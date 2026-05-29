Oura ring 5 : cette bague IA peut-elle remplacer l'Apple Watch ?
Par Laurence - Publié le
Oura dévoile sa nouvelle Oura Ring 5, une bague connectée qui cherche clairement à franchir un cap face aux montres connectées. Plus discrète, plus fine et enrichie de nouvelles fonctions santé, cette cinquième génération veut rendre le suivi biométrique encore plus naturel au quotidien.
La principale nouveauté concerne le design. L’Oura Ring 5 devient nettement plus compacte avec une largeur réduite à 6,09 mm contre près de 8 mm auparavant, et une épaisseur de seulement 2,29 mm. Oura explique avoir entièrement revu les composants électroniques, les capteurs, l’architecture interne, et la batterie.
Le résultat est une bague qui ressemble désormais beaucoup plus à une alliance classique qu’aux précédentes générations souvent jugées trop épaisses. Malgré cette miniaturisation, l’autonomie reste annoncée à environ une semaine, un point toujours avantageux face à de nombreuses montres connectées.
La marque introduit également une nouvelle fonction baptisée Health Radar. Le système analyse en permanence plusieurs données biométriques afin d’identifier certaines tendances ou anomalies avant qu’elles ne deviennent problématiques.
L’Oura Ring 5 ajoute notamment un suivi de la pression artérielle nocturne. La bague analyse les variations de tension pendant le sommeil afin de détecter d’éventuels signes de stress cardiovasculaire ou d’hypertension. L’idée est logique : durant la nuit, le corps subit moins d’influences liées au stress, à l’activité ou à la caféine, ce qui permet parfois de mieux repérer certaines anomalies.
Oura améliore aussi l’analyse respiratoire nocturne avec une vue en glissement sur 30 jours. L’objectif est d’aider l’utilisateur à mieux comprendre certaines perturbations du sommeil ou changements respiratoires pouvant nécessiter un suivi médical.
La marque mise également davantage sur l’intelligence artificielle avec un partenariat avec Counsel Health afin d’intégrer des fonctions de soins assistées par IA directement dans l’application. L’application peut désormais importer des données médicales externes grâce à une nouvelle fonction Health Records.
Avec cette nouvelle génération, Oura continue de se positionner comme l’une des alternatives les plus crédibles à l’Apple Watch sur la partie santé et bien-être. La bague présente plusieurs avantages en fonction de son usage : elle est beaucoup plus discrète, plus légère, sans écran (sauf pour ceux qui en veulent un) et avec une autonomie nettement supérieure.
Apple conserve évidemment un écosystème plus complet et davantage de fonctions sportives, mais le marché des smart rings devient progressivement un segment à part entière avec un public très exigeant. Les bagues connectées séduisent notamment par leur capacité à proposer un suivi santé quasi invisible, sans notifications permanentes ni interaction constante.
L’Oura Ring 5 est disponible en précommande à partir de 429 euros en noir et argent, et jusqu’à 529 euros pour certaines finitions premium. Comme les précédentes versions, un abonnement reste nécessaire pour accéder aux fonctions avancées : 5,99 euros par mois ou 69,99 euros par an.
Avec cette Oura Ring 5, Oura montre que les bagues connectées commencent sérieusement à concurrencer certaines fonctions des montres connectées traditionnelles. Et à mesure que les capteurs deviennent plus petits et plus précis, le suivi biométrique invisible pourrait rapidement devenir l’un des prochains grands marchés des objets connectés.
Une bague beaucoup plus discrète
La principale nouveauté concerne le design. L’Oura Ring 5 devient nettement plus compacte avec une largeur réduite à 6,09 mm contre près de 8 mm auparavant, et une épaisseur de seulement 2,29 mm. Oura explique avoir entièrement revu les composants électroniques, les capteurs, l’architecture interne, et la batterie.
Le résultat est une bague qui ressemble désormais beaucoup plus à une alliance classique qu’aux précédentes générations souvent jugées trop épaisses. Malgré cette miniaturisation, l’autonomie reste annoncée à environ une semaine, un point toujours avantageux face à de nombreuses montres connectées.
Un suivi santé encore plus poussé
La marque introduit également une nouvelle fonction baptisée Health Radar. Le système analyse en permanence plusieurs données biométriques afin d’identifier certaines tendances ou anomalies avant qu’elles ne deviennent problématiques.
L’Oura Ring 5 ajoute notamment un suivi de la pression artérielle nocturne. La bague analyse les variations de tension pendant le sommeil afin de détecter d’éventuels signes de stress cardiovasculaire ou d’hypertension. L’idée est logique : durant la nuit, le corps subit moins d’influences liées au stress, à l’activité ou à la caféine, ce qui permet parfois de mieux repérer certaines anomalies.
Un suivi respiratoire plus avancé
Oura améliore aussi l’analyse respiratoire nocturne avec une vue en glissement sur 30 jours. L’objectif est d’aider l’utilisateur à mieux comprendre certaines perturbations du sommeil ou changements respiratoires pouvant nécessiter un suivi médical.
La marque mise également davantage sur l’intelligence artificielle avec un partenariat avec Counsel Health afin d’intégrer des fonctions de soins assistées par IA directement dans l’application. L’application peut désormais importer des données médicales externes grâce à une nouvelle fonction Health Records.
Une vraie alternative à l’Apple Watch ?
Avec cette nouvelle génération, Oura continue de se positionner comme l’une des alternatives les plus crédibles à l’Apple Watch sur la partie santé et bien-être. La bague présente plusieurs avantages en fonction de son usage : elle est beaucoup plus discrète, plus légère, sans écran (sauf pour ceux qui en veulent un) et avec une autonomie nettement supérieure.
Apple conserve évidemment un écosystème plus complet et davantage de fonctions sportives, mais le marché des smart rings devient progressivement un segment à part entière avec un public très exigeant. Les bagues connectées séduisent notamment par leur capacité à proposer un suivi santé quasi invisible, sans notifications permanentes ni interaction constante.
Prix et disponibilité
L’Oura Ring 5 est disponible en précommande à partir de 429 euros en noir et argent, et jusqu’à 529 euros pour certaines finitions premium. Comme les précédentes versions, un abonnement reste nécessaire pour accéder aux fonctions avancées : 5,99 euros par mois ou 69,99 euros par an.
Qu’en penser ?
Avec cette Oura Ring 5, Oura montre que les bagues connectées commencent sérieusement à concurrencer certaines fonctions des montres connectées traditionnelles. Et à mesure que les capteurs deviennent plus petits et plus précis, le suivi biométrique invisible pourrait rapidement devenir l’un des prochains grands marchés des objets connectés.