Donald Trump emmène Tim Cook en Chine (mais pas que lui...)

Qu'en penser ?



D'ailleurs cette évolution semble logique. Ces dernières années, Tim Cook est devenu bien plus qu’un simple dirigeant technologique : il s’est imposé comme l’un des principaux diplomates de la Silicon Valley. Pendant ce temps, John Ternus pourra davantage se concentrer sur les produits, l’IA et la prochaine génération d’appareils Apple, pendant que Tim Cook continuera de gérer les équilibres géopolitiques de plus en plus sensibles autour de la marque à la pomme.