L'Apple Store en ligne est fermé ! [màj]

MISE A JOUR : il a rouvert à 14h40... le temps de vérifier ce qu'il y a de changé ou pas...

Back to School en approche

De nouveaux produits… ou une simple mise à jour des prix ?

Qu'en penser ?



Il faudra patienter encore quelques heures pour connaître le fin mot de l’histoire. Dès la réouverture de l’Apple Store, nous saurons s’il s’agit bien du lancement de l’opération Back to School… ou si Apple nous réserve une autre surprise.





Depuis plusieurs années,L’opération permet généralement de repartir avec des AirPods ou un autre accessoire offert à l’achat d’un Mac ou d’un iPad éligible.L’an dernier, cette campagne avait. Si le calendrier est légèrement décalé cette année, la mise hors ligne de l’Apple Store laisse penser que son lancement est désormais imminent.Apple a récemment renforcé les conditions d’accès à sa boutique Éducation en imposant une vérification de l’éligibilité des acheteurs. Jusqu’à présent, l’accès reposait essentiellement sur un système déclaratif, permettant à pratiquement n’importe qui de bénéficier des tarifs étudiants.Comme toujours lorsqu’Apple ferme sa boutique en ligne,. Une maintenance de ce type peut parfois précéder l’arrivée de nouveaux produits, même si cela reste peu probable dans le contexte actuel. Plusieurs appareils sont effectivement attendus dans les prochains mois, parmi lesquels de nouveaux Mac Studio, Mac mini, Apple TV ou encore un HomePod mis à jour.Une autre explication est également envisageable. Lors de la présentation des derniers résultats financiers,. La fermeture temporaire de la boutique pourrait donc aussi servir à appliquer ces ajustements tarifaires.