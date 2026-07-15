TransNote, la carte à 189 euros qui clone votre voix pour parler 140 langues
Par Vincent Lautier - Publié le
Voilà un objet qui ressemble à la fois à une carte de visite et à un gadget d'espion. InnAIO commercialise TransNote, un petit boîtier qui promet de traduire vos conversations à la volée, d'enregistrer vos réunions et même de recopier votre voix pour la faire parler dans une autre langue. Repéré au CES 2026, il débarque dès maintenant à 189 euros.
L'objet joue la carte de la discrétion, puisqu'il pèse à peine plus qu'une poignée de trombones et vient se coller au dos d'un téléphone grâce à un aimant. Toute son ambition consiste à réunir dans un seul accessoire ce qui réclamait jusqu'à présent une appli de traduction, un dictaphone et un preneur de notes bien distincts. InnAIO revendique la bagatelle de cent quarante langues traduites en direct, avec un temps de réaction qui se compte en fractions de seconde, des chiffres qu'on aimerait bien confronter au terrain avant d'applaudir. Le tout fonctionnerait aussi bien en face à face que pendant un appel vidéo sous-titré, sur une simple photo de menu et même hors connexion pour une poignée de langues.
La vraie curiosité de l'appareil, c'est son clonage vocal. Vous lui offrez trente secondes de votre voix, et il en fabrique une copie numérique censée reprendre votre timbre et vos intonations pour prononcer ensuite vos traductions. Votre interlocuteur étranger vous entend alors dans sa langue à lui, mais avec une sonorité qui se rapproche de la vôtre plutôt que du robot habituel des traducteurs. Et quand vient l'heure d'une réunion, plusieurs micros captent les voix autour de la table, avant que l'application maison ne recrache le tout en compte rendu, en résumé ou même en carte mentale prête à dégainer.
C'est franchement sympa sur le papier, entre le stockage qui avale des milliers d'heures et l'autonomie qui tient largement la journée. Ses promesses de précision et de vitesse sont malgré tout celles d'un communiqué de presse, et l'on sait à quel point une conversation avec un accent bien particulier ou du jargon technique met vite ce genre d'outil à genoux. Laurence avait d'ailleurs testé un autre modèle de la marque, par ici.
L'idée de s'entendre traduit dans sa propre voix a quelque chose de bluffant, et le format carte à coller au téléphone est plutôt malin. On reste quand même prudents tant que ces belles promesses n'ont pas été mises à l'épreuve.
Un traducteur de poche qui se colle au smartphone
L'objet joue la carte de la discrétion, puisqu'il pèse à peine plus qu'une poignée de trombones et vient se coller au dos d'un téléphone grâce à un aimant. Toute son ambition consiste à réunir dans un seul accessoire ce qui réclamait jusqu'à présent une appli de traduction, un dictaphone et un preneur de notes bien distincts. InnAIO revendique la bagatelle de cent quarante langues traduites en direct, avec un temps de réaction qui se compte en fractions de seconde, des chiffres qu'on aimerait bien confronter au terrain avant d'applaudir. Le tout fonctionnerait aussi bien en face à face que pendant un appel vidéo sous-titré, sur une simple photo de menu et même hors connexion pour une poignée de langues.
Votre voix recopiée en trente secondes
La vraie curiosité de l'appareil, c'est son clonage vocal. Vous lui offrez trente secondes de votre voix, et il en fabrique une copie numérique censée reprendre votre timbre et vos intonations pour prononcer ensuite vos traductions. Votre interlocuteur étranger vous entend alors dans sa langue à lui, mais avec une sonorité qui se rapproche de la vôtre plutôt que du robot habituel des traducteurs. Et quand vient l'heure d'une réunion, plusieurs micros captent les voix autour de la table, avant que l'application maison ne recrache le tout en compte rendu, en résumé ou même en carte mentale prête à dégainer.
À tester en temps réel
C'est franchement sympa sur le papier, entre le stockage qui avale des milliers d'heures et l'autonomie qui tient largement la journée. Ses promesses de précision et de vitesse sont malgré tout celles d'un communiqué de presse, et l'on sait à quel point une conversation avec un accent bien particulier ou du jargon technique met vite ce genre d'outil à genoux. Laurence avait d'ailleurs testé un autre modèle de la marque, par ici.
On en dit quoi ?
L'idée de s'entendre traduit dans sa propre voix a quelque chose de bluffant, et le format carte à coller au téléphone est plutôt malin. On reste quand même prudents tant que ces belles promesses n'ont pas été mises à l'épreuve.