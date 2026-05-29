Conduite autonome : BYD promet de rembourser les accidents

On en dit quoi ?



L'idée de voir un constructeur payer pour les erreurs de sa propre voiture a quelque chose de sain : cela force BYD à mettre son argent là où sont ses promesses, et à assumer la fiabilité qu'il vante à longueur de communiqués. Mais une couverture limitée à douze mois et à un seul pays ressemble davantage à une opération de confiance bien calibrée qu'à un vrai transfert de risque dans la durée. Le vrai test viendra le jour où ce type d'engagement s'étendra dans le temps et hors de Chine, sans astérisque en bas de page. Et puisque la loi européenne impose déjà au fabricant d'endosser la responsabilité, on aimerait surtout voir les constructeurs communiquer aussi clairement chez nous qu'ils le font là-bas, au lieu d'attendre qu'un tribunal s'en charge. La question qui reste en suspens : combien de temps avant qu'un assureur européen transforme cette contrainte légale en argument marketing, exactement comme BYD vient de le faire ?