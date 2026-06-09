Tim Cook fait ses adieux à la fin de la keynote de la WWDC 2026
Par Laurence - Publié le
La WWDC 2026 restera sans doute comme la dernière grande keynote de Tim Cook à la tête d’Apple. En clôturant la conférence annuelle des développeurs, le dirigeant a livré un message personnel, revenant sur quinze années passées à la tête de l’entreprise la plus valorisée au monde. Un discours sobre qui sonne comme un véritable passage de témoin avant l’arrivée annoncée de John Ternus à la direction d’Apple en septembre prochain.
Après une présentation riche en annonces (et un peu désordonnée, il faut bien le dire) — nouveau Siri, évolution d’Apple Intelligence, iOS 27, macOS Golden Gate et de nombreuses nouveautés logicielles — Tim Cook est apparu une dernière fois à l’écran pour conclure l’événement.
Dans ce qui était vraisemblablement son ultime keynote en tant que CEO, il a tenu à rendre hommage à la communauté des développeurs, qu’il considère comme l’un des moteurs de l’écosystème Apple.
Tim Cook avait pris les commandes de l’entreprise en août 2011, à la suite de la démission de Steve Jobs, quelques semaines avant le décès du cofondateur emblématique d’Apple. À l’époque, nombreux étaient ceux qui doutaient de sa capacité à succéder à une figure aussi charismatique que Jobs.
Quinze ans plus tard, le bilan est considérable. Sous sa direction, Apple est devenue la première entreprise cotée à franchir les seuils des 1 000, puis 2 000 et enfin 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. L’entreprise a également lancé plusieurs catégories de produits majeures, parmi lesquelles l’Apple Watch, les AirPods, les puces Apple Silicon ou encore le Vision Pro. Plus récemment, Tim Cook a supervisé l’arrivée d’Apple Intelligence, qui marque l’entrée officielle de la firme dans l’ère de l’intelligence artificielle générative.
Dans son discours de clôture, Tim Cook est également revenu sur ce qu’il considère comme la mission fondamentale de l’entreprise.
Une philosophie qui a largement défini son mandat, souvent davantage orienté vers l’exécution, les services, la confidentialité et l’intégration de l’écosystème que vers les ruptures spectaculaires qui caractérisaient parfois l’ère Steve Jobs.
Malgré son départ imminent, Tim Cook a tenu à afficher son optimisme quant à l’avenir de l’entreprise.
La transition est désormais engagée. Selon les informations communiquées par Apple, John Ternus, actuel Senior Vice President of Hardware Engineering, succédera officiellement à Tim Cook en septembre, à temps pour superviser la présentation de la prochaine génération d’iPhone.
Âgé de 50 ans, Ternus est considéré depuis plusieurs années comme l’un des dirigeants les plus influents de Cupertino. Il a notamment joué un rôle central dans le développement des Mac Apple Silicon, de l’iPad Pro et de plusieurs générations d’iPhone. Son arrivée à la tête de l’entreprise marque le début d’un nouveau chapitre pour Apple.
Si Steve Jobs restera à jamais associé à la renaissance d’Apple, Tim Cook aura quant à lui incarné sa transformation en géant mondial de la technologie. Son départ clôt une période exceptionnelle de croissance et d’expansion.
Apple est devenue l’entreprise la plus rentable de la planète tout en renforçant son influence dans des domaines aussi variés que la santé, les services, les semi-conducteurs ou désormais l’intelligence artificielle. Et même si la WWDC 2026 était largement consacrée aux logiciels et à l’IA, ce sont bien les derniers mots de Tim Cook qui ont clôturé les annonces.
« L’imagination n’a pas de limites »
Après une présentation riche en annonces (et un peu désordonnée, il faut bien le dire) — nouveau Siri, évolution d’Apple Intelligence, iOS 27, macOS Golden Gate et de nombreuses nouveautés logicielles — Tim Cook est apparu une dernière fois à l’écran pour conclure l’événement.
Dans ce qui était vraisemblablement son ultime keynote en tant que CEO, il a tenu à rendre hommage à la communauté des développeurs, qu’il considère comme l’un des moteurs de l’écosystème Apple.
L’un des plus grands moments de mon mandat de directeur général a été de participer à des événements comme celui-ci, pour partager avec vous de nouveaux outils puissants, a-t-il déclaré avant d’ajouter :
Ce que vous créez avec eux m’a constamment rappelé que l’imagination n’a pas de limites. Une référence aux millions de développeurs qui, depuis près de deux décennies, construisent des applications, des services et des expériences sur les plateformes d’Apple.
Quinze années à la tête d’Apple
Tim Cook avait pris les commandes de l’entreprise en août 2011, à la suite de la démission de Steve Jobs, quelques semaines avant le décès du cofondateur emblématique d’Apple. À l’époque, nombreux étaient ceux qui doutaient de sa capacité à succéder à une figure aussi charismatique que Jobs.
Quinze ans plus tard, le bilan est considérable. Sous sa direction, Apple est devenue la première entreprise cotée à franchir les seuils des 1 000, puis 2 000 et enfin 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. L’entreprise a également lancé plusieurs catégories de produits majeures, parmi lesquelles l’Apple Watch, les AirPods, les puces Apple Silicon ou encore le Vision Pro. Plus récemment, Tim Cook a supervisé l’arrivée d’Apple Intelligence, qui marque l’entrée officielle de la firme dans l’ère de l’intelligence artificielle générative.
Une vision centrée sur les utilisateurs
Dans son discours de clôture, Tim Cook est également revenu sur ce qu’il considère comme la mission fondamentale de l’entreprise.
Cela a été un honneur de diriger Apple, rappelant que l'étoile du berger a toujours été pour Apple de créer des produits répondant aux besoins réels des utilisateurs.
Une philosophie qui a largement défini son mandat, souvent davantage orienté vers l’exécution, les services, la confidentialité et l’intégration de l’écosystème que vers les ruptures spectaculaires qui caractérisaient parfois l’ère Steve Jobs.
Malgré son départ imminent, Tim Cook a tenu à afficher son optimisme quant à l’avenir de l’entreprise.
Au fil des années, vous avez aidé les gens à créer, apprendre et découvrir le monde de façons extraordinaires. Avec les incroyables capacités que nous avons présentées aujourd’hui, je crois sincèrement que le meilleur reste à venir. Un message de confiance adressé aussi bien aux développeurs qu’aux futurs dirigeants d’Apple.
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La transition est désormais engagée. Selon les informations communiquées par Apple, John Ternus, actuel Senior Vice President of Hardware Engineering, succédera officiellement à Tim Cook en septembre, à temps pour superviser la présentation de la prochaine génération d’iPhone.
Âgé de 50 ans, Ternus est considéré depuis plusieurs années comme l’un des dirigeants les plus influents de Cupertino. Il a notamment joué un rôle central dans le développement des Mac Apple Silicon, de l’iPad Pro et de plusieurs générations d’iPhone. Son arrivée à la tête de l’entreprise marque le début d’un nouveau chapitre pour Apple.
Si Steve Jobs restera à jamais associé à la renaissance d’Apple, Tim Cook aura quant à lui incarné sa transformation en géant mondial de la technologie. Son départ clôt une période exceptionnelle de croissance et d’expansion.
Apple est devenue l’entreprise la plus rentable de la planète tout en renforçant son influence dans des domaines aussi variés que la santé, les services, les semi-conducteurs ou désormais l’intelligence artificielle. Et même si la WWDC 2026 était largement consacrée aux logiciels et à l’IA, ce sont bien les derniers mots de Tim Cook qui ont clôturé les annonces.