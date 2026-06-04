Siri dopé à Gemini : Apple s’appuierait sur Google Cloud et Nvidia

Qu'en penser ?



Ces révélations confirment en tout cas ce que plusieurs sources évoquent depuis des mois : Apple semble avoir choisi la voie pragmatique pour accélérer le développement de sa nouvelle IA. Plutôt que d'attendre plusieurs années pour bâtir une infrastructure équivalente à celle de Google, OpenAI ou Anthropic, la firme californienne préfère s'appuyer sur des partenaires déjà bien établis.



Cette information illustre bien le dilemme auquel Apple est confrontée. L'entreprise veut proposer une IA capable de rivaliser avec ChatGPT, Gemini ou Claude, tout en conservant son image de championne de la confidentialité. En s'appuyant sur Google Cloud et les puces Nvidia Blackwell, Apple reconnaît implicitement qu'elle ne dispose pas encore de toute l'infrastructure nécessaire pour soutenir cette ambition seule.



La question sera désormais de savoir si les utilisateurs accepteront qu'une partie des requêtes Siri transite par des technologies développées par Google, même sous les garanties de sécurité promises par Apple.