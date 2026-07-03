Hausse des prix, MacBook Neo : que faut-il attendre des prochains résultats d'Apple ?
Par Laurence - Mis à jour le
Apple donne rendez-vous aux investisseurs le jeudi 30 juillet pour la publication de ses résultats du troisième trimestre fiscal 2026. Comme à chaque trimestre, les chiffres seront suivis de près afin d’évaluer la santé de la firme, mais aussi les performances de ses différentes gammes de produits dans un contexte de fortes tensions sur les composants (surtout après la hausse des prix de la semaine dernière). Cette conférence devrait également marquer la dernière intervention de Tim Cook en tant que directeur général lors d’une présentation de résultats financiers.
Lors de la présentation des résultats du trimestre précédent, Apple avait indiqué anticiper une belle croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 14 % et 17 % par rapport à la même période de l’an dernier.
Pour mémoire, la Pomme avait enregistré 94,04 milliards de dollars de chiffre d’affaires au troisième trimestre fiscal 2025, soit déjà une progression de 10 % sur un an. Cette nouvelle publication permettra donc de vérifier si Apple est parvenu à maintenir ce rythme malgré plusieurs difficultés d’approvisionnement.
Fin juin, Apple a relevé les prix de plusieurs Mac, iPad et autres produits afin de compenser la hausse du coût de certains composants, notamment la mémoire. Toutefois, ces augmentations sont intervenues seulement quelques jours avant la clôture du trimestre (forcément ce n'est pas neutre). Leur impact sur les ventes et les revenus devrait donc être invisible dans les résultats publiés le 30 juillet. Il faudra probablement attendre le trimestre suivant pour mesurer leurs éventuelles conséquences sur la demande.
Mais l’un des principaux sujets pourrait être la disponibilité des Mac et des autres produits, l'autre pourrait tout à fait être le prix des prochains iPhone (la gamme 17 n'a pas été touchée par la hausse). Selon plusieurs rapports, Apple a rencontré d’importantes difficultés à répondre à la demande pour le MacBook Neo, resté en rupture de stock pendant une grande partie du trimestre. Pour accélérer la production, la firme aurait même commandé davantage de puces A18 Pro auprès de TSMC afin d’alimenter la fabrication de cet ordinateur. Ces contraintes pourraient avoir limité les ventes, malgré un intérêt soutenu des consommateurs.
La conférence qui suivra la publication des résultats pourrait également revêtir une dimension symbolique. Selon plusieurs observateurs, Tim Cook devrait y participer en tant que directeur général pour la dernière fois, aux côtés du directeur financier Kevan Parekh.
Lors de la précédente conférence, John Ternus, pressenti depuis longtemps comme l’un des successeurs potentiels de Tim Cook, était brièvement intervenu pour remercier le dirigeant et évoquer la feuille de route particulièrement ambitieuse d’Apple pour les prochaines années.
Au-delà des résultats financiers eux-mêmes, cette publication donnera un premier aperçu de la capacité d’Apple à maintenir sa croissance malgré les tensions sur les composants et une demande toujours très forte pour certains produits. Les investisseurs surveilleront également les commentaires de Tim Cook sur les futurs lancements, alors que 2027 s’annonce déjà comme une année charnière avec l’arrivée attendue de l’iPhone pliable, de nouveaux Mac et de nombreuses innovations autour de l’intelligence artificielle.
UNE CROISSANCE TOUJOURS ATTENDUE
Lors de la présentation des résultats du trimestre précédent, Apple avait indiqué anticiper une belle croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 14 % et 17 % par rapport à la même période de l’an dernier.
Pour mémoire, la Pomme avait enregistré 94,04 milliards de dollars de chiffre d’affaires au troisième trimestre fiscal 2025, soit déjà une progression de 10 % sur un an. Cette nouvelle publication permettra donc de vérifier si Apple est parvenu à maintenir ce rythme malgré plusieurs difficultés d’approvisionnement.
Hausse de prix et MacBook Neo
Fin juin, Apple a relevé les prix de plusieurs Mac, iPad et autres produits afin de compenser la hausse du coût de certains composants, notamment la mémoire. Toutefois, ces augmentations sont intervenues seulement quelques jours avant la clôture du trimestre (forcément ce n'est pas neutre). Leur impact sur les ventes et les revenus devrait donc être invisible dans les résultats publiés le 30 juillet. Il faudra probablement attendre le trimestre suivant pour mesurer leurs éventuelles conséquences sur la demande.
Mais l’un des principaux sujets pourrait être la disponibilité des Mac et des autres produits, l'autre pourrait tout à fait être le prix des prochains iPhone (la gamme 17 n'a pas été touchée par la hausse). Selon plusieurs rapports, Apple a rencontré d’importantes difficultés à répondre à la demande pour le MacBook Neo, resté en rupture de stock pendant une grande partie du trimestre. Pour accélérer la production, la firme aurait même commandé davantage de puces A18 Pro auprès de TSMC afin d’alimenter la fabrication de cet ordinateur. Ces contraintes pourraient avoir limité les ventes, malgré un intérêt soutenu des consommateurs.
UNE DERNIÈRE POUR TIM COOK ?
La conférence qui suivra la publication des résultats pourrait également revêtir une dimension symbolique. Selon plusieurs observateurs, Tim Cook devrait y participer en tant que directeur général pour la dernière fois, aux côtés du directeur financier Kevan Parekh.
Lors de la précédente conférence, John Ternus, pressenti depuis longtemps comme l’un des successeurs potentiels de Tim Cook, était brièvement intervenu pour remercier le dirigeant et évoquer la feuille de route particulièrement ambitieuse d’Apple pour les prochaines années.
Qu’en penser ?
Au-delà des résultats financiers eux-mêmes, cette publication donnera un premier aperçu de la capacité d’Apple à maintenir sa croissance malgré les tensions sur les composants et une demande toujours très forte pour certains produits. Les investisseurs surveilleront également les commentaires de Tim Cook sur les futurs lancements, alors que 2027 s’annonce déjà comme une année charnière avec l’arrivée attendue de l’iPhone pliable, de nouveaux Mac et de nombreuses innovations autour de l’intelligence artificielle.