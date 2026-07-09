Face à la pénurie, Apple teste des puces chinoises
Par Laurence - Publié le
Apple accélère ses recherches de nouveaux fournisseurs. Selon le Financial Times, elle testerait actuellement des puces mémoire DRAM conçues par le fabricant chinois ChangXin Memory Technologies (CXMT). Si aucun accord commercial n’a encore été signé, cette étape marque une avancée importante dans sa stratégie pour sécuriser ses approvisionnements, alors que le marché mondial de la mémoire reste sous forte tension.
Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs indiquaient déjà qu’Apple discutait avec les fabricants chinois CXMT et YMTC afin de diversifier ses sources d’approvisionnement. Le Financial Times révèle aujourd’hui que les discussions ont franchi une nouvelle étape : Apple aurait commencé à qualifier techniquement les puces DRAM de CXMT.
Cette phase consiste à vérifier que les composants répondent aux exigences de qualité, de performances et de fiabilité du constructeur. Il s’agit généralement de l’une des dernières étapes avant l’homologation d’un nouveau fournisseur. Cela ne signifie pas pour autant qu’Apple utilisera ces puces dans ses prochains produits, mais l’entreprise se prépare à pouvoir le faire rapidement si les conditions politiques le permettent.
Cette stratégie s’explique notamment par la flambée des prix de la mémoire. Depuis le début de l’année 2026, les tarifs des puces DRAM auraient progressé de 55 à 60 %, principalement en raison de l’explosion de la demande pour les serveurs dédiés à l’intelligence artificielle. Une grande partie des capacités de production est aujourd’hui réservée aux infrastructures IA, réduisant l’offre disponible pour les smartphones, tablettes et ordinateurs.
Cupertino a d’ailleurs récemment augmenté les prix de nombreux Mac, iPad et autres produits afin de compenser cette hausse du coût des composants. L’arrivée d’un quatrième fournisseur majeur permettrait à Cupertino de mieux négocier ses achats auprès de Samsung, SK Hynix et Micron, qui dominent actuellement le marché.
Longtemps considéré comme un acteur secondaire, CXMT est devenu le quatrième producteur mondial de mémoire DRAM. Le groupe représenterait désormais environ 11 % de la capacité mondiale de production, une part qui pourrait atteindre 15 % d’ici 2028 grâce à l’ouverture de nouvelles usines en Chine. Pour la Pomme, qualifier dès aujourd’hui les puces de CXMT permettrait de profiter rapidement de cette capacité supplémentaire dès qu’un éventuel accord sera possible.
Le principal obstacle n’est toutefois pas technique. CXMT figure sur une liste du Pentagone recensant des entreprises soupçonnées d’entretenir des liens avec l’armée chinoise. Si cette classification n’interdit pas directement à Apple d’acheter ses composants, elle alimente les tensions entre Washington et Pékin.
Apple chercherait actuellement à obtenir des garanties de l’administration américaine afin que CXMT ne soit pas ajouté à la Entity List, une liste noire commerciale qui rendrait toute collaboration beaucoup plus complexe. Certains pourraient y voir alors une raison derrière le contrat avec l’Américain Broadcom.
Selon plusieurs sources, Tim Cook aurait lui-même échangé avec des responsables américains en expliquant que ces puces seraient principalement destinées aux appareils vendus sur le marché chinois, laissant davantage de composants produits par Samsung, SK Hynix ou Micron pour les modèles commercialisés dans le reste du monde. Cette stratégie avait déjà été envisagée en 2022 avec YMTC, mais finalement abandonnée sous la pression du Congrès américain.
Décidément, Apple fait feu de tout bois ! Après l'annonce d'un nouveau partenariat avec Intel et d'un autre avec Broadcom, cette affaire illustre parfaitement le délicat équilibre auquel Apple est confrontée. D’un côté, la firme doit sécuriser ses approvisionnements et limiter l’impact de la pénurie mondiale de mémoire. De l’autre, elle évolue dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu entre les États-Unis et la Chine.
En qualifiant dès aujourd’hui les puces de CXMT, Apple se donne une option supplémentaire sans s’engager immédiatement. La question est désormais à savoir si Washington acceptera cette stratégie ou s’il bloquera, une nouvelle fois, les ambitions de Cupertino sur le marché chinois.
Apple passe en phase de tests
Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs indiquaient déjà qu’Apple discutait avec les fabricants chinois CXMT et YMTC afin de diversifier ses sources d’approvisionnement. Le Financial Times révèle aujourd’hui que les discussions ont franchi une nouvelle étape : Apple aurait commencé à qualifier techniquement les puces DRAM de CXMT.
Cette phase consiste à vérifier que les composants répondent aux exigences de qualité, de performances et de fiabilité du constructeur. Il s’agit généralement de l’une des dernières étapes avant l’homologation d’un nouveau fournisseur. Cela ne signifie pas pour autant qu’Apple utilisera ces puces dans ses prochains produits, mais l’entreprise se prépare à pouvoir le faire rapidement si les conditions politiques le permettent.
la pénurie : une ombre bien réelle
Cette stratégie s’explique notamment par la flambée des prix de la mémoire. Depuis le début de l’année 2026, les tarifs des puces DRAM auraient progressé de 55 à 60 %, principalement en raison de l’explosion de la demande pour les serveurs dédiés à l’intelligence artificielle. Une grande partie des capacités de production est aujourd’hui réservée aux infrastructures IA, réduisant l’offre disponible pour les smartphones, tablettes et ordinateurs.
Cupertino a d’ailleurs récemment augmenté les prix de nombreux Mac, iPad et autres produits afin de compenser cette hausse du coût des composants. L’arrivée d’un quatrième fournisseur majeur permettrait à Cupertino de mieux négocier ses achats auprès de Samsung, SK Hynix et Micron, qui dominent actuellement le marché.
Longtemps considéré comme un acteur secondaire, CXMT est devenu le quatrième producteur mondial de mémoire DRAM. Le groupe représenterait désormais environ 11 % de la capacité mondiale de production, une part qui pourrait atteindre 15 % d’ici 2028 grâce à l’ouverture de nouvelles usines en Chine. Pour la Pomme, qualifier dès aujourd’hui les puces de CXMT permettrait de profiter rapidement de cette capacité supplémentaire dès qu’un éventuel accord sera possible.
Un dossier très politique
Le principal obstacle n’est toutefois pas technique. CXMT figure sur une liste du Pentagone recensant des entreprises soupçonnées d’entretenir des liens avec l’armée chinoise. Si cette classification n’interdit pas directement à Apple d’acheter ses composants, elle alimente les tensions entre Washington et Pékin.
Apple chercherait actuellement à obtenir des garanties de l’administration américaine afin que CXMT ne soit pas ajouté à la Entity List, une liste noire commerciale qui rendrait toute collaboration beaucoup plus complexe. Certains pourraient y voir alors une raison derrière le contrat avec l’Américain Broadcom.
Selon plusieurs sources, Tim Cook aurait lui-même échangé avec des responsables américains en expliquant que ces puces seraient principalement destinées aux appareils vendus sur le marché chinois, laissant davantage de composants produits par Samsung, SK Hynix ou Micron pour les modèles commercialisés dans le reste du monde. Cette stratégie avait déjà été envisagée en 2022 avec YMTC, mais finalement abandonnée sous la pression du Congrès américain.
Qu’en penser ?
Décidément, Apple fait feu de tout bois ! Après l'annonce d'un nouveau partenariat avec Intel et d'un autre avec Broadcom, cette affaire illustre parfaitement le délicat équilibre auquel Apple est confrontée. D’un côté, la firme doit sécuriser ses approvisionnements et limiter l’impact de la pénurie mondiale de mémoire. De l’autre, elle évolue dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu entre les États-Unis et la Chine.
En qualifiant dès aujourd’hui les puces de CXMT, Apple se donne une option supplémentaire sans s’engager immédiatement. La question est désormais à savoir si Washington acceptera cette stratégie ou s’il bloquera, une nouvelle fois, les ambitions de Cupertino sur le marché chinois.