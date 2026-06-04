Siri dopé à Gemini : Apple s’appuierait sur Google Cloud et Nvidia
Par Laurence - Publié le
À quelques jours de la WWDC 2026, de nouveaux détails émergent sur la refonte majeure de Siri attendue avec iOS 27. Après avoir révélé qu'Apple comptait s'appuyer sur Gemini de Google pour certaines requêtes complexes, The Information apporte aujourd'hui de nouvelles précisions sur l'infrastructure qui se cache derrière cette future génération d'Apple Intelligence.
Après quelques rumeurs, Apple utiliserait bien une version sous licence du modèle Gemini de Google afin de traiter certaines requêtes adressées à Siri. Pour faire fonctionner cette infrastructure, la firme s'appuiera sur les centres de données Google Cloud équipés des dernières puces Nvidia Blackwell B200. Soit les mêmes technologies qui alimentent actuellement la course mondiale à l'IA générative.
Ces accélérateurs IA représentent aujourd'hui ce qui se fait de plus puissant chez Nvidia pour l'entraînement et l'inférence des grands modèles de langage. Successeurs de l'architecture Hopper, les Blackwell ont été conçus pour exécuter des modèles comportant plusieurs centaines de milliards, voire plusieurs milliers de milliards de paramètres.
L'utilisation de serveurs externes et de modèles développés par Google soulève évidemment une question centrale pour Cupertino, celle de la confidentialité des données. Selon The Information, Apple a validé l'utilisation de la technologie
Ce mécanisme chiffre les données directement pendant leur traitement au sein des GPU, empêchant théoriquement tout accès non autorisé aux informations traitées, y compris dans un environnement cloud partagé.
Nvidia explique que cette technologie permet de préserver l'intégrité et la confidentialité des modèles d'IA tout en conservant des performances proches d'une exécution classique. Une garantie indispensable pour Apple, dont le discours marketing autour d'Apple Intelligence repose largement sur la protection de la vie privée.
Cette approche marque néanmoins un changement majeur dans l'approche d'Apple.Traditionnellement, elle cherche à contrôler l'ensemble des briques essentielles de ses produits : matériel, logiciels, puces, systèmes d'exploitation et services.
Or, dans ce cas précis, Apple délèguerait une partie de l'infrastructure à Google et dépendrait également des technologies Nvidia pour certaines fonctions avancées de Siri. Le rapport souligne d'ailleurs que le rôle exact de Private Cloud Compute reste encore flou. Présenté l'an dernier comme la solution maison permettant d'exécuter certaines tâches d'Apple Intelligence dans le cloud tout en préservant la confidentialité, ce système pourrait cohabiter avec Gemini ou être réservé à d'autres usages.
Ces révélations confirment en tout cas ce que plusieurs sources évoquent depuis des mois : Apple semble avoir choisi la voie pragmatique pour accélérer le développement de sa nouvelle IA. Plutôt que d'attendre plusieurs années pour bâtir une infrastructure équivalente à celle de Google, OpenAI ou Anthropic, la firme californienne préfère s'appuyer sur des partenaires déjà bien établis.
Cette information illustre bien le dilemme auquel Apple est confrontée. L'entreprise veut proposer une IA capable de rivaliser avec ChatGPT, Gemini ou Claude, tout en conservant son image de championne de la confidentialité. En s'appuyant sur Google Cloud et les puces Nvidia Blackwell, Apple reconnaît implicitement qu'elle ne dispose pas encore de toute l'infrastructure nécessaire pour soutenir cette ambition seule.
La question sera désormais de savoir si les utilisateurs accepteront qu'une partie des requêtes Siri transite par des technologies développées par Google, même sous les garanties de sécurité promises par Apple.
Des puces Nvidia Blackwell derrière Siri
Après quelques rumeurs, Apple utiliserait bien une version sous licence du modèle Gemini de Google afin de traiter certaines requêtes adressées à Siri. Pour faire fonctionner cette infrastructure, la firme s'appuiera sur les centres de données Google Cloud équipés des dernières puces Nvidia Blackwell B200. Soit les mêmes technologies qui alimentent actuellement la course mondiale à l'IA générative.
Ces accélérateurs IA représentent aujourd'hui ce qui se fait de plus puissant chez Nvidia pour l'entraînement et l'inférence des grands modèles de langage. Successeurs de l'architecture Hopper, les Blackwell ont été conçus pour exécuter des modèles comportant plusieurs centaines de milliards, voire plusieurs milliers de milliards de paramètres.
Quid de la confidentialité ?
L'utilisation de serveurs externes et de modèles développés par Google soulève évidemment une question centrale pour Cupertino, celle de la confidentialité des données. Selon The Information, Apple a validé l'utilisation de la technologie
Confidential Computingdéveloppée par Nvidia.
Ce mécanisme chiffre les données directement pendant leur traitement au sein des GPU, empêchant théoriquement tout accès non autorisé aux informations traitées, y compris dans un environnement cloud partagé.
Nvidia explique que cette technologie permet de préserver l'intégrité et la confidentialité des modèles d'IA tout en conservant des performances proches d'une exécution classique. Une garantie indispensable pour Apple, dont le discours marketing autour d'Apple Intelligence repose largement sur la protection de la vie privée.
Une stratégie inhabituelle pour Cupertino
Cette approche marque néanmoins un changement majeur dans l'approche d'Apple.Traditionnellement, elle cherche à contrôler l'ensemble des briques essentielles de ses produits : matériel, logiciels, puces, systèmes d'exploitation et services.
Or, dans ce cas précis, Apple délèguerait une partie de l'infrastructure à Google et dépendrait également des technologies Nvidia pour certaines fonctions avancées de Siri. Le rapport souligne d'ailleurs que le rôle exact de Private Cloud Compute reste encore flou. Présenté l'an dernier comme la solution maison permettant d'exécuter certaines tâches d'Apple Intelligence dans le cloud tout en préservant la confidentialité, ce système pourrait cohabiter avec Gemini ou être réservé à d'autres usages.
Qu'en penser ?
Ces révélations confirment en tout cas ce que plusieurs sources évoquent depuis des mois : Apple semble avoir choisi la voie pragmatique pour accélérer le développement de sa nouvelle IA. Plutôt que d'attendre plusieurs années pour bâtir une infrastructure équivalente à celle de Google, OpenAI ou Anthropic, la firme californienne préfère s'appuyer sur des partenaires déjà bien établis.
Cette information illustre bien le dilemme auquel Apple est confrontée. L'entreprise veut proposer une IA capable de rivaliser avec ChatGPT, Gemini ou Claude, tout en conservant son image de championne de la confidentialité. En s'appuyant sur Google Cloud et les puces Nvidia Blackwell, Apple reconnaît implicitement qu'elle ne dispose pas encore de toute l'infrastructure nécessaire pour soutenir cette ambition seule.
La question sera désormais de savoir si les utilisateurs accepteront qu'une partie des requêtes Siri transite par des technologies développées par Google, même sous les garanties de sécurité promises par Apple.