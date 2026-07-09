Face à la pénurie, Apple teste des puces chinoises

Apple passe en phase de tests

la pénurie : une ombre bien réelle

Un dossier très politique

Qu’en penser ?



Décidément, Apple fait feu de tout bois ! Après l'annonce d'un nouveau partenariat avec Intel et d'un autre avec Broadcom, cette affaire illustre parfaitement le délicat équilibre auquel Apple est confrontée. D’un côté, la firme doit sécuriser ses approvisionnements et limiter l’impact de la pénurie mondiale de mémoire. De l’autre, elle évolue dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu entre les États-Unis et la Chine.



En qualifiant dès aujourd’hui les puces de CXMT, Apple se donne une option supplémentaire sans s’engager immédiatement. La question est désormais à savoir si Washington acceptera cette stratégie ou s’il bloquera, une nouvelle fois, les ambitions de Cupertino sur le marché chinois.

Ces dernières semaines,indiquaient déjà qu’Apple discutait avec les fabricants chinoisafin de diversifier ses sources d’approvisionnement. Le Financial Times révèle aujourd’hui que les discussions ont franchi une nouvelle étape : Apple aurait commencé à qualifier techniquement les puces DRAM de CXMT.Cette phase consiste à vérifier que les composants répondent. Il s’agit généralement de l’une des dernières étapes avant l’homologation d’un nouveau fournisseur. Cela ne signifie pas pour autant qu’Apple utilisera ces puces dans ses prochains produits, maisà pouvoir le faire rapidement si les conditions politiques le permettent.Cette stratégie s’explique notamment par. Depuis le début de l’année 2026,, principalement en raison de l’explosion de la demande pour les serveurs dédiés à l’intelligence artificielle. Une grande partie des capacités de production est aujourd’hui, réduisant l’offre disponible pour les smartphones, tablettes et ordinateurs.Cupertino a d’ailleurs récemment augmenté les prix de nombreux Mac, iPad et autres produits afin de compenser cette hausse du coût des composants. L’arrivée d’un quatrième fournisseur majeur permettrait à Cupertino de mieux négocier ses achats auprès de, qui dominent actuellement le marché.Longtemps considéré comme un acteur secondaire,. Le groupe représenterait désormais environ 11 % de la capacité mondiale de production, une part qui pourrait atteindre 15 % d’ici 2028 grâce à l’ouverture de nouvelles usines en Chine. Pour la Pomme, qualifier dès aujourd’hui les puces de CXMT permettrait dedès qu’un éventuel accord sera possible.. CXMT figure sur une liste durecensant des entreprises soupçonnées d’entretenir des liens avec l’armée chinoise. Si cette classification n’interdit pas directement à Apple d’acheter ses composants, elle alimente les tensions entre Washington et Pékin.Apple chercherait actuellement à obtenir des garanties de l’administration américaine afin que CXMT ne soit pas ajouté à la Entity List, une liste noire commerciale qui rendrait toute collaboration beaucoup plus complexe. Certains pourraient y voir alors une raison derrière le contrat avec l’Américain Broadcom.Selon plusieurs sources,, laissant davantage de composants produits par Samsung, SK Hynix ou Micron pour les modèles commercialisés dans le reste du monde. Cette stratégie avait déjà étéavec YMTC, mais finalement abandonnée sous la pression du Congrès américain.