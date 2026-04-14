Microsoft admet en interne que le Game Pass est devenu trop cher
Par Vincent Lautier - Publié le
C'est la nouvelle patronne de Microsoft Gaming qui l'admet : le Xbox Game Pass coûte trop cher. Dans un mémo interne révélé par The Verge, Asha Sharma promet de revoir sa copie, six mois après une hausse de 50%. La vraie question : est-ce que ça va se traduire en baisse concrète, ou en palier bon marché bourré de limitations ?
Asha Sharma a envoyé ce mémo à ses équipes Xbox, et The Verge s'en est procuré une copie. Le message tient en une phrase qui fait mal :
Voilà qui tranche franchement avec les communications officielles des derniers mois, où Microsoft défendait bec et ongles ses nouvelles grilles tarifaires aberrantes. Sharma confirme aussi qu'à plus long terme, l'abonnement va évoluer vers
La hausse date d'octobre 2025 et elle est sévère. Le Game Pass Ultimate est passé à 26,99 euros par mois en Europe (29,99 dollars aux États-Unis), soit une augmentation de près de 50% d'un coup. Les autres niveaux n'ont pas été épargnés : le PC Game Pass tourne autour de 14,99 euros, le Premium à 12,99 euros et l'Essential à 8,99 euros. Difficile d'en vouloir aux abonnés qui ont trouvé la pilule trop dure à avaler. Microsoft aurait encaissé plus de 300 millions de dollars de manque à gagner après l'ajout de Call of Duty au catalogue, ce qui expliquerait en partie cette stratégie de rattrapage par les prix.
Pour la suite, beaucoup de pistes sont à l'étude apparement. La première serait de retirer Call of Duty des paliers les moins chers pour alléger la facture, une option que Sharma a évoquée. Un niveau supplémentaire avec publicités, à la Netflix, serait aussi sur la table pour attirer un public plus large à moindre coût. Enfin, un partenariat avec Netflix lui-même pour des offres groupées est évoqué par Greg Peters, co-CEO du géant du streaming, qui dit avoir
On a presque envie d'applaudir la déclaration, sauf que voilà : c'est Microsoft qui a augmenté le Game Pass de 50% il y a à peine six mois, et c'est Microsoft qui se rend compte aujourd'hui que c'est trop cher. En attendant, tant qu'aucune baisse concrète n'est annoncée, on continuera à payer plein tarif. On peut quand même saluer l'idée d'un système plus flexible, qui ressemble à un retour vers quelque chose de plus acceptable. Encore faut-il qu'elle ait la marge de manœuvre, avec la contrainte de devoir rentabiliser le rachat d'Activision. On verra bien si la prochaine annonce est une baisse des prix, ou juste un nouveau palier bourré de pubs. Perso j'ai peu d'espoirs.
Un mémo interne qui reconnaît l'évidence
Asha Sharma a envoyé ce mémo à ses équipes Xbox, et The Verge s'en est procuré une copie. Le message tient en une phrase qui fait mal :
Le Game Pass est devenu trop cher pour les joueurs, nous avons besoin d'une meilleure équation de valeur.
Voilà qui tranche franchement avec les communications officielles des derniers mois, où Microsoft défendait bec et ongles ses nouvelles grilles tarifaires aberrantes. Sharma confirme aussi qu'à plus long terme, l'abonnement va évoluer vers
un système plus flexible, avec du temps pour tester différentes formules. Autrement dit, les prix actuels ne sont pas gravés dans le marbre, Dieu merci.
Rappel des prix qui fâchent
La hausse date d'octobre 2025 et elle est sévère. Le Game Pass Ultimate est passé à 26,99 euros par mois en Europe (29,99 dollars aux États-Unis), soit une augmentation de près de 50% d'un coup. Les autres niveaux n'ont pas été épargnés : le PC Game Pass tourne autour de 14,99 euros, le Premium à 12,99 euros et l'Essential à 8,99 euros. Difficile d'en vouloir aux abonnés qui ont trouvé la pilule trop dure à avaler. Microsoft aurait encaissé plus de 300 millions de dollars de manque à gagner après l'ajout de Call of Duty au catalogue, ce qui expliquerait en partie cette stratégie de rattrapage par les prix.
Ce qui pourrait changer
Pour la suite, beaucoup de pistes sont à l'étude apparement. La première serait de retirer Call of Duty des paliers les moins chers pour alléger la facture, une option que Sharma a évoquée. Un niveau supplémentaire avec publicités, à la Netflix, serait aussi sur la table pour attirer un public plus large à moindre coût. Enfin, un partenariat avec Netflix lui-même pour des offres groupées est évoqué par Greg Peters, co-CEO du géant du streaming, qui dit avoir
échangé des idéesavec Sharma. Rien n'est acté, et aucun calendrier n'a été communiqué pour l'instant.
On en dit quoi ?
On a presque envie d'applaudir la déclaration, sauf que voilà : c'est Microsoft qui a augmenté le Game Pass de 50% il y a à peine six mois, et c'est Microsoft qui se rend compte aujourd'hui que c'est trop cher. En attendant, tant qu'aucune baisse concrète n'est annoncée, on continuera à payer plein tarif. On peut quand même saluer l'idée d'un système plus flexible, qui ressemble à un retour vers quelque chose de plus acceptable. Encore faut-il qu'elle ait la marge de manœuvre, avec la contrainte de devoir rentabiliser le rachat d'Activision. On verra bien si la prochaine annonce est une baisse des prix, ou juste un nouveau palier bourré de pubs. Perso j'ai peu d'espoirs.