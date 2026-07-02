Sony arrête les jeux physiques pour PS5, et Xbox prend le même chemin

On en dit quoi ?



C'est quand même une consolation bien pensée. Plutôt que de laisser vos étagères de jeux en boîte devenir inutilisables sur des consoles privées de lecteur, Microsoft propose une passerelle vers le numérique, et c'est déjà plus que ce que Sony a mis sur la table pour le moment. Sauf que voilà, une licence liée à un compte n'a pas la même valeur qu'un disque : la revente devient plus compliquée, le prêt à un copain perd tout son sens, et votre bibliothèque dépend de la bonne santé des serveurs de Redmond. La bascule vers le tout dématérialisé était engagée depuis des années, les deux géants du salon viennent simplement de la rendre officielle.