie lunaire est aussi celle que personne ne verra, cachée sous la grande combinaison blanche. Reste une vraie question : un jour, retrouvera-t-on un petit logo Prada brodé sur la cheville d'un astronaute, juste pour la photo ?