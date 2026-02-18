Claude Sonnet 4.6 : Anthropic veut démocratiser son IA pour le code et le travail de bureau
Par Laurence - Publié le
Anthropic vient d'annoncer une mise à jour majeure de son modèle Claude Sonnet, désormais proposé en version 4.6. Il est évidemment présenté comme la version la plus capable à ce jour, avec des améliorations notables en programmation, usage informatique, raisonnement sur de longs contextes, planification agentique, travail de bureau et design.
Cette nouvelle version devient le modèle par défaut pour les utilisateurs des offres Free et Pro, et bénéficie d’un contexte étendu jusqu’à 1 million de tokens, un seuil désormais stratégique pour les usages professionnels complexes.
Claude Sonnet 4.6 gagne en cohérence et en respect des instructions, en particulier pour les tâches de développement. Anthropic souligne également de nettes améliorations dans les usages dits de computer use : navigation dans des interfaces, interaction avec des applications, et automatisation de tâches auparavant réservées au modèle Opus.
Concrètement, Sonnet 4.6 serait désormais capable d’exécuter à un niveau proche de celui d’un humain des actions comme naviguer dans un tableur complexe, compléter un formulaire web en plusieurs étapes, ou enchaîner des tâches administratives ou bureautiques structurées. Des scénarios qui, jusqu’ici, nécessitaient souvent de recourir à des modèles plus coûteux.
Anthropic positionne clairement Sonnet 4.6 comme une alternative plus accessible à Opus, avec un niveau d’intelligence comparable pour de nombreux cas d’usage courants. Le modèle conserverait un profil comportemental décrit comme
Opus 4.6 reste néanmoins la référence pour le codage agentique avancé, l’exécution autonome de code, et le raisonnement multidisciplinaire complexe. Mais face à Sonnet 4.5, la progression est jugée mesurable et significative, ce qui renforce l’attractivité de Sonnet 4.6 pour un large éventail de professionnels.
Autre évolution notable : Claude 4.6 est disponible dès aujourd’hui pour l’ensemble des offres, y compris gratuites. Anthropic en profite pour étendre plusieurs fonctionnalités aux utilisateurs Free, avec notamment : la création de fichiers, l’accès à des connecteurs, des skills supplémentaires, et des mécanismes de compaction pour mieux gérer les longs contextes.
Cette décision va dans le sens d’une démocratisation accrue des outils d’IA avancés, tout en renforçant la compétitivité de Claude face à des modèles concurrents de plus en plus agressifs sur le plan fonctionnel.
Avec Sonnet 4.6, Anthropic affine sa segmentation : Opus reste le choix premium pour les usages les plus exigeants, tandis que Sonnet s’impose comme un véritable modèle polyvalent, capable de couvrir aussi bien le code que les tâches de bureau ou la manipulation de grands volumes d’information. Cette évolution confirme la volonté d’Anthropic de faire de Claude un assistant généraliste crédible, aussi bien pour les développeurs que pour les utilisateurs professionnels au sens large.
Des progrès marqués en code et en tâches bureautiques
Cette nouvelle version devient le modèle par défaut pour les utilisateurs des offres Free et Pro, et bénéficie d’un contexte étendu jusqu’à 1 million de tokens, un seuil désormais stratégique pour les usages professionnels complexes.
Claude Sonnet 4.6 gagne en cohérence et en respect des instructions, en particulier pour les tâches de développement. Anthropic souligne également de nettes améliorations dans les usages dits de computer use : navigation dans des interfaces, interaction avec des applications, et automatisation de tâches auparavant réservées au modèle Opus.
Concrètement, Sonnet 4.6 serait désormais capable d’exécuter à un niveau proche de celui d’un humain des actions comme naviguer dans un tableur complexe, compléter un formulaire web en plusieurs étapes, ou enchaîner des tâches administratives ou bureautiques structurées. Des scénarios qui, jusqu’ici, nécessitaient souvent de recourir à des modèles plus coûteux.
Une intelligence proche d’Opus, à moindre coût
Anthropic positionne clairement Sonnet 4.6 comme une alternative plus accessible à Opus, avec un niveau d’intelligence comparable pour de nombreux cas d’usage courants. Le modèle conserverait un profil comportemental décrit comme
chaleureux, honnête, prosocial, parfois drôle, tout en affichant des comportements de sécurité solides et sans signaux préoccupants en matière de désalignement sur des tâches à fort enjeu.
Opus 4.6 reste néanmoins la référence pour le codage agentique avancé, l’exécution autonome de code, et le raisonnement multidisciplinaire complexe. Mais face à Sonnet 4.5, la progression est jugée mesurable et significative, ce qui renforce l’attractivité de Sonnet 4.6 pour un large éventail de professionnels.
Une ouverture accrue pour les utilisateurs gratuits
Autre évolution notable : Claude 4.6 est disponible dès aujourd’hui pour l’ensemble des offres, y compris gratuites. Anthropic en profite pour étendre plusieurs fonctionnalités aux utilisateurs Free, avec notamment : la création de fichiers, l’accès à des connecteurs, des skills supplémentaires, et des mécanismes de compaction pour mieux gérer les longs contextes.
Cette décision va dans le sens d’une démocratisation accrue des outils d’IA avancés, tout en renforçant la compétitivité de Claude face à des modèles concurrents de plus en plus agressifs sur le plan fonctionnel.
Qu'en penser ?
Avec Sonnet 4.6, Anthropic affine sa segmentation : Opus reste le choix premium pour les usages les plus exigeants, tandis que Sonnet s’impose comme un véritable modèle polyvalent, capable de couvrir aussi bien le code que les tâches de bureau ou la manipulation de grands volumes d’information. Cette évolution confirme la volonté d’Anthropic de faire de Claude un assistant généraliste crédible, aussi bien pour les développeurs que pour les utilisateurs professionnels au sens large.