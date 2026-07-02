Sony arrête les jeux physiques pour PS5, et Xbox prend le même chemin
Par Vincent Lautier - Publié le
Microsoft testerait en interne une fonction baptisée Disc2Digital, capable de transformer vos disques Xbox One et Series X/S en licences numériques rattachées à votre compte. L'information sort au moment même où Sony officialise l'arrêt de la production de disques PlayStation pour janvier 2028, et où la présence d'un lecteur dans la prochaine Xbox est plus incertaine que jamais.
Des employés de Microsoft testent déjà cette fonction Disc2Digital. Le principe est simple : vous insérez un disque Xbox One ou Xbox Series X|S dans votre console, vous installez le jeu et y jouez normalement, et vous recevez alors une licence numérique, exactement comme si vous aviez acheté le titre sur le Xbox Store. Vous pouvez ensuite ranger la galette au fond d'un tiroir et continuer à jouer sans elle. Les disques Xbox 360 et de la première Xbox ne seraient pas de la partie, hélas. Microsoft n'a rien dit sur un éventuel coût de l'opération.
Pour éviter qu'un même exemplaire serve à tout l'immeuble, la licence resterait attachée au disque d'origine. Si vous revendez ou donnez votre jeu, le droit numérique bascule vers le compte du nouveau propriétaire, et vous perdez le vôtre. Bonne nouvelle quand même : si le titre converti est disponible en cloud gaming, les abonnés Game Pass pourront le streamer, et les jeux Play Anywhere donneront en plus accès à la version PC. Une annonce officielle arriverait dans les prochains mois.
Le calendrier n'a rien d'un hasard. Hier, Sony a officialisé l'arrêt de la production de disques pour les nouveaux jeux PlayStation à partir de janvier 2028. Les titres déjà sortis d'ici là ne sont pas concernés, mais la prochaine console de la marque devrait se passer de lecteur, au moins sur son modèle de base. Côté Xbox, la prochaine génération, connue sous le nom de code Project Helix, abandonnerait elle aussi le lecteur de disque, même si rien n'est encore tranché en interne. Dans les deux cas, le message est le même : le jeu en boîte ne fait plus vraiment partie des plans.
C'est quand même une consolation bien pensée. Plutôt que de laisser vos étagères de jeux en boîte devenir inutilisables sur des consoles privées de lecteur, Microsoft propose une passerelle vers le numérique, et c'est déjà plus que ce que Sony a mis sur la table pour le moment. Sauf que voilà, une licence liée à un compte n'a pas la même valeur qu'un disque : la revente devient plus compliquée, le prêt à un copain perd tout son sens, et votre bibliothèque dépend de la bonne santé des serveurs de Redmond. La bascule vers le tout dématérialisé était engagée depuis des années, les deux géants du salon viennent simplement de la rendre officielle.
Mais comment ça marche ?
Des employés de Microsoft testent déjà cette fonction Disc2Digital. Le principe est simple : vous insérez un disque Xbox One ou Xbox Series X|S dans votre console, vous installez le jeu et y jouez normalement, et vous recevez alors une licence numérique, exactement comme si vous aviez acheté le titre sur le Xbox Store. Vous pouvez ensuite ranger la galette au fond d'un tiroir et continuer à jouer sans elle. Les disques Xbox 360 et de la première Xbox ne seraient pas de la partie, hélas. Microsoft n'a rien dit sur un éventuel coût de l'opération.
Un droit qui suit le disque
Pour éviter qu'un même exemplaire serve à tout l'immeuble, la licence resterait attachée au disque d'origine. Si vous revendez ou donnez votre jeu, le droit numérique bascule vers le compte du nouveau propriétaire, et vous perdez le vôtre. Bonne nouvelle quand même : si le titre converti est disponible en cloud gaming, les abonnés Game Pass pourront le streamer, et les jeux Play Anywhere donneront en plus accès à la version PC. Une annonce officielle arriverait dans les prochains mois.
Sony a ouvert le bal
Le calendrier n'a rien d'un hasard. Hier, Sony a officialisé l'arrêt de la production de disques pour les nouveaux jeux PlayStation à partir de janvier 2028. Les titres déjà sortis d'ici là ne sont pas concernés, mais la prochaine console de la marque devrait se passer de lecteur, au moins sur son modèle de base. Côté Xbox, la prochaine génération, connue sous le nom de code Project Helix, abandonnerait elle aussi le lecteur de disque, même si rien n'est encore tranché en interne. Dans les deux cas, le message est le même : le jeu en boîte ne fait plus vraiment partie des plans.
On en dit quoi ?
C'est quand même une consolation bien pensée. Plutôt que de laisser vos étagères de jeux en boîte devenir inutilisables sur des consoles privées de lecteur, Microsoft propose une passerelle vers le numérique, et c'est déjà plus que ce que Sony a mis sur la table pour le moment. Sauf que voilà, une licence liée à un compte n'a pas la même valeur qu'un disque : la revente devient plus compliquée, le prêt à un copain perd tout son sens, et votre bibliothèque dépend de la bonne santé des serveurs de Redmond. La bascule vers le tout dématérialisé était engagée depuis des années, les deux géants du salon viennent simplement de la rendre officielle.