Tim Cook signe son dernier « Good morning » de PDG avec une vidéo pleine de stars

On en dit quoi ?



Voir Tim Cook, pas vraiment réputé pour son sens de l'autodérision, boucler quinze ans de règne en se moquant gentiment de son propre tic, c'est plutôt chouette. Le bonhomme aura accompagné Apple du iPhone 4S jusqu'au casque Vision Pro, en gardant une régularité de métronome, jusque dans ce « Good morning » matinal. Sa vidéo de stars sent un peu le budget marketing sans limite, mais on lui pardonne volontiers pour l'occasion.