La NASA publie plus de 12 000 images extraordinaires de la mission Artemis II

Qu'en penser ?



Avec plus de 12 000 images publiées, la NASA transforme Artemis II en véritable mission open access pour le grand public et les passionnés d’espace. Cette stratégie illustre aussi l’importance symbolique du programme Artemis : il ne s’agit pas seulement de retourner vers la Lune, mais de reconstruire un imaginaire spatial capable de marquer une nouvelle génération. Plus de cinquante ans après Apollo, la NASA prépare désormais son retour autour — puis sur — la Lune sous l’œil permanent des caméras et des réseaux sociaux.