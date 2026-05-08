Donald Trump emmène Tim Cook en Chine (mais pas que lui...)
Par Laurence - Publié le
L’administration Trump préparerait une visite très stratégique en Chine la semaine prochaine. Mais le Président ne partirait point seul et emmènerait plusieurs grands patrons américains dans ses bagages.
Selon Semafor, le gouvernement américain envisagerait d’inviter Tim Cook, mais aussi les dirigeants de Nvidia, Qualcomm, Exxon ou encore Boeing. Une rencontre serait prévue les 14 et 15 mai, durant laquelle Donald Trump chercherait surtout à renforcer ses relations avec le président chinois Xi Jinping.
Apple reste l’une des entreprises américaines les plus exposées à la Chine, à la fois comme marché stratégique et comme immense centre de production. Entre les tensions commerciales, les restrictions sur les semi-conducteurs (impactant directement sa production) et la guerre technologique autour de l’IA, la firme se retrouve régulièrement au centre des discussions entre Washington et Pékin.
Toujours selon Semafor, plusieurs hauts responsables américains — dont le secrétaire au Trésor Scott Bessent et l’ambassadeur David Perdue — auraient participé à la sélection des dirigeants invités. Notons qu'il s’agirait du premier déplacement présidentiel américain en Chine depuis la visite de Donald Trump en 2017.
Depuis plusieurs années, Tim Cook entretient une relation particulièrement pragmatique avec Donald Trump. Le patron d’Apple a souvent cherché à préserver les intérêts de la firme en maintenant un dialogue direct avec l’ancien président américain, notamment durant la guerre commerciale avec la Chine.
Donald Trump lui-même ne cache d’ailleurs pas cette proximité. Il déclarait récemment avoir toujours été un
Apple avait également fait parler d’elle début 2025 avec un don d’un million de dollars au fonds d’investiture de Trump ; ainsi qu’une plaque en verre et or 24 carats offerte après l’annonce des 600 milliards de dollars d’investissements d’Apple aux États-Unis.
Cette séquence intervient aussi dans un contexte particulier pour Apple. Tim Cook quittera officiellement son poste de CEO le 1er septembre 2026, laissant la direction opérationnelle à John Ternus, actuel patron du hardware chez Apple.
Mais Tim Cook ne quittera toutefois pas l’entreprise : il conservera un rôle d’executive chairman et continuera notamment à gérer les relations avec les gouvernements et décideurs politiques à travers le monde. Cette invitation pourrait marquer les prémices de son nouveau job.
D'ailleurs cette évolution semble logique. Ces dernières années, Tim Cook est devenu bien plus qu’un simple dirigeant technologique : il s’est imposé comme l’un des principaux diplomates de la Silicon Valley. Pendant ce temps, John Ternus pourra davantage se concentrer sur les produits, l’IA et la prochaine génération d’appareils Apple, pendant que Tim Cook continuera de gérer les équilibres géopolitiques de plus en plus sensibles autour de la marque à la pomme.
QUi partira avec Donald Trump ?
Selon Semafor, le gouvernement américain envisagerait d’inviter Tim Cook, mais aussi les dirigeants de Nvidia, Qualcomm, Exxon ou encore Boeing. Une rencontre serait prévue les 14 et 15 mai, durant laquelle Donald Trump chercherait surtout à renforcer ses relations avec le président chinois Xi Jinping.
Apple reste l’une des entreprises américaines les plus exposées à la Chine, à la fois comme marché stratégique et comme immense centre de production. Entre les tensions commerciales, les restrictions sur les semi-conducteurs (impactant directement sa production) et la guerre technologique autour de l’IA, la firme se retrouve régulièrement au centre des discussions entre Washington et Pékin.
Toujours selon Semafor, plusieurs hauts responsables américains — dont le secrétaire au Trésor Scott Bessent et l’ambassadeur David Perdue — auraient participé à la sélection des dirigeants invités. Notons qu'il s’agirait du premier déplacement présidentiel américain en Chine depuis la visite de Donald Trump en 2017.
Tim Cook diplomate ou équilibriste ?
Depuis plusieurs années, Tim Cook entretient une relation particulièrement pragmatique avec Donald Trump. Le patron d’Apple a souvent cherché à préserver les intérêts de la firme en maintenant un dialogue direct avec l’ancien président américain, notamment durant la guerre commerciale avec la Chine.
Donald Trump lui-même ne cache d’ailleurs pas cette proximité. Il déclarait récemment avoir toujours été un
grand fan de Tim Cook, allant jusqu’à raconter publiquement que le dirigeant d’Apple l’appelait régulièrement durant son premier mandat. Il a d'ailleurs été invité à la Maison Blanche dans une réunion assez ubuesque.
Apple avait également fait parler d’elle début 2025 avec un don d’un million de dollars au fonds d’investiture de Trump ; ainsi qu’une plaque en verre et or 24 carats offerte après l’annonce des 600 milliards de dollars d’investissements d’Apple aux États-Unis.
Une transition déjà en cours chez Apple
Cette séquence intervient aussi dans un contexte particulier pour Apple. Tim Cook quittera officiellement son poste de CEO le 1er septembre 2026, laissant la direction opérationnelle à John Ternus, actuel patron du hardware chez Apple.
Mais Tim Cook ne quittera toutefois pas l’entreprise : il conservera un rôle d’executive chairman et continuera notamment à gérer les relations avec les gouvernements et décideurs politiques à travers le monde. Cette invitation pourrait marquer les prémices de son nouveau job.
Qu'en penser ?
D'ailleurs cette évolution semble logique. Ces dernières années, Tim Cook est devenu bien plus qu’un simple dirigeant technologique : il s’est imposé comme l’un des principaux diplomates de la Silicon Valley. Pendant ce temps, John Ternus pourra davantage se concentrer sur les produits, l’IA et la prochaine génération d’appareils Apple, pendant que Tim Cook continuera de gérer les équilibres géopolitiques de plus en plus sensibles autour de la marque à la pomme.