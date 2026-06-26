Fini l'Apple Watch ? Apple préparerait une bague connectée

Qu’en penser ?



L’arrivée d’une Apple Ring serait finalement assez logique. Apple dispose déjà d’une expertise reconnue dans le domaine des capteurs de santé, des processeurs basse consommation et des services associés comme Santé ou Fitness+. Reste à savoir si la firme souhaite réellement créer une alternative à l’Apple Watch ou plutôt un produit complémentaire. Pour l’instant, cette rumeur repose uniquement sur les déclarations d’un leaker, mais elle témoigne de l’intérêt croissant que suscite le marché des bagues connectées, devenu l’un des segments les plus dynamiques des objets connectés.