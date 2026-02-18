Claude Sonnet 4.6 : Anthropic veut démocratiser son IA pour le code et le travail de bureau

Des progrès marqués en code et en tâches bureautiques

Une intelligence proche d’Opus, à moindre coût

chaleureux, honnête, prosocial, parfois drôle

Une ouverture accrue pour les utilisateurs gratuits

Qu'en penser ?



Avec Sonnet 4.6, Anthropic affine sa segmentation : Opus reste le choix premium pour les usages les plus exigeants, tandis que Sonnet s’impose comme un véritable modèle polyvalent, capable de couvrir aussi bien le code que les tâches de bureau ou la manipulation de grands volumes d’information. Cette évolution confirme la volonté d’Anthropic de faire de Claude un assistant généraliste crédible, aussi bien pour les développeurs que pour les utilisateurs professionnels au sens large.

Cette nouvelle version devient le, et bénéficie d’un contexte étendu jusqu’à 1 million de tokens, un seuil désormais stratégique pour les usages professionnels complexes., en particulier pour les tâches de développement. Anthropic souligne également de nettes améliorations dans les usages dits de computer use : navigation dans des interfaces, interaction avec des applications, et automatisation de tâches auparavant réservées au modèle Opus.Concrètement,des actions comme naviguer dans un tableur complexe, compléter un formulaire web en plusieurs étapes, ou enchaîner des tâches administratives ou bureautiques structurées. Des scénarios qui, jusqu’ici, nécessitaient souvent de recourir à des modèles plus coûteux., avec un niveau d’intelligence comparable pour de nombreux cas d’usage courants. Le modèle conserverait un profil comportemental décrit comme, tout en affichant des comportements de sécurité solides et sans signaux préoccupants en matière desur des tâches à fort enjeu., l’exécution autonome de code, et le raisonnement multidisciplinaire complexe. Mais face à Sonnet 4.5, la progression est jugée mesurable et significative, ce qui renforce l’attractivité de Sonnet 4.6 pour un large éventail de professionnels.Autre évolution notable :. Anthropic en profite pour étendre plusieurs fonctionnalités aux utilisateurs Free, avec notamment : la création de fichiers, l’accès à des connecteurs, des skills supplémentaires, et des mécanismes de compaction pour mieux gérer les longs contextes., tout en renforçant la compétitivité de Claude face à des modèles concurrents de plus en plus agressifs sur le plan fonctionnel.