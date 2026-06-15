Apple dépose de nouveaux brevets pour ses prochains... drones ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple a déposé à un brevet qui ne décrit aucun produit fini, mais s'attaque à un problème très précis que rencontrent les grandes flottes aériennes connectées en cellulaire : à plusieurs dizaines, les drones noient l'antenne mobile qu'ils survolent sous un flot ininterrompu de rapports radio. Trois parades sont proposées par Apple pour les faire parler moins.
Un drone connecté en cellulaire ne se tait jamais. À chaque virage et à chaque changement d'altitude, il rappelle la tour qu'il survole pour lui transmettre la puissance reçue, laqualité du signal, le rapport signal sur bruit et l'orientation des faisceaux. Alors certes un appareil seul, ça ne pose pas trop de problème. Mais lorsqu'une cinquantaine, et même une centaine de drones occupent simultanément le même secteur et bombardent la même antenne de ces remontées détaillées, celle-ci finit par décrocher complètemennt. Le coupable, c'est ce bavardage.
Toutes les parades du brevet reviennent au final à dégraisser le trafic radio. Lors du passage de la 5G à la 4G, plutôt que d'expédier le paquet de mesures au complet, le drone se contente d'envoyer l'identifiant de la tour, et ça allège considérablement l'échange. Autre méthode : compter les antennes croisées en local, garder l'information sous le coude tant qu'un certain seuil n'est pas franchi, et ne lâcher un rapport détaillé qu'au moment où il devient vraiment utile. Dernière piste, étiqueter chaque fréquence radio pour tout regrouper et transmettre d'un seul coup.
Rien de spectaculaire donc. C'est de la plomberie réseau. Mais c'est exactement ce goulot d'étranglement qui empêche aujourd'hui de faire voler à grande échelle des flottes de livraison, de surveillance d'infrastructures ou de cartographie d'urgence.
Ce dépôt n'arrive pas tout seul. Depuis 2021, Apple accumule méthodiquement les brevets autour du drone : la firme a d'abord couvert l'appairage d'un appareil isolé, puis son pilotage à distance par le réseau cellulaire, et la voilà maintenant qui s'attaque à la coordination d'un essaim entier. Le calendrier colle assez bien au marché : T-Mobile a lancé un forfait data pour drones fin 2025, Verizon début 2026, et le vol hors-vue passe enfin à l'échelle grâce au découpage du réseau 5G.
C'est quand même Apple, et Apple dépose des centaines de brevets par an dont l'écrasante majorité ne quittera jamais le tiroir. Avec le souvenir encore frais de Titan (l'Apple Car, donc je vous parlais encore ce week-end), miser sur une flotte de drones siglée Apple d'ici peu serait franchement optimiste. L'angle, lui, est quand même le bon. Pendant que tous les acteurs du secteur planchent sur les caméras, l'autonomie ou l'évitement d'obstacles, Apple va se positionner pile sur le problème le plus concret, la tuyauterie réseau qui décide en réalité si un essaim peut décoller ou pas. Reste la vraie question : la marque veut-elle un jour construire ces drones, ou simplement planter ses brevets là, au cas où le marché s'envolerait sans elle ?
Pourquoi un essaim suffit à étouffer une antenne
Un drone connecté en cellulaire ne se tait jamais. À chaque virage et à chaque changement d'altitude, il rappelle la tour qu'il survole pour lui transmettre la puissance reçue, laqualité du signal, le rapport signal sur bruit et l'orientation des faisceaux. Alors certes un appareil seul, ça ne pose pas trop de problème. Mais lorsqu'une cinquantaine, et même une centaine de drones occupent simultanément le même secteur et bombardent la même antenne de ces remontées détaillées, celle-ci finit par décrocher complètemennt. Le coupable, c'est ce bavardage.
Trois manières de faire taire le drone
Toutes les parades du brevet reviennent au final à dégraisser le trafic radio. Lors du passage de la 5G à la 4G, plutôt que d'expédier le paquet de mesures au complet, le drone se contente d'envoyer l'identifiant de la tour, et ça allège considérablement l'échange. Autre méthode : compter les antennes croisées en local, garder l'information sous le coude tant qu'un certain seuil n'est pas franchi, et ne lâcher un rapport détaillé qu'au moment où il devient vraiment utile. Dernière piste, étiqueter chaque fréquence radio pour tout regrouper et transmettre d'un seul coup.
Rien de spectaculaire donc. C'est de la plomberie réseau. Mais c'est exactement ce goulot d'étranglement qui empêche aujourd'hui de faire voler à grande échelle des flottes de livraison, de surveillance d'infrastructures ou de cartographie d'urgence.
Cinq ans qu'Apple empile les brevets drones
Ce dépôt n'arrive pas tout seul. Depuis 2021, Apple accumule méthodiquement les brevets autour du drone : la firme a d'abord couvert l'appairage d'un appareil isolé, puis son pilotage à distance par le réseau cellulaire, et la voilà maintenant qui s'attaque à la coordination d'un essaim entier. Le calendrier colle assez bien au marché : T-Mobile a lancé un forfait data pour drones fin 2025, Verizon début 2026, et le vol hors-vue passe enfin à l'échelle grâce au découpage du réseau 5G.
On en dit quoi ?
C'est quand même Apple, et Apple dépose des centaines de brevets par an dont l'écrasante majorité ne quittera jamais le tiroir. Avec le souvenir encore frais de Titan (l'Apple Car, donc je vous parlais encore ce week-end), miser sur une flotte de drones siglée Apple d'ici peu serait franchement optimiste. L'angle, lui, est quand même le bon. Pendant que tous les acteurs du secteur planchent sur les caméras, l'autonomie ou l'évitement d'obstacles, Apple va se positionner pile sur le problème le plus concret, la tuyauterie réseau qui décide en réalité si un essaim peut décoller ou pas. Reste la vraie question : la marque veut-elle un jour construire ces drones, ou simplement planter ses brevets là, au cas où le marché s'envolerait sans elle ?