Xcode 26.6 : Apple fait entrer Gemini, le moteur IA de Google, dans son assistant de code

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas y voir un aveu d'échec autant qu'une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, parce que choisir librement entre Gemini, Claude et Codex sans quitter Xcode, c'est exactement ce que les développeurs réclamaient depuis des mois. Aveu, parce qu'une marque aussi attachée à son jardin clos qui finit par accueillir Google sous son toit, ça en dit long sur le retard pris dans la course à l'IA. Au fond, pour celui qui code, la stratégie de Cupertino pèse assez peu. Avoir les trois meilleurs assistants du marché à portée de clic dans l'outil officiel, c'est tout bénèf', et tant pis pour l'orgueil de la marque.