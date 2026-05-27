La base lunaire de la NASA prend forme avec trois missions d'ici fin 2026

On en dit quoi ?



C'est étonannt de voir à quel point la NASA fonctionne désormais comme un client qui passe commande, plutôt que comme l'opérateur historique de la conquête spatiale. Trois prestataires, trois calendriers, trois technologies différentes, avec tous les risques que ça implique bien sûr. Le risque, c'est que les précédentes tentatives privées sur la Lune se sont souvent terminées en alunissages ratés ou en sondes couchées sur le flanc. On peut quand même saluer la vitesse à laquelle l'agence enchaine les missions, après des années à patiner . Si tout se passe bien avec ces trois départs de fin 2026, on aura enfin un calendrier crédible vers une vraie base habitée. Sinon, Artemis IV risque encore de glisser d'une bonne année, au moins.