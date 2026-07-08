La maison mère de Free lance un nouveau forfait de dingue à 13 euros, mais il n'est pas pour vous
Par Vincent Lautier - Publié le
Iliad, la maison-mère de Free, continue de bousculer le marché italien. Comme le rapporte UniversFreebox, l'opérateur vient de lancer TOP 30 MONDO, un forfait à 12,99 euros par mois avec un prix garanti à vie, qui embarque 300 Go de data en Italie et surtout 30 Go utilisables dans plus de 110 pays, dont plus de 70 en dehors de l'Union européenne. Une vraie rareté à ce tarif.
Le cœur de l'offre, c'est cette enveloppe de 30 Go de roaming qui fonctionne bien au-delà des frontières européennes. On y trouve des destinations comme les États-Unis, le Canada, le Brésil, le Japon, la Thaïlande, le Maroc, la Turquie, les Émirats, l'Australie, Singapour ou encore l'Afrique du Sud, mais aussi le Royaume-Uni et la Suisse, deux pays hors UE souvent oubliés des forfaits classiques. En Italie, l'abonné dispose de 300 Go en 5G avec la VoLTE, plus les appels et SMS illimités vers l'Italie et toute l'Union européenne. Le tout sans engagement, et surtout sans la fameuse hausse de prix qui tombe au bout de quelques mois.
Iliad ne se prive pas de le faire savoir, en affirmant qu'il s'agit de la seule offre du marché italien sous les 40 euros par mois à proposer jusqu'à 30 Go de roaming dans autant de pays hors UE. Chez TIM, son concurrent direct, les destinations lointaines passent par un pass mensuel facturé autour de 30 euros, soit presque le prix du forfait complet d'Iliad. L'offre est lancée du 7 juillet au 10 septembre et vise aussi bien les nouveaux clients que les abonnés déjà présents, ces derniers pouvant migrer gratuitement s'ils paient aujourd'hui 12,99 euros ou moins.
Derrière ce forfait, il y a une idée simple. Iliad veut étendre le principe européen du roaming, qui permet d'utiliser son forfait à l'étranger comme à la maison, à des pays situés bien au-delà de l'Union. C'est la continuité de sa politique historique en Italie, celle des prix garantis sans remodulation, qui lui a permis de rassembler plus de 13 millions d'abonnés depuis son arrivée sur le marché. Une recette qui rappelle furieusement celle qui a fait le succès de Free en France.
Iliad refait à l'étranger ce qui a bâti sa réputation, à savoir casser les prix et supprimer les astérisques. Proposer 70 pays hors Union européenne dans un forfait à 12,99 euros, sans hausse cachée, ça a de quoi faire pâlir pas mal d'opérateurs.
Un forfait à 12,99 euros qui voyage loin
Le cœur de l'offre, c'est cette enveloppe de 30 Go de roaming qui fonctionne bien au-delà des frontières européennes. On y trouve des destinations comme les États-Unis, le Canada, le Brésil, le Japon, la Thaïlande, le Maroc, la Turquie, les Émirats, l'Australie, Singapour ou encore l'Afrique du Sud, mais aussi le Royaume-Uni et la Suisse, deux pays hors UE souvent oubliés des forfaits classiques. En Italie, l'abonné dispose de 300 Go en 5G avec la VoLTE, plus les appels et SMS illimités vers l'Italie et toute l'Union européenne. Le tout sans engagement, et surtout sans la fameuse hausse de prix qui tombe au bout de quelques mois.
Une offre pensée pour marquer la différence
Iliad ne se prive pas de le faire savoir, en affirmant qu'il s'agit de la seule offre du marché italien sous les 40 euros par mois à proposer jusqu'à 30 Go de roaming dans autant de pays hors UE. Chez TIM, son concurrent direct, les destinations lointaines passent par un pass mensuel facturé autour de 30 euros, soit presque le prix du forfait complet d'Iliad. L'offre est lancée du 7 juillet au 10 septembre et vise aussi bien les nouveaux clients que les abonnés déjà présents, ces derniers pouvant migrer gratuitement s'ils paient aujourd'hui 12,99 euros ou moins.
La méthode Iliad, éprouvée depuis l'Italie
Derrière ce forfait, il y a une idée simple. Iliad veut étendre le principe européen du roaming, qui permet d'utiliser son forfait à l'étranger comme à la maison, à des pays situés bien au-delà de l'Union. C'est la continuité de sa politique historique en Italie, celle des prix garantis sans remodulation, qui lui a permis de rassembler plus de 13 millions d'abonnés depuis son arrivée sur le marché. Une recette qui rappelle furieusement celle qui a fait le succès de Free en France.
On en dit quoi ?
Iliad refait à l'étranger ce qui a bâti sa réputation, à savoir casser les prix et supprimer les astérisques. Proposer 70 pays hors Union européenne dans un forfait à 12,99 euros, sans hausse cachée, ça a de quoi faire pâlir pas mal d'opérateurs.