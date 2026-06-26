Xcode 26.6 : Apple fait entrer Gemini, le moteur IA de Google, dans son assistant de code
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple a publié Xcode 26.6 le 25 juin, et la vraie nouvelle n'est pas du côté des outils pour développeurs. L'assistant de code de l'environnement accueille désormais Gemini, le moteur d'intelligence artificielle de Google, juste à côté du Claude d'Anthropic et du Codex d'OpenAI déjà présents. Voir Cupertino dérouler le tapis rouge à son rival le plus frontal, ça se savoure.
Pendant des années, Apple a tenu l'intelligence artificielle des autres soigneusement à distance. Et voilà qu'elle installe le moteur de Google, son concurrent le plus direct sur mobile, au cœur même de l'outil avec lequel on fabrique les applications iPhone. L'ironie est belle. Sauf que la marque l'assume sans le moindre complexe, en posant une règle toute simple, le choix du modèle revient au développeur et à personne d'autre, libre de prendre Claude, Codex ou Gemini selon son humeur et son budget, pendant qu'Apple se contente de fournir la prise et reste soigneusement neutre dans l'affaire.
La version est disponible sur le Mac App Store et embarque au passage la dernière mouture du langage Swift et les kits de développement des prochains systèmes de la marque, mais le vrai changement tient en un mot, Gemini. Les développeurs qui suivaient la branche bêta y avaient déjà accès depuis le 10 juin, et cette version stable l'ouvre maintenant à tout le monde, sans avoir à jongler avec les préversions. Apple en profite pour rendre son logiciel compatible avec d'autres agents grâce à un protocole ouvert, ce qui laisse clairement la porte ouverte à une liste bien plus longue que ces trois-là.
En pratique, rien de bien compliqué. Un développeur indépendant récupère sa clé d'accès directement sur la plateforme de Google, avec un palier gratuit pour se lancer et un palier payant pour les modèles les plus perfectionnés, là où les entreprises passent par une offre dédiée assortie de quotas et de règles de confidentialité maison. Une fois la clé collée dans les réglages de Xcode et rangée dans le trousseau sécurisé du Mac, Gemini se met au travail tranquillement, relit le code, traque les bugs et bâtit des fonctions entières sans jamais vous faire quitter l'éditeur.
Difficile de ne pas y voir un aveu d'échec autant qu'une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, parce que choisir librement entre Gemini, Claude et Codex sans quitter Xcode, c'est exactement ce que les développeurs réclamaient depuis des mois. Aveu, parce qu'une marque aussi attachée à son jardin clos qui finit par accueillir Google sous son toit, ça en dit long sur le retard pris dans la course à l'IA. Au fond, pour celui qui code, la stratégie de Cupertino pèse assez peu. Avoir les trois meilleurs assistants du marché à portée de clic dans l'outil officiel, c'est tout bénèf', et tant pis pour l'orgueil de la marque.
Un vieux rival invité à la table
Pendant des années, Apple a tenu l'intelligence artificielle des autres soigneusement à distance. Et voilà qu'elle installe le moteur de Google, son concurrent le plus direct sur mobile, au cœur même de l'outil avec lequel on fabrique les applications iPhone. L'ironie est belle. Sauf que la marque l'assume sans le moindre complexe, en posant une règle toute simple, le choix du modèle revient au développeur et à personne d'autre, libre de prendre Claude, Codex ou Gemini selon son humeur et son budget, pendant qu'Apple se contente de fournir la prise et reste soigneusement neutre dans l'affaire.
Ce que change vraiment la mise à jour
La version est disponible sur le Mac App Store et embarque au passage la dernière mouture du langage Swift et les kits de développement des prochains systèmes de la marque, mais le vrai changement tient en un mot, Gemini. Les développeurs qui suivaient la branche bêta y avaient déjà accès depuis le 10 juin, et cette version stable l'ouvre maintenant à tout le monde, sans avoir à jongler avec les préversions. Apple en profite pour rendre son logiciel compatible avec d'autres agents grâce à un protocole ouvert, ce qui laisse clairement la porte ouverte à une liste bien plus longue que ces trois-là.
Comment on branche Gemini ?
En pratique, rien de bien compliqué. Un développeur indépendant récupère sa clé d'accès directement sur la plateforme de Google, avec un palier gratuit pour se lancer et un palier payant pour les modèles les plus perfectionnés, là où les entreprises passent par une offre dédiée assortie de quotas et de règles de confidentialité maison. Une fois la clé collée dans les réglages de Xcode et rangée dans le trousseau sécurisé du Mac, Gemini se met au travail tranquillement, relit le code, traque les bugs et bâtit des fonctions entières sans jamais vous faire quitter l'éditeur.
On en dit quoi ?
Difficile de ne pas y voir un aveu d'échec autant qu'une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, parce que choisir librement entre Gemini, Claude et Codex sans quitter Xcode, c'est exactement ce que les développeurs réclamaient depuis des mois. Aveu, parce qu'une marque aussi attachée à son jardin clos qui finit par accueillir Google sous son toit, ça en dit long sur le retard pris dans la course à l'IA. Au fond, pour celui qui code, la stratégie de Cupertino pèse assez peu. Avoir les trois meilleurs assistants du marché à portée de clic dans l'outil officiel, c'est tout bénèf', et tant pis pour l'orgueil de la marque.