Microsoft admet en interne que le Game Pass est devenu trop cher

On en dit quoi ?



On a presque envie d'applaudir la déclaration, sauf que voilà : c'est Microsoft qui a augmenté le Game Pass de 50% il y a à peine six mois, et c'est Microsoft qui se rend compte aujourd'hui que c'est trop cher. En attendant, tant qu'aucune baisse concrète n'est annoncée, on continuera à payer plein tarif. On peut quand même saluer l'idée d'un système plus flexible, qui ressemble à un retour vers quelque chose de plus acceptable. Encore faut-il qu'elle ait la marge de manœuvre, avec la contrainte de devoir rentabiliser le rachat d'Activision. On verra bien si la prochaine annonce est une baisse des prix, ou juste un nouveau palier bourré de pubs. Perso j'ai peu d'espoirs.