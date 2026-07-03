UNE CROISSANCE TOUJOURS ATTENDUE

Hausse de prix et MacBook Neo

UNE DERNIÈRE POUR TIM COOK ?

Qu’en penser ?



Au-delà des résultats financiers eux-mêmes, cette publication donnera un premier aperçu de la capacité d’Apple à maintenir sa croissance malgré les tensions sur les composants et une demande toujours très forte pour certains produits. Les investisseurs surveilleront également les commentaires de Tim Cook sur les futurs lancements, alors que 2027 s’annonce déjà comme une année charnière avec l’arrivée attendue de l’iPhone pliable, de nouveaux Mac et de nombreuses innovations autour de l’intelligence artificielle.

Lors de la présentation des résultats du trimestre précédent, Apple avait indiqué anticiper unepar rapport à la même période de l’an dernier.Pour mémoire,soit déjà une progression de 10 % sur un an. Cette nouvelle publication permettra donc de vérifier si Apple est parvenu à maintenir ce rythme malgré plusieurs difficultés d’approvisionnement.Fin juin, Apple ade plusieurs Mac, iPad et autres produits afin de compenser la hausse du coût de certains composants, notamment la mémoire. Toutefois, ces augmentations sont intervenues seulement(forcément ce n'est pas neutre). Leur impact sur les ventes et les revenus devrait donc êtredans les résultats publiés le 30 juillet. Il faudra probablement attendre le trimestre suivant pour mesurer leurs éventuelles conséquences sur la demande.Mais l’un des principaux sujets pourrait être laet des autres produits, l'autre pourrait tout à fait être(la gamme 17 n'a pas été touchée par la hausse). Selon plusieurs rapports, Apple a rencontré d’importantes, resté en rupture de stock pendant une grande partie du trimestre. Pour accélérer la production, la firme aurait même commandé davantage de puces A18 Pro auprès de TSMC afin d’alimenter la fabrication de cet ordinateur. Ces contraintes pourraient avoir limité les ventes, malgré un intérêt soutenu des consommateurs.La conférence qui suivra la publication des résultats pourrait également revêtir une dimension symbolique. Selon plusieurs observateurs, TLors de la précédente conférence,, pressenti depuis longtemps comme l’un des successeurs potentiels de Tim Cook, étaitpour remercier le dirigeant et évoquer la feuille de route particulièrement ambitieuse d’Apple pour les prochaines années.