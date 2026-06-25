L'Apple Store en ligne est fermé ! [màj]
Par Laurence - Mis à jour le
L’Apple Store en ligne est actuellement inaccessible. Comme à son habitude, la firme de Cupertino indique simplement qu’elle est en train d’effectuer des mises à jour de sa boutique. Si cette maintenance peut parfois précéder l’arrivée de nouveaux produits, tout porte à croire qu’Apple prépare surtout le lancement de son opération annuelle Back to School.
Depuis plusieurs années, Apple profite de l’été pour lancer son offre Back to School, destinée aux étudiants, enseignants et personnels des établissements scolaires. L’opération permet généralement de repartir avec des AirPods ou un autre accessoire offert à l’achat d’un Mac ou d’un iPad éligible.
L’an dernier, cette campagne avait débuté le 17 juin. Si le calendrier est légèrement décalé cette année, la mise hors ligne de l’Apple Store laisse penser que son lancement est désormais imminent.
Une nouveauté pourrait toutefois accompagner cette édition 2026. Apple a récemment renforcé les conditions d’accès à sa boutique Éducation en imposant une vérification de l’éligibilité des acheteurs. Jusqu’à présent, l’accès reposait essentiellement sur un système déclaratif, permettant à pratiquement n’importe qui de bénéficier des tarifs étudiants. On pourrait voir notamment une opération autour du MacBook Neo !
Comme toujours lorsqu’Apple ferme sa boutique en ligne, les spéculations vont bon train. Une maintenance de ce type peut parfois précéder l’arrivée de nouveaux produits, même si cela reste peu probable dans le contexte actuel. Plusieurs appareils sont effectivement attendus dans les prochains mois, parmi lesquels de nouveaux Mac Studio, Mac mini, Apple TV ou encore un HomePod mis à jour. Rien n’indique toutefois qu’ils seront annoncés aujourd’hui.
Une autre explication est également envisageable. Lors de la présentation des derniers résultats financiers, Tim Cook a indiqué qu’Apple serait amenée à augmenter les prix de certains produits afin de compenser la hausse du coût des composants. La fermeture temporaire de la boutique pourrait donc aussi servir à appliquer ces ajustements tarifaires.
Il faudra patienter encore quelques heures pour connaître le fin mot de l’histoire. Dès la réouverture de l’Apple Store, nous saurons s’il s’agit bien du lancement de l’opération Back to School… ou si Apple nous réserve une autre surprise.
MISE A JOUR : il a rouvert à 14h40... le temps de vérifier ce qu'il y a de changé ou pas...
Back to School en approche
Depuis plusieurs années, Apple profite de l’été pour lancer son offre Back to School, destinée aux étudiants, enseignants et personnels des établissements scolaires. L’opération permet généralement de repartir avec des AirPods ou un autre accessoire offert à l’achat d’un Mac ou d’un iPad éligible.
L’an dernier, cette campagne avait débuté le 17 juin. Si le calendrier est légèrement décalé cette année, la mise hors ligne de l’Apple Store laisse penser que son lancement est désormais imminent.
Une nouveauté pourrait toutefois accompagner cette édition 2026. Apple a récemment renforcé les conditions d’accès à sa boutique Éducation en imposant une vérification de l’éligibilité des acheteurs. Jusqu’à présent, l’accès reposait essentiellement sur un système déclaratif, permettant à pratiquement n’importe qui de bénéficier des tarifs étudiants. On pourrait voir notamment une opération autour du MacBook Neo !
De nouveaux produits… ou une simple mise à jour des prix ?
Comme toujours lorsqu’Apple ferme sa boutique en ligne, les spéculations vont bon train. Une maintenance de ce type peut parfois précéder l’arrivée de nouveaux produits, même si cela reste peu probable dans le contexte actuel. Plusieurs appareils sont effectivement attendus dans les prochains mois, parmi lesquels de nouveaux Mac Studio, Mac mini, Apple TV ou encore un HomePod mis à jour. Rien n’indique toutefois qu’ils seront annoncés aujourd’hui.
Une autre explication est également envisageable. Lors de la présentation des derniers résultats financiers, Tim Cook a indiqué qu’Apple serait amenée à augmenter les prix de certains produits afin de compenser la hausse du coût des composants. La fermeture temporaire de la boutique pourrait donc aussi servir à appliquer ces ajustements tarifaires.
Qu'en penser ?
Il faudra patienter encore quelques heures pour connaître le fin mot de l’histoire. Dès la réouverture de l’Apple Store, nous saurons s’il s’agit bien du lancement de l’opération Back to School… ou si Apple nous réserve une autre surprise.