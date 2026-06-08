Tim Cook signe son dernier « Good morning » de PDG avec une vidéo pleine de stars
Par Vincent Lautier - Publié le
Ce 8 juin, Tim Cook ouvre la keynote de la WWDC, et ce sera la dernière fois qu'il le fait en tant que PDG d'Apple. Pour marquer le coup, il a publié sur X une vidéo où une ribambelle de célébrités reprennent son fameux « Good morning », ce salut par lequel il lance presque chaque événement de la marque depuis des années.
Si vous avez déjà regardé une keynote Apple, vous le connaissez par cœur. Tim Cook démarre quasiment toujours par un « Good morning » lancé à pleine voix, au point que la formule est devenue un running gag chez les fans. Plutôt que de faire comme si de rien n'était, le patron d'Apple a choisi d'en jouer pour sa sortie. Sa vidéo, postée juste avant la keynote, enchaîne les invités qui s'amusent à prononcer ce « Good morning » à leur façon. On y croise du beau monde, de l'actrice Rhea Seehorn, vue dans la série Pluribus, à Brett Goldstein de Ted Lasso, en passant par Jimmy Fallon, Whoopi Goldberg ou même Harrison Ford. Difficile de réunir plus de têtes connues pour un simple au revoir.
Le clin d'oeil n'a rien d'anodin. Tim Cook dirige Apple depuis août 2011, quand il a succédé à Steve Jobs, soit près de quinze ans à la tête de la firme de Cupertino. La WWDC d'aujourd'hui, son grand rendez-vous avec les développeurs, sera donc son ultime apparition dans ce costume. Apple avait officialisé la transition le 20 avril, presque sans tambour ni trompette pour une décision de cette ampleur. Le 1er septembre, Cook lâchera son poste de PDG pour devenir président exécutif du conseil d'administration, un rôle nettement plus en retrait.
Vous le savez, celui qui hérite de tout ça, c'est John Ternus. À 50 ans, ce vétéran arrivé chez Apple en 2001 dirigeait jusqu'ici l'ingénierie matérielle, c'est-à-dire toute la partie qui conçoit les iPhone, les Mac et les autres appareils. Il chapeautait déjà ces équipes depuis 2021, et son nom circulait depuis un moment parmi les successeurs possibles. Le passage de relais se veut progressif, Cook restant aux commandes tout l'été pour lui préparer le terrain. Reste à savoir quel « Good morning » Ternus inventera, lui, pour lancer ses propres keynotes.
Voir Tim Cook, pas vraiment réputé pour son sens de l'autodérision, boucler quinze ans de règne en se moquant gentiment de son propre tic, c'est plutôt chouette. Le bonhomme aura accompagné Apple du iPhone 4S jusqu'au casque Vision Pro, en gardant une régularité de métronome, jusque dans ce « Good morning » matinal. Sa vidéo de stars sent un peu le budget marketing sans limite, mais on lui pardonne volontiers pour l'occasion.
Un tic de langage devenu un mème
Si vous avez déjà regardé une keynote Apple, vous le connaissez par cœur. Tim Cook démarre quasiment toujours par un « Good morning » lancé à pleine voix, au point que la formule est devenue un running gag chez les fans. Plutôt que de faire comme si de rien n'était, le patron d'Apple a choisi d'en jouer pour sa sortie. Sa vidéo, postée juste avant la keynote, enchaîne les invités qui s'amusent à prononcer ce « Good morning » à leur façon. On y croise du beau monde, de l'actrice Rhea Seehorn, vue dans la série Pluribus, à Brett Goldstein de Ted Lasso, en passant par Jimmy Fallon, Whoopi Goldberg ou même Harrison Ford. Difficile de réunir plus de têtes connues pour un simple au revoir.
La dernière keynote d'une très longue carrière
Le clin d'oeil n'a rien d'anodin. Tim Cook dirige Apple depuis août 2011, quand il a succédé à Steve Jobs, soit près de quinze ans à la tête de la firme de Cupertino. La WWDC d'aujourd'hui, son grand rendez-vous avec les développeurs, sera donc son ultime apparition dans ce costume. Apple avait officialisé la transition le 20 avril, presque sans tambour ni trompette pour une décision de cette ampleur. Le 1er septembre, Cook lâchera son poste de PDG pour devenir président exécutif du conseil d'administration, un rôle nettement plus en retrait.
John Ternus récupère les clés de la maison
Vous le savez, celui qui hérite de tout ça, c'est John Ternus. À 50 ans, ce vétéran arrivé chez Apple en 2001 dirigeait jusqu'ici l'ingénierie matérielle, c'est-à-dire toute la partie qui conçoit les iPhone, les Mac et les autres appareils. Il chapeautait déjà ces équipes depuis 2021, et son nom circulait depuis un moment parmi les successeurs possibles. Le passage de relais se veut progressif, Cook restant aux commandes tout l'été pour lui préparer le terrain. Reste à savoir quel « Good morning » Ternus inventera, lui, pour lancer ses propres keynotes.
On en dit quoi ?
Voir Tim Cook, pas vraiment réputé pour son sens de l'autodérision, boucler quinze ans de règne en se moquant gentiment de son propre tic, c'est plutôt chouette. Le bonhomme aura accompagné Apple du iPhone 4S jusqu'au casque Vision Pro, en gardant une régularité de métronome, jusque dans ce « Good morning » matinal. Sa vidéo de stars sent un peu le budget marketing sans limite, mais on lui pardonne volontiers pour l'occasion.