Fini l'Apple Watch ? Apple préparerait une bague connectée
Par Laurence - Publié le
L’Apple Watch domine toujours largement le marché des montres connectées, mais un autre format connaît une croissance rapide : celui des bagues intelligentes. Portées par le succès de l’Oura Ring ou plus récemment de la Galaxy Ring de Samsung, ces accessoires séduisent de plus en plus d’utilisateurs à la recherche d’un suivi de santé discret. Selon une nouvelle rumeur, Apple pourrait à son tour préparer son entrée sur ce marché.
Lleaker Kosutami, connu pour avoir déjà partagé plusieurs informations sur les produits Apple, relance aujourd’hui les spéculations. Dans un message publié sur X, il affirme qu’Apple travaillerait actuellement sur une bague connectée. Dans un second message, il précise que ce projet viserait directement les références actuelles du secteur, à savoir l’Oura Ring et la Galaxy Ring de Samsung.
En revanche, aucune information technique n’accompagne cette fuite. Impossible donc de savoir si le développement en est à ses débuts ou si le produit est déjà plus avancé. Comme toujours avec ce type de rumeur, il convient donc de rester prudent.
Si les montres connectées restent les appareils de santé les plus populaires, les bagues intelligentes gagnent rapidement du terrain. Leur principal avantage réside dans leur discrétion. Elles permettent de suivre le sommeil, la fréquence cardiaque, la température corporelle ou encore certains indicateurs d’activité sans nécessiter le port permanent d’une montre.
L’Oura Ring est aujourd’hui considérée comme la référence du secteur, tandis que Samsung est récemment entré sur ce marché avec la Galaxy Ring. De nombreux observateurs estiment depuis plusieurs années qu’Apple pourrait proposer sa propre vision de ce type de produit, notamment grâce à son expertise dans les capteurs de santé développés pour l’Apple Watch.
La question principale reste toutefois celle du positionnement. L’Apple Watch constitue l’un des produits les plus rentables et les plus populaires du catalogue Apple. Il paraît donc peu probable que la firme lance un appareil susceptible de cannibaliser directement ses ventes.
Une Apple Ring pourrait au contraire compléter l’écosystème existant. Elle pourrait séduire les utilisateurs qui ne souhaitent pas porter une montre en permanence, notamment durant leur sommeil, ou servir de capteur supplémentaire pour améliorer la précision des mesures de santé.
Cette approche permettrait également à Apple de toucher un nouveau public, moins intéressé par les fonctionnalités d’une montre connectée mais sensible au suivi de la condition physique.
L’hypothèse d’une bague connectée Apple n’est pas nouvelle. Depuis plusieurs années, plusieurs brevets déposés par la firme décrivent des anneaux capables d’intégrer des capteurs biométriques, des commandes gestuelles ou encore des interactions avec d’autres appareils de l’écosystème Apple.
Jusqu’à présent, aucun de ces brevets n’a toutefois débouché sur un produit commercial. La nouvelle fuite de Kosutami est donc la première à évoquer un développement actif plutôt qu’une simple protection intellectuelle.
L’arrivée d’une Apple Ring serait finalement assez logique. Apple dispose déjà d’une expertise reconnue dans le domaine des capteurs de santé, des processeurs basse consommation et des services associés comme Santé ou Fitness+. Reste à savoir si la firme souhaite réellement créer une alternative à l’Apple Watch ou plutôt un produit complémentaire. Pour l’instant, cette rumeur repose uniquement sur les déclarations d’un leaker, mais elle témoigne de l’intérêt croissant que suscite le marché des bagues connectées, devenu l’un des segments les plus dynamiques des objets connectés.
Une nouvelle fuite évoque un projet chez Apple
Lleaker Kosutami, connu pour avoir déjà partagé plusieurs informations sur les produits Apple, relance aujourd’hui les spéculations. Dans un message publié sur X, il affirme qu’Apple travaillerait actuellement sur une bague connectée. Dans un second message, il précise que ce projet viserait directement les références actuelles du secteur, à savoir l’Oura Ring et la Galaxy Ring de Samsung.
En revanche, aucune information technique n’accompagne cette fuite. Impossible donc de savoir si le développement en est à ses débuts ou si le produit est déjà plus avancé. Comme toujours avec ce type de rumeur, il convient donc de rester prudent.
Un marché en pleine croissance
Si les montres connectées restent les appareils de santé les plus populaires, les bagues intelligentes gagnent rapidement du terrain. Leur principal avantage réside dans leur discrétion. Elles permettent de suivre le sommeil, la fréquence cardiaque, la température corporelle ou encore certains indicateurs d’activité sans nécessiter le port permanent d’une montre.
L’Oura Ring est aujourd’hui considérée comme la référence du secteur, tandis que Samsung est récemment entré sur ce marché avec la Galaxy Ring. De nombreux observateurs estiment depuis plusieurs années qu’Apple pourrait proposer sa propre vision de ce type de produit, notamment grâce à son expertise dans les capteurs de santé développés pour l’Apple Watch.
Quel rôle face à l’Apple Watch ?
La question principale reste toutefois celle du positionnement. L’Apple Watch constitue l’un des produits les plus rentables et les plus populaires du catalogue Apple. Il paraît donc peu probable que la firme lance un appareil susceptible de cannibaliser directement ses ventes.
Une Apple Ring pourrait au contraire compléter l’écosystème existant. Elle pourrait séduire les utilisateurs qui ne souhaitent pas porter une montre en permanence, notamment durant leur sommeil, ou servir de capteur supplémentaire pour améliorer la précision des mesures de santé.
Cette approche permettrait également à Apple de toucher un nouveau public, moins intéressé par les fonctionnalités d’une montre connectée mais sensible au suivi de la condition physique.
Une idée qui revient régulièrement
L’hypothèse d’une bague connectée Apple n’est pas nouvelle. Depuis plusieurs années, plusieurs brevets déposés par la firme décrivent des anneaux capables d’intégrer des capteurs biométriques, des commandes gestuelles ou encore des interactions avec d’autres appareils de l’écosystème Apple.
Jusqu’à présent, aucun de ces brevets n’a toutefois débouché sur un produit commercial. La nouvelle fuite de Kosutami est donc la première à évoquer un développement actif plutôt qu’une simple protection intellectuelle.
Qu’en penser ?
L’arrivée d’une Apple Ring serait finalement assez logique. Apple dispose déjà d’une expertise reconnue dans le domaine des capteurs de santé, des processeurs basse consommation et des services associés comme Santé ou Fitness+. Reste à savoir si la firme souhaite réellement créer une alternative à l’Apple Watch ou plutôt un produit complémentaire. Pour l’instant, cette rumeur repose uniquement sur les déclarations d’un leaker, mais elle témoigne de l’intérêt croissant que suscite le marché des bagues connectées, devenu l’un des segments les plus dynamiques des objets connectés.