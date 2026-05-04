La NASA publie plus de 12 000 images extraordinaires de la mission Artemis II
Par Laurence - Publié le
La NASA vient de mettre en ligne plus de 12 000 images (12 217 exactement) liées à la mission Artemis II, offrant un accès inédit aux préparatifs du prochain grand vol habité vers la Lune. Une gigantesque galerie qui permet de découvrir les diverses étapes du vol, entre l'approche de la Lune, son contournement et le retour vers la Terre.
Avec cette publication massive, la NASA donne une nouvelle dimension à Artemis II, la première mission habitée du programme Artemis depuis plus de cinquante ans après les missions Apollo.
Les milliers d’images couvrent l'ensemble du vol. On débute ainsi avec une vue habituelle de la Lune vue de loin depuis une distance relativement rapprochée de la Terre. Puis, les détails se révèlent de plus en plus au fur et à mesure de l'approche. Si certaines photos se révèlent totalement ratées (signe qu'un tri au mieux très léger a été fait), d'autres sont tout simplement somptueuses. La NASA cherche clairement à documenter de manière exhaustive cette nouvelle phase de l’exploration lunaire, tout en renforçant la visibilité publique du programme et l'accès au plus grand nombre.
Parmi les milliers de clichés publiés par la NASA, certaines images ont également attiré l’attention des passionnés d’Apple : plusieurs photos ont en effet été capturées avec un iPhone 17 Pro Max utilisé dans le cadre des préparatifs de la mission. C'est ainsi que l'on retrouve les célèbres vues de la Terre à travers le hublot du module avec les têtes des astronautes en premier plan (ici, là et encore là).
La NASA collabore d'ailleurs régulièrement avec Apple pour certains usages liés à la photo, à la captation vidéo ou à la communication autour des missions spatiales. Même si les appareils professionnels restent centraux, l’utilisation d’un iPhone illustre aussi les progrès impressionnants réalisés par les smartphones récents en photographie, y compris dans des environnements techniques et complexes comme ceux des installations spatiales américaines.
Prévue pour emmener quatre astronautes autour de la Lune sans alunissage, Artemis II représente une étape cruciale avant les futures missions destinées à ramener des humains sur le sol lunaire.
La mission doit tester l’ensemble des systèmes du vaisseau Orion dans des conditions réelles de vol habité avant Artemis III, qui doit marquer le retour des astronautes sur la surface lunaire. L’équipage d’Artemis II comprenait notamment Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman et Jeremy Hansen.
Au-delà de l’aspect spectaculaire, cette bibliothèque d’images constitue aussi une immense archive technique et historique. Les clichés permettent de suivre quasiment chaque étape du vol entre la terre et son satellite : Orbite autour de la Terre, accélération vers la Lune, phase d'approchées contournement, superbe éclipse et nombreux levers de Terre, pour enfin revenir en toute sécurité vers le plancher des vaches.
La NASA mise depuis plusieurs années sur une communication beaucoup plus ouverte autour du programme Artemis, notamment pour maintenir le soutien politique et médiatique autour des budgets colossaux engagés.
Avec plus de 12 000 images publiées, la NASA transforme Artemis II en véritable mission
Une immersion complète dans Artemis II
Avec cette publication massive, la NASA donne une nouvelle dimension à Artemis II, la première mission habitée du programme Artemis depuis plus de cinquante ans après les missions Apollo.
Les milliers d’images couvrent l'ensemble du vol. On débute ainsi avec une vue habituelle de la Lune vue de loin depuis une distance relativement rapprochée de la Terre. Puis, les détails se révèlent de plus en plus au fur et à mesure de l'approche. Si certaines photos se révèlent totalement ratées (signe qu'un tri au mieux très léger a été fait), d'autres sont tout simplement somptueuses. La NASA cherche clairement à documenter de manière exhaustive cette nouvelle phase de l’exploration lunaire, tout en renforçant la visibilité publique du programme et l'accès au plus grand nombre.
Parmi les milliers de clichés publiés par la NASA, certaines images ont également attiré l’attention des passionnés d’Apple : plusieurs photos ont en effet été capturées avec un iPhone 17 Pro Max utilisé dans le cadre des préparatifs de la mission. C'est ainsi que l'on retrouve les célèbres vues de la Terre à travers le hublot du module avec les têtes des astronautes en premier plan (ici, là et encore là).
La NASA collabore d'ailleurs régulièrement avec Apple pour certains usages liés à la photo, à la captation vidéo ou à la communication autour des missions spatiales. Même si les appareils professionnels restent centraux, l’utilisation d’un iPhone illustre aussi les progrès impressionnants réalisés par les smartphones récents en photographie, y compris dans des environnements techniques et complexes comme ceux des installations spatiales américaines.
Le retour des missions habitées autour de la Lune
Prévue pour emmener quatre astronautes autour de la Lune sans alunissage, Artemis II représente une étape cruciale avant les futures missions destinées à ramener des humains sur le sol lunaire.
La mission doit tester l’ensemble des systèmes du vaisseau Orion dans des conditions réelles de vol habité avant Artemis III, qui doit marquer le retour des astronautes sur la surface lunaire. L’équipage d’Artemis II comprenait notamment Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman et Jeremy Hansen.
Un gigantesque travail d’archives et de communication
Au-delà de l’aspect spectaculaire, cette bibliothèque d’images constitue aussi une immense archive technique et historique. Les clichés permettent de suivre quasiment chaque étape du vol entre la terre et son satellite : Orbite autour de la Terre, accélération vers la Lune, phase d'approchées contournement, superbe éclipse et nombreux levers de Terre, pour enfin revenir en toute sécurité vers le plancher des vaches.
La NASA mise depuis plusieurs années sur une communication beaucoup plus ouverte autour du programme Artemis, notamment pour maintenir le soutien politique et médiatique autour des budgets colossaux engagés.
Qu'en penser ?
Avec plus de 12 000 images publiées, la NASA transforme Artemis II en véritable mission
open accesspour le grand public et les passionnés d’espace. Cette stratégie illustre aussi l’importance symbolique du programme Artemis : il ne s’agit pas seulement de retourner vers la Lune, mais de reconstruire un imaginaire spatial capable de marquer une nouvelle génération. Plus de cinquante ans après Apollo, la NASA prépare désormais son retour autour — puis sur — la Lune sous l’œil permanent des caméras et des réseaux sociaux.