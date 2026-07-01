Final Cut Pro, Pixelmator et Logic Pro : Apple muscle ses app créatives à l'IA
Par Laurence - Publié le
Apple continue d’enrichir Apple Creator Studio, son abonnement destiné aux créateurs de contenu. La firme annonce aujourd’hui une importante série de mises à jour pour Pixelmator Pro, Final Cut Pro, Logic Pro, mais aussi Pages, Numbers et Keynote. Au programme : davantage d’intégration entre les applications, plusieurs nouveaux outils dopés à l’intelligence artificielle et un aperçu de ce qui arrivera prochainement avec iOS 27.
L’une des principales nouveautés concerne l’intégration de Pixelmator Pro avec les autres applications Apple. Désormais, il sera possible d’ouvrir directement une image depuis Final Cut Pro, Pages, Numbers ou Keynote afin de profiter des outils avancés de retouche de Pixelmator. Une fois les modifications terminées, elles seront automatiquement enregistrées dans le document d’origine, sans manipulation supplémentaire.
Pixelmator accueille également un nouveau Content Hub, ainsi que des fonctions de génération d’images par intelligence artificielle. Les utilisateurs pourront aussi créer automatiquement des formes vectorielles personnalisées, une fonctionnalité qui arrive également dans Pages, Numbers et Keynote.
Apple continue également d’automatiser plusieurs tâches dans Final Cut Pro. Parmi les nouveautés figurent un générateur automatique de sous-titres (Generate Captions), un système de détection automatique des plans (Edit Detection) ainsi qu’un nouvel outil Auto Mask, capable d’isoler plus facilement un sujet dans une vidéo.
Apple ajoute aussi de nouveaux Creator Themes, comprenant plusieurs formats adaptés aux réseaux sociaux, des titres dynamiques ainsi que des arrière-plans personnalisables.
Logic Pro bénéficie notamment d’une nouvelle version de Chord ID, d’un projet de production baptisé Producer Project et d’un nouveau mode de synchronisation granulaire au sein du synthétiseur Alchemy, destiné à enrichir les possibilités de création sonore.
Apple en a profité pour dévoiler plusieurs fonctions prévues avec iOS 27. L’application Freeform pourra générer automatiquement des formes et ouvrir directement une image dans Pixelmator Pro pour la modifier. La future mise à jour apportera également un mode sombre, la possibilité d’organiser les tableaux dans des dossiers et, enfin, la prise en charge du dessin directement sur Mac.
Ces nouveautés s’inscrivent dans la stratégie d’Apple visant à faire de Creator Studio une véritable suite professionnelle intégrée. L’abonnement, proposé à 12,99 dollars par mois, donne accès à Pixelmator Pro, Final Cut Pro, Logic Pro ainsi qu’à des fonctionnalités exclusives dans les applications iWork.
Apple accélère clairement l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses outils de création. Sans chercher à remplacer les professionnels, la firme automatise progressivement les tâches les plus répétitives tout en renforçant les liens entre ses différentes applications. Cette stratégie permet de construire un véritable écosystème créatif où retouche photo, montage vidéo, musique et bureautique fonctionnent désormais de manière beaucoup plus fluide.
Apple Creator Studio
Pixelmator devient le cœur de l’écosystème créatif
L’une des principales nouveautés concerne l’intégration de Pixelmator Pro avec les autres applications Apple. Désormais, il sera possible d’ouvrir directement une image depuis Final Cut Pro, Pages, Numbers ou Keynote afin de profiter des outils avancés de retouche de Pixelmator. Une fois les modifications terminées, elles seront automatiquement enregistrées dans le document d’origine, sans manipulation supplémentaire.
Pixelmator accueille également un nouveau Content Hub, ainsi que des fonctions de génération d’images par intelligence artificielle. Les utilisateurs pourront aussi créer automatiquement des formes vectorielles personnalisées, une fonctionnalité qui arrive également dans Pages, Numbers et Keynote.
Miser encore davantage sur l’IA
Apple continue également d’automatiser plusieurs tâches dans Final Cut Pro. Parmi les nouveautés figurent un générateur automatique de sous-titres (Generate Captions), un système de détection automatique des plans (Edit Detection) ainsi qu’un nouvel outil Auto Mask, capable d’isoler plus facilement un sujet dans une vidéo.
Apple ajoute aussi de nouveaux Creator Themes, comprenant plusieurs formats adaptés aux réseaux sociaux, des titres dynamiques ainsi que des arrière-plans personnalisables.
Logic Pro bénéficie notamment d’une nouvelle version de Chord ID, d’un projet de production baptisé Producer Project et d’un nouveau mode de synchronisation granulaire au sein du synthétiseur Alchemy, destiné à enrichir les possibilités de création sonore.
Ne pas oublier iOS 27
Apple en a profité pour dévoiler plusieurs fonctions prévues avec iOS 27. L’application Freeform pourra générer automatiquement des formes et ouvrir directement une image dans Pixelmator Pro pour la modifier. La future mise à jour apportera également un mode sombre, la possibilité d’organiser les tableaux dans des dossiers et, enfin, la prise en charge du dessin directement sur Mac.
Ces nouveautés s’inscrivent dans la stratégie d’Apple visant à faire de Creator Studio une véritable suite professionnelle intégrée. L’abonnement, proposé à 12,99 dollars par mois, donne accès à Pixelmator Pro, Final Cut Pro, Logic Pro ainsi qu’à des fonctionnalités exclusives dans les applications iWork.
Qu’en penser ?
Apple accélère clairement l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses outils de création. Sans chercher à remplacer les professionnels, la firme automatise progressivement les tâches les plus répétitives tout en renforçant les liens entre ses différentes applications. Cette stratégie permet de construire un véritable écosystème créatif où retouche photo, montage vidéo, musique et bureautique fonctionnent désormais de manière beaucoup plus fluide.
Apple Creator Studio